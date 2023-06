Dragon Quest XII estaría teniendo problemas de desarrollo

En Japón hay juegos bastante esperados actualmente, pero el más anticipado es la entrega número 12 de Dragon Quest, la cual se anunció hace ya un par de años mediante un evento especial de aniversario. Desde ese momento no se han tenido novedades sobre el mismo, y parece que las cosas sin tener un primer vistazo van a seguir así por algunos meses más.

Mediante una nueva entrevista con la revista conocida como Denfaminico Gamer, Yuji Horii, creador de la franquicia ha dado ciertos comentarios, mismos que pueden indicar que veremos la concepción del juego mucho más allá de lo que se esperaba. A esto se suma, que no ha quedado tan claro para qué plataformas se estará lanzando en el futuro.

Primero se menciona que las complicaciones van en torno un poco más en el escenario principal que se está buscando utilizar, puesto que la entrega va a ir mucho más dirigida al público de corte adulto. También, está el detalle de que la pandemia ha dejado sus estragos, por lo que cuando estuvo en su punto más fuerte, retrasó algunas partes importantes.

Por su parte, tampoco hay muchos detalles del remake HD-2D de Dragon Quest III, puesto que durante la entrevista no se le mencionó para nada, pero es posible que sea un juego listo para lanzarse el próximo año. Esto va en relación a que este año se lanza una nueva versión de Star Ocean 2, por lo no querrían hacer eclipse de este mismo videojuego.

De igual manera, los fanáticos no se pueden quejar de una sequía de juegos, puesto que este año llegan los spin off, uno que se centra en el anime de Las Aventuras de Fly y también Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: La verdad el señor Horii se puede tardar el tiempo que quiera, puesto que Dragon Quest normalmente es sinónimo de calidad, eso lo vimos en su momento con la entrega anterior de la línea principal. Mientras tenemos juegos alternos.