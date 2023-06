Finalmente revelan al nuevo actor de Superman

Desde hace ya algunos meses que ha habido una reestructuración en las películas de DC, dado que James Gunn ha asumido el papel de Co-Ceo en la empresa, indicando que habrá un reinicio del universo. Esto lo hemos visto con The Flash que ha estrenado hace poco, y también va a suceder con el siguiente gran proyecto Superman: Legacy.

Después de tanto tiempo de especulación, se ha dado por fin a conocer al actor que le dará vida Clark Kent, y este es ni más ni menos que David Corenswet, quien en su momento participó en Pearl y The Politician. Por su parte, Rachel Brosnahan asumirá el papel de Lois Lane, y para quienes no conozcan su trabajo, participó en The Marvelous Ms. Maisel y House of Cards.

La noticia se dio a conocer mediante un Tweet de Gunn donde él mismo confirma una filtración:

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

¡Preciso! (No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas)

Según lo mencionado hasta este momento, Superman: Legacy cuenta la historia del viaje del héroe para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana. Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo anticuado.

Por ahora, se ha mencionado que la cinta llegará hasta el 2025.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Tengo algo de fé en que James Gunn hará un buen trabajo con esta película, después de todo nos dio algo bastante divertido con el cierre de Guardianes de la Galaxia. Así esta nueva cinta tendrá un buen sentido del humor.