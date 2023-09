Phil Spencer habla del retiro de Jim Ryan de PlayStation

El día de ayer ser ha confirmado que Jim Ryan dejará su cargo como el CEO de PlayStation, y eso ha hecho que la industria actual de los videojuegos se tenga varias preguntas en mente, sobre todo el camino que va a tomar la empresa. Y también, ciertos usuarios han tenido la duda de si el presidente de la división de Xbox tiene algo que decir, y sí, al poco tiempo se ha pronunciado mediante la plataforma de Twitter.

A pesar de que algunos fans pensaban que Phil Spencer se iba a expresar mal, no lo hizo, dado que ha comentado que su contribución al mundo de los juegos ha sido importante, y que seguramente parte del fandom de la marca agradecerán lo que hizo por la marca en cuestión. De igual manera, hace énfasis en su carrera en general en el negocio, no solo habla de su liderazgo en PlayStation.

Aquí sus palabras:

Jim Ryan has been a great contributor to our industry and a fierce leader for PlayStation. I wish him the best in what he does next. Thank you for all you’ve done for the community over the last 30 years, Jim.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 28, 2023