Jim Ryan se va de PlayStation, Sony lanza comunicado

El CEO y presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, está listo para dejar su cargo, según se ha afirmado. Esto, según el periodista de Bloomberg Jason Schreier, quien citó dos fuentes con conocimiento del acontecimiento.

Ryan ha supervisado el negocio de PlayStation desde 2019, incluido el lanzamiento de la PlayStation 5. Anteriormente, se desempeñó como jefe del negocio europeo de SIE.

Otras fuentes indican que Ryan se retira y que Hiroki Totoki, el actual Presidente, COO y CFO de Sony Group Corporation estaría asumiendo su cargo de manera interina.

PlayStation CEO Jim Ryan is retiring. He leaves in March 2024. He will be replaced on an interim basis by Hiroki Totoki

— Christopher Dring (@Chris_Dring) September 27, 2023