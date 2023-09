Finaliza la huelga de escritores de Hollywood

La huelga del Sindicato de Escritores de América (WGA, por sus siglas en inglés) ha terminado oficialmente. En el día 148 del paro laboral, la junta del WGA West y el consejo del WGA East votaron unánimemente el martes para levantar la orden de huelga a partir de las 2:01 a.m. Hora del Centro del miércoles, tras un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato de acuerdo básico mínimo (MBA) con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Esto significa que los escritores pueden volver a trabajar a partir del miércoles, incluso antes de la votación final de ratificación del contrato.

La decisión unánime de poner fin a la huelga se produce dos días después de que los escritores y los estudios de Hollywood concluyeran con éxito las conversaciones para un nuevo acuerdo MBA de tres años el 24 de septiembre. Después de una maratónica sesión de negociación, ambas partes lograron encontrar compromisos en puntos clave, incluyendo la inteligencia artificial generativa en el proceso creativo, los requisitos mínimos de personal para las salas de escritores y las regalías por transmisión en línea. La votación para levantar la orden de huelga siguió a votos unánimes del comité de negociación del WGA, la junta del WGA West y el consejo del WGA East para enviar el contrato a los miembros para su ratificación.

Hasta ahora, el WGA ha mantenido que el paro laboral seguía en efecto, informando a los miembros cuando se alcanzó el acuerdo tentativo el domingo:

“Para ser claros, nadie debe regresar al trabajo hasta que el Gremio lo autorice específicamente. Seguimos en huelga hasta entonces. Pero, a partir de hoy, suspendemos las manifestaciones de WGA. En su lugar, si puedes, te animamos a unirte a las líneas de manifestaciones de SAG-AFTRA esta semana.”

SAG-AFTRA aún está realizando manifestaciones a la AMPTP, esperando su turno para regresar a la mesa de negociaciones en medio de su huelga de 75 días.

El martes, el WGA publicó el contrato MBA completo de 94 páginas y un resumen de los nuevos términos. El acuerdo incluye mejoras en la compensación, un nuevo requisito de niveles mínimos de personal en las salas de escritores de televisión, mejores condiciones de pago para guionistas y protecciones para el uso de inteligencia artificial en el proceso de escritura. Según el acuerdo del gremio:

La IA no puede escribir ni reescribir material literario, y el material generado por la IA no se considerará material fuente bajo el MBA, lo que significa que el material generado por la IA no puede utilizarse para socavar el crédito de un escritor o los derechos separados.

Un escritor puede optar por usar la IA al realizar servicios de escritura, si la compañía da su consentimiento y siempre que el escritor siga las políticas aplicables de la compañía, pero la compañía no puede exigirle al escritor que utilice software de IA (por ejemplo, ChatGPT) al realizar servicios de escritura.

La compañía debe informar al escritor si algún material proporcionado al escritor ha sido generado por la IA o incorpora material generado por la IA.

El WGA se reserva el derecho de afirmar que la explotación del material de los escritores para entrenar a la IA está prohibida por el MBA u otras leyes.

La votación de ratificación del WGA se llevará a cabo del 2 al 9 de octubre. El WGA organizará reuniones de miembros en ambas costas esta semana en persona y a través de Zoom para discutir los detalles del contrato. Dada la entusiasta aprobación del comité de negociación del WGA, se espera que sea ratificado fácilmente por los miembros cansados de la huelga.

El WGA West celebrará una reunión de miembros el miércoles por la noche a las 9 p.m. Hora del Centro en el Hollywood Palladium. El WGA East se reunirá la misma noche en el Manhattan Center a las 8 p.m. Hora del Centro. Se llevarán a cabo reuniones por Zoom el jueves a las 7 p.m. Hora del Centro y el viernes a las 1 p.m. Hora del Centro.

Vía: Variety

Nota del editor: ¡Al fin! Ahora solo nos falta que termine la de actores y que la de la industria de los videojuegos no empiece :/