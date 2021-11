Xbox Game Pass es uno de los servicios más importantes del momento para muchos. No solo juegos first party llegan a esta plataforma día uno, sino que cientos de títulos por parte de todo tipo de desarrolladores están al alcance de los jugadores al pagar una suscripción. Sin embargo, esta no siempre fue la idea, ya que Game Pass fue concebido primero como un servicio de alquiler, similar a Blockbuster.

Durante una entrevista con GQ, Sarah Bond, directora de ecosistema, reveló que Xbox Game Pass era bastante diferente durante su concepción. Originalmente conocido bajo el nombre de Arches, esta plataforma eventualmente se transformó en lo que conocemos hoy en día al ver que Netflix y Spotify funcionaban. Esto fue lo que comentó Bond al respecto:

“Algo así como el 75 por ciento de los ingresos de un juego solían obtenerse en los primeros dos meses de lanzamiento. Hoy en día se extiende a lo largo de dos años. Dijeron, de ninguna manera, [Game Pass] va a devaluar los juegos”.

El primer gran juego en este servicio fue Sea of Thieves, el cual fue un éxito para compañía, y le demostró, no solo a Xbox, sino a gran parte de la industria, que una plataforma de este estilo puede funcionar en este medio. Hoy en día, Game Pass es uno de los estandartes de la Xbox, y está disponible a lo largo de las consolas, PC y en la nube.

En temas relacionados, Phil Spencer, jefe de Xbox, asegura que Game Pass es “muy sostenible”. De igual forma, la compañía ya no tiene la intención de añadir más juegos retrocompatibles.

Nota del Editor:

Cambiar de dirección fue la decisión correcta para Xbox. Aunque la idea de Game Pass aún presenta varias cuestiones relacionadas con el valor de un juego, nadie puede negar que esto proporciona un catálogo gigante con diferentes experiencias para todos los jugadores, algo que nunca se hubiera logrado al ser el Blockbuster del medio.

Vía: GQ