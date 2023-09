Así se vería el próximo God of War en Egipto

Se acerca rápidamente un año desde el lanzamiento de God of War Ragnarök y sin confirmación de una tercera entrega, los fans están tomando las riendas del asunto. God of War y God of War Ragnarök son las adiciones reiniciadas a la muy querida serie de God of War. Lanzada por primera vez en 2005, la entrega original fue la primera de tres juegos que contaron la historia del guerrero espartano, Kratos.

Relanzado en 2018 por Santa Monica Studio, Kratos fue acompañado por su hijo Atreus y los dos continuaron su viaje por una tierra inspirada en la mitología nórdica. Después del lanzamiento de su secuela, God of War Ragnarök, en noviembre de 2022, los fans están ansiosos por noticias de la próxima entrega y se ha empezado a hablar sobre dónde podría tener lugar.

Como se mencionó, la última serie de God of War tiene lugar en la antigua Escandinavia. Sin embargo, algunos jugadores esperan que Kratos y Atreus amplíen sus horizontes y exploren otras tierras. ¿Quizás Egipto, por ejemplo?

Afortunadamente para ellos, un creador de contenido en YouTube se valió del motor Unreal Engine 5 para mostrar cómo podría ser God of War 6 si estuviera ambientado en Egipto. En el tráiler vemos a Kratos explorando paisajes arenosos épicos y tumbas ocultas antes de encontrarse dentro de antiguas pirámides adornadas con sarcófagos.

El tráiler termina con él diciendo (o gruñendo), “tenemos un largo camino por delante”. Aunque no ha habido confirmación de una entrega de God of War ambientada en Egipto, sería interesante ver a Kratos y Atreus explorar un mundo de mitología egipcia en lugar del entorno nórdico que conocemos y amamos.

Con la serie original de God of War inspirada en la mitología griega, no sería demasiado descabellado que Santa Monica Studio hiciera un cambio.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Desde que cambiaron de mitología sin eliminar a Kratos como protagonista me quedó claro que este es el camino que Sony planea para la franquicia, tal vez algún día lo veamos como Huitzilopochtli.