El pasado de Bardock fue explorado en Dragon Ball Super

El capítulo 77 en el manga de Dragon Ball Super incluye varias escenas flashback, las cuales nos han mostrado un poco más acerca del pasado de Goku. Como tal, Bardock ha sido uno de los personajes más importantes de este último episodio, y ahora ya conocemos más sobre su pasado y motivaciones.

Como parte de estos flashbacks, nos enteramos de que Bardock decidió perdonarle la vida a Monaito, Granola y su madre. Sin embargo, sus motivaciones no estaban cien por ciento claras del por qué tomó esta decisión, pero ahora ya lo sabemos. Resulta que cuando vio esta escena, Bardock inmediatamente pensó en su esposa, Gine, y su pequeño Goku, así que no fue capaz de acabar con la vida de estos cerelianos.

Así que como puedes ver, a pesar de todo, Bardock en realidad sí comparte ciertas similitudes con Goku. No obstante, este guerrero era mucho más frío que su hijo, pero eso no quiere decir que no lo quería a su manera.

Nota del editor: El manga de Super ha hecho un gran trabajado contándonos nuevos detalles sobre el pasado de Goku. Si bien este apartado ya ha sido explorado en el anime y películas, de Bardock casi no sabíamos nada más allá de DBS: Broly, pero este saiyajin definitivamente tiene una historia interesante por detrás.

