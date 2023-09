El desarrollo del juego anunciado en mayo de 2021, Dragon Quest III en HD-2D (título provisional), está “progresando bastante de manera constante”, informó el creador de la serie Dragon Quest, Yuji Horii, a Famitsu durante una entrevista en el World Cosplay Summit. En cuanto a Dragon Quest XII: The Flames of Fate, también anunciado en mayo de 2021, Horii no pudo proporcionar una actualización. “Todavía no hay mucho que pueda decir”, comentó.

Aquí está el extracto completo:

—¿Cuál fue su participación en el desarrollo de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, Sr. Horii? Yuji Horii: “Estoy involucrado en pruebas de juego, verificaciones y demás. Sin embargo, supervisé minuciosamente y realicé revisiones desde el principio. El inicio del desarrollo es crucial, después de todo”. —¿Es su participación en Dragon Quest Monsters: The Dark Prince similar a su participación en Dragon Quest III HD-2D y Dragon Quest XII: The Flames of Fate? Horii: “Es más o menos lo mismo. Bueno, en el caso de Dragon Quest III, ya creé ese juego una vez por mí mismo y sé mucho al respecto, así que doy consejos en la línea de ‘Si quieres cambiar esto, deberías hacerlo de esta manera'”. —¿Cuál es el estado de desarrollo de Dragon Quest III HD-2D y Dragon Quest XII: The Flames of Fate? Horii: “Dragon Quest III en HD-2D está progresando bastante de manera constante. En cuanto a Dragon Quest XII, todavía no hay mucho que pueda decir”. —Los tres títulos, incluido Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, son muy esperados por los fans de la serie. Horii: “Estamos trabajando en una variedad de cosas, así que espero que todos puedan seguir esperándolas con interés”.

Vía: Gematsu

Nota del editor: Ojalá que más desarrolladores se unieran a la tendencia de llevar juegos a 2H HD, es un estilo hermoso y tradicional adaptado a la actualidad de manera perfecta.