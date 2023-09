Dwayne Johnson no será Kratos en serie de God of War

Dwayne ‘The Rock‘ Johnson no interpretará a Kratos en la próxima serie de God of War en Amazon, lo que mantiene viva nuestra esperanza de ver a Christopher Judge retener el papel. Ha pasado un tiempo desde que recibimos alguna actualización de God of War de cualquier tipo. Estamos a punto de cumplir un año desde el lanzamiento de God of War Ragnarök. Insiders afirman que se está trabajando en una expansión de DLC, lo cual suena perfectamente razonable.

Una misión secundaria posterior al juego principal insinúa una aventura con Tyr, pero tal vez podría seguir a Atreus en sus viajes. La franquicia también está siendo adaptada. Todo el elenco está ansioso por regresar, y Cory Barlog ya ha prometido que se le dará el mismo nivel de respeto a la serie que se dio a la aclamada por la crítica de HBO, The Last of Us. A los fans les encantaría ver a Christopher Judge interpretar al personaje en live-action.

Bueno, sabemos quién aparentemente no está en la contienda, y eso es Dwayne Johnson. Cuando TMZ informó que Dwayne Johnson estaba siendo considerado, Barlog respondió a la historia en Twitter con:

“Literalmente nunca he escuchado nada sobre esto”.

Es cierto que Johnson comparte la increíble complexión de Kratos, pero ¿saben quién más la tiene? Christopher Judge, y está increíblemente ansioso por mantener el papel, como debería.

A principios de este año, Judge interactuó con un artículo que decía que Dave Bautista debería interpretar el papel. Escribió:

“Y se ha dicho que no puedo leer una habitación”. Luego agregó: “No me malinterpreten, creo que Bautista es genial, pero…” El actor de Atreus, Sunny Suljic, también quiere volver a interpretar el papel de Atreus, añadiendo: “Juro por Dios, si no me contratan para esto”.

La actriz de Freya, Danielle Bisutti, luego se unió, escribiendo:

“Siento eso, Sunny”.

Dicen que no se debe meterse con algo bueno. El reparto perfecto está justo ahí.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Miren, siempre que nos prometan que van a entregar algo del nivel de The Last of Us confiaremos en ustedes… aunque sigo sin ser fan del cast de Ellie.