Un nuevo juego de Dragon Ball ha sido anunciado

De manera completamente inesperada, Bandai Namco ha confirmado que un nuevo juego de Dragon Ball ya está en desarrollo por parte del estudio conocido como Dimps, y llegará a consolas y PC en algún punto de 2022. Conocido como Dragon Ball: The Breakers, esta no será una experiencia enfocada en las peleas, sino un multiplayer asimétrico, similar a Predator: Hunting Grounds o Dead by Daylight.

En esta ocasión, siete jugadores tomarán el papel de varios personajes clásicos, como Bulma y Oolong, quienes no tienen poderes, y tienen que usar diversos ítems con el objetivo de escapar de Freezer, Cell o Buu, quien también será controlada por otra persona.

Si bien Dragon Ball: The Breakers llegará hasta el 2022 para las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, en los próximos meses se llevará a cabo una beta cerrada. Aunque por el momento no hay más detalles al respecto, este parece ser un proyecto bastante interesante.

En temas relacionados, Dragon Ball FighterZ y Xenoverse 2 ya superaron las ocho millones de unidades vendidas. De igual forma, Bardock regresó al manga de Dragon Ball Super.

Nota del Editor:

Este proyecto se ve bastante interesante. No solo demuestra que Dragon Ball puede ser más que juegos de peleas, sino que toma un género no tan común hoy en día, y le agrega el toque único a los villanos clásicos del anime, algo que va a la perfección. Solo esperemos que la ejecución sea correcta.

Vía: Bandai Namco