La gran revolución

A través de su historia, el medio de los videojuegos ha tomado distintos caminos gracias a la forma en la que los más visionarios, presentan nuevas ideas. A pesar de que el concepto de “mundo abierto” ya se había sido explorado varias veces en el pasado durante la era del 2D con cosas como el siempre mítico The Legend of Zelda de NES, aún estaba por verse qué se podría hacer con tres dimensiones. Super Mario 64 y otros ejemplos a mediados de los noventa nos dieron una pequeña probada de lo que era explorar un lugar en 3D con relativa libertad, pero nadie veía venir lo que Rockstar Games haría en octubre de 2001 cuando el PS2 se comenzaba a convertir en todo un monstruo. Grand Theft Auto III es uno de los mayores hitos en la historia del gaming, uno que vino a revolucionar por completo la manera en la que se hacían títulos AAA y que hasta la fecha, sigue haciendo un enorme eco. Lo anterior fue seguido por los también adorados Vice City y San Andreas, propuestas que además de refinar los fundamentos del llamado sandbox, convirtieron a GTA en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento. Ahora, la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition busca llevarnos de regreso a tan importantes momentos ¿lo habrá logrado?

Rockstar Games siempre será un publisher y estudio especial. Sabemos que cuando se trata de ellos, el tema de la calidad normalmente rebasa cualquier expectativa, y a pesar de que en los últimos años ha mostrado algo de interés por revivir a parte de su legado con cosas como la nueva versión de LA Noire y claro, el sin fin de veces que ha relanzado Grand Theft Auto V, la realidad es que no se habían atrevido a de verdad revisitar su pasado más lejano de una forma mucho más seria. Por tal motivo, la llegada de la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es un verdadero acontecimiento, uno que nos llega de la mano de Grove Street Games, estudio conocido por ya haber lanzado estos tres juegos hace unos años en dispositivos móviles, y que ahora se enfrenta con un reto mucho mayor, pues básicamente está retocando de lleno a tres de los juegos más queridos de todos los tiempos.

¿Qué son los “GTA Clásicos?

Quienes llevamos ya 20, 25 o más años jugando, solemos creer que las cosas que más nos impactaron pasaron el día de ayer. No deja de sorprenderme la idea de que hace ya dos décadas estaba viendo por primera vez el mundo de Grand Theft Auto III, y no creer la dimensión de su mapa y sobre todo, que pudiera hacer prácticamente cualquier cosa que se me ocurriera. Sí, ha pasado toda una vida desde aquel suceso y lo más seguro es que las nuevas generaciones no sepan bien por qué tanto revuelo por estos juegos, esto sin mencionar que puede haber pasado que por tal o cual motivo, simplemente los pasaste por alto. Debido a lo anterior, me parece que antes de pasar a contarte de forma detallada de estas nuevas versiones de los GTA Clásicos como algunos les dicen, es importante describirte de qué tipo de experiencias estamos hablando.

Como te decía al inicio de esta reseña, el concepto de “mundo abierto” o de “sandbox” para nada era algo nuevo cuando GTA III apareció en el PS2. De hecho, el propio Rockstar se había encargado de darle forma con lo que fueron las primera entregas de Grand Theft Auto; sin embargo, con la llegada del 3D, el fundamento de darle verdadera libertad al jugador, no se había terminado de desarrollar, sobre todo por las limitaciones técnicas que presentaban consolas como el Nintendo 64 o el primer PlayStation.

El término sandbox era utilizado para describir el tipo de experiencia que ofrecían Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas y subsecuentemente, todos sus imitadores. Sí, la realidad es que la costumbre de decir “mundo abierto” vino un poco después. Pero bueno, ¿qué demonios es un sandbox? Como su nombre lo indica -caja de arena- es un espacio en el que buena parte de la diversión es responsabilidad del propio jugador. Sí, las misiones de estos tres GTA eran geniales, pero la mayor parte de nuestro tiempo, se fue en ver qué tanto podíamos resistir con las cinco estrellas de policía o en general, haciendo todo tipo de locos experimentos con los vehículos que se ponía a nuestra disposición.

El “Auto” en el nombre de GTA no es obra de la casualidad. Gran parte del gameplay de estos juegos recae justamente en el uso de vehículos. El poder tomar cualquier coche, moto y posteriormente hasta helicópteros, lanchas y aviones, es uno de los principales elementos que nos enamoró profundamente de la serie de Rockstar. No, los Grand Theft Auto no son shooters en tercera persona. Claro que está el tema de las armas y todo, pero tan solo basta con recordar el sistema de apuntado y en general mecánicas de combate de estos títulos para saber que en efecto, esto para nada era la prioridad del estudio. Su prioridad era la de justamente decirnos que sí a la mayoría de cosas que se nos pudieran ocurrir.

Otro punto sumamente importante de estos tres Grand Theft Auto, era que además de tener que cumplir con las misiones principales, mismas que podías ejecutar cuando tu quisieras en un orden relativamente libre, te podías ir de parranda a un club nocturno para caballeros, pagar por compañía y hasta practicar algún deporte a través de un mini juego. Ni qué decir de tomar trabajos extra como taxista, paramédico o vigilante. Estos GTA gritaban variedad a nivel de gameplay, lo que en poco tiempo los convirtió en esos juegos de los que todo el mundo estaba hablando y que claro, iniciaron con la fuerte tendencia del mundo abierto que sigue hasta la fecha y que según parece, no tiene ninguna intención de irse.

Entonces sí, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, representan a una de las partes más importante de la historia de este medio por la manera en la que pusieron las reglas para cómo es que funcionarían básicamente, la gran mayoría de súper producciones AAA modernas, esto sin mencionar el impacto cultural que tuvieron por la manera en la que representaban y parodiaban parte del día a día del modus vivendi del estadounidense promedio en cierto lugar y momento del tiempo. GTA III con su Nueva York llena de crimen a inicios de los 2000. Vice City y todo su estilo ochentero en Miami. Y claro, los barrios afroamericanos de California en los 90 de San Andreas, cada una de las entregas de esta trilogía nos presenta una muy marcada personalidad.

Remasterizaciones, no remakes

Hoy en día, el tema de las expectativas se ha convertido en uno de los más peligrosos del medio. La forma en la que una compañía vende un juego que no se ha lanzado o incluso un evento que no ha ocurrido, suele ser clave para el tipo de reacción que el mercado tendrá cuando tal o cual producto finalmente se lance, al punto de que en más de una ocasión, hemos visto a marcas declarando que sus anuncios no serán tan importantes ni tan emocionantes, esto para que el llamado hype baje y no vayan a salir los enojados de Twitter a expresarse violentamente por el hecho de que las expectativas creadas por ellos mismos, no se cumplieron. Justamente por esto está atravesando la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, con todo y que desde que se anunció, se aseguró que solo estábamos ante remasterizaciones de los clásicos de PS2, nada más.

Pero bueno ¿qué es exactamente la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition? Justo como Rockstar lo adelantó, simplemente se tratan de remasterizaciones de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, cada uno en su forma más pura en donde solo se les hizo un par de retoques en la parte visual, así como algunos cambios a nivel de gameplay, pero en realidad, estamos recibiendo juegos lanzados hace 20 años en una consola como el PlayStation 2. Muy importante tener esto en cuenta antes de dar cualquier tipo de juicio sobre estos productos.

Arranquemos por los datos duros de la versión que probamos para esta reseña. En esta ocasión tuvimos acceso a la versión de PlayStation 5 de la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, pues en efecto, hay versión nativa de la nueva consola de Sony, así como del Xbox Series X|S. Acá se te dan dos opciones de calidad gráfica. La de fidelidad de imagen que lleva el juego a 4K nativo con un framerate bastante sólido que mayormente se mantiene en los 30 cuadros, y la de performance que nos presenta un 4K escalado pero con un framerate de 60 cuadros que puede presentar caídas ocasionales. La mayoría del tiempo jugué en el modo de calidad de imagen y la verdad es que los resultados son bastante buenos. A pesar de que por ocasiones sí notaba algunas caídas en los cuadros, la mayor parte del tiempo los tres juegos se desempeñaron de gran forma.

Todo esto nos lleva a hablar un poco de qué tal lucen al final de día estas remasterizaciones. Creo que todo podría depender de la opinión de cada quien, pero es claro que Grove Street Games, encargados de hacer este trabajo, se concentró fuertemente en replicar el look & feel que los juegos tenían hace 20 años. Esto no quiere decir que no se hayan hecho retoques, sobre todo los modelos de Claude, Tommy y CJ, fueron modificados para que sus facciones lucieran un tanto más definidas, mismo caso de otros personajes principales, así como de assets ambientales. De hecho, muchos objetos que ahora vemos en pantalla, fueron traídos del propio GTA V.

Otro asunto que seguro notarás es lo que se hizo con el cielo de estos tres mundos, y con cómo es que la iluminación funciona. Todo lo que está sobre nosotros se comporta de manera mucho más natural, dandole más vida a los amaneceres lluviosos de Liberty City, o a los atardeceres rosa de Vice City. Es importante recalcar que a pesar de todos estos cambios que son muy notorios, se hizo un importante esfuerzo para que las ciudades en las que estamos sigan emanando el mismo sentimiento y creo que al final, todo esto se logró de una forma bastante satisfactoria.

De nueva cuenta te lo comento. La Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition son remasterizaciones de juegos de PS2. No son remakes ni nada por el estilo. Lo que se está entregando es precisamente eso, títulos de hace 20 años que recibieron un par de retoques a nivel visual y de resolución. Nada más. No esperes que los juegos se vean como GTA V o algo por el estilo. Hablando un poco del soundtrack, parte muy importante de estas experiencias, te cuento que casi el 95 por ciento de las canciones de licencia que escuchamos en estos juegos en su momento, están de regreso, aunque con algunas ausencias importantes como Billie Jean de Michael Jackson en Vice City, por ejemplo. Ignoramos por qué es que no se pudo negociar estas piezas en específico, pero creo que al final, la gran mayoría de clásicos están de regreso.

La draw distance fue otro de los elementos modificados que seguro notarás de manera casi inmediata. Recordarás como es que estos juegos en el PS2, tenían que ir apareciendo objetos frente a nosotros o usando niebla para enmascarar un poco las limitaciones técnicas de la consola de aquella época. En la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition esto básicamente se acabó, pues a pesar de que sí se llegan a apreciar cosas como árboles que aparecen de la nada, ya no es ir viendo cómo el mundo se va generando frente a ti. Importante mencionar que incluso este aumento de la draw distance, medio le puede jugar en su contra a cosas como San Andreas, pues es posible alcanzar a ver Las Venturas y San Fierro desde un punto alto en Los Santos, lo cual, pone en evidencia lo pequeños que en realidad eran los mapas de estos juegos.

Los bugs y glitches es otro tema del que se ha hablado mucho en los últimos días y horas. Ahora fue turno de la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition para ser el centro de linchamiento público en redes sociales. Pero ¿de verdad es tan mala la experiencia como muchos se han esforzado en “demostrarlo” en internet? No, para nada. Es verdad que estas remasterizaciones no son perfectas y que tienen algunas asperezas, pero de ninguna manera son injugables ni el desastre que se asegura que son. Al menos en mi experiencia con las versiones de PS5, me topé con muy pero muy pocos problemas. El único un tanto importante era una pared invisible que no me dejaba cruzar uno de los puentes en GTA III, fuera de eso, los juegos tienen un desempeño bastante limpio a nivel de errores de este tipo. Sí, una pulida con un parche no le vendría mal, pero de ninguna manera la cosa está del lado de los linchadores.

Sobre los cambios a nivel de gameplay tenemos varias cosas qué decir. Lo primero es que el motor de físicas y en general de animaciones que vemos dentro de los tres jugos remasterizados, es exactamente el mismo que el de sus versiones originales. La gente de Grove Street Games básicamente copió el código que ya se tenía para insertarlo en estos productos ahora hechos en Unreal Engine 4. Aquí podría entrar la polémica de si esto fue solo por flojera. Pues bien, desde mi punto de vista habría que recordar de nuevo que no son remakes, son remasterizaciones que están intentando replicar a las experiencias que tuvimos hace 20 años, incluso con sus elementos que podríamos considerar fuera de fecha. Es muy importante que los juegos también se sigan preservando en su forma más pura. Sí, son bien padres los remakes y todo, pero este tipo de trabajos, también deben de seguir existiendo.

Pero bueno, junto con el hecho de que en la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition se nos recuerda todo lo que se ha avanzado en términos de animación y físicas poniendo de nuevo frente a nosotros estos movimientos tan acartonados y torpes que tenían los juegos de Rockstar de hace 20 años y que al menos en mi caso, lo encuentro muy encantador, se hicieron algunos cambios en el sistema de disparos como por ejemplo, el hecho de que ahora, cuando apuntas con cualquier arma, la cámara se pone justo por detrás del personaje para que puedas mover libremente la retícula con la que apuntas. El sistema se siente muy parecido al de GTA IV y la verdad es que funciona de muy buena forma, pues ahora puedes ser mucho más preciso con tus disparos.

De igual forma tenemos algunas adiciones para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, cuando te llegan a matar en alguna misión o eres arrestado, en lugar de aparecer en el hospital o en la comisaría para después tener que ir de nuevo al punto en el que inicias una misión, el juego te permite saltar inmediatamente al inicio de dicha misión, lo cual, hace mucho más cómodo todo. La navegación también fue ligeramente modificada y ahora el mini mapa nos muestra un trazado de la ruta que debemos seguir para llegar a tal o cual objetivo. De ahí en fuera, la realidad es que los juegos se sienten justo como lo hacían en el PS2. Se dice que el sistema de manejo también fue retocado, pero para serte sincero, no noté ningún cambió sustancial más allá de que ahora, aceleras y frenas con los gatillos.

Un detalle que seguro no te encantará si tenías planeado disfrutar del modo cooperativo de San Andreas es que lamentablemente, para esta nueva versión, dicha posibilidad de causar estragos junto con un amigo, fue removida. Es extraño que un elemento tan particular de dicho título se haya eliminado, una pena sin duda. De igual forma, la cámara cinemática que tenían las versiones originales de estos títulos, brilla por su ausencia, lamentablemente.

Como te puedes dar cuenta, los cambios y modificaciones generales de la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition son bastante ligeros y hasta escasos, pero te repito, esa fue siempre la intención al momento de revivir a estos clásicos. Claro que podrás estar de acuerdo o no con esta visión, pero por el sentir general, lo más seguro es que los estudios se piensen dos veces antes de sacar cualquier versión de viejos juegos que justamente esté pensada por acercarse lo más posible a la obra original, lo cual, a mi parecer es una pena, pues es muy importante seguir teniendo presente cómo era el medio hace 10, 20 ó 30 años.

Acorde a las expectativas realistas

Mi tiempo con la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha sido sumamente interesante, pues me ha permitido recordar lo ingenuo que el mismo Rockstar era al momento de diseñar misiones o de contar una historia hace dos décadas, esto sin mencionar la manera tan marcada en la que la serie fue evolucionando en cada una de estas entregas. Es cierto que algunas texturas no se ven de la mejor calidad y que hay un par de asperezas aquí y allá, pero creo que al final, al menos en su versión para PS5, Grove Street Games está entregando justamente lo que se nos vendió desde un inicio, es decir, versiones remasterizadas, no rehechas, de estos tres súper importantes títulos. ¿Me habría encantado un trabajo mucho más profundo? Por un lado sí y por el otro no tanto, pues como ya te lo expresaba, me parece importante que los juegos también se relancen en su forma más pura para que no se nos olvide de donde viene todo.

No te puedo hablar ni recomendar la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition fuera lo que es su comportamiento en el PS5, pues según parece, sobre todo en el caso del Switch, los problemas técnicos se agravan considerablemente. Dejando de lado todo esto y bajo el entendido de que lo vas a jugar en la nueva consola de Sony o en uno de los nuevos Xbox, te diría que te vas a pasar un gran rato regresando a estos tres mundos que fueron tan importantes para la historia del género y en general del medio. Una vez más, resulta muy triste el fanatismo que hay actualmente en redes sociales por generar un sesgo y una opinión negativa de tal o cual juego que agarran en un mal momento y que muchos creen, eso representa a toda la experiencia.