Review – FIFA 22

¿Otro FIFA del montón?

Año tras año, EA ha logrado, y de forma muy exitosa, vendernos un nuevo FIFA. Independientemente de qué opines sobre si es o no el mismo juego cada año, la realidad es que cada entrega de esta popular franquicia de fútbol siempre se posiciona en la cima de ventas, particularmente en territorios europeos. ¿Cuándo van a dejar de salir nuevos FIFA? Fácil: cuando la gente deje de comprarlos. Cada nuevo título de la serie siempre promete alguna nueva función para diferenciarlo del resto; en 2019 tuvimos la adición de VOLTA, un “nuevo” modo de juego que esencialmente era una recreación de FIFA Street, en 2020 se nos prometieron mejoras al movimiento de los jugadores, mismas que le darían una sensación muchísima más realista a cada partido. Entonces, ¿qué podemos esperar para la entrega de este año? De acuerdo con EA, FIFA 22 se beneficiará de un nuevo tipo de tecnología conocido como HyperMotion, la cual, para sorpresa de nadie, busca darle un mayor nivel del realismo al juego. Sí, sabemos lo que estás pensando, pero no juzgues tan rápido, que FIFA 22 sí logra diferenciarse del resto y enseguida te explico el por qué.

Cuando se nos reveló FIFA 22 hace unos cuantos meses, EA hizo lo mismo que siempre hacen: venderte este juego como si se tratase del mejor de la franquicia, pero créeme cuando te digo que en esta ocasión sí podría ser cierto. Verás, más allá de ser un término elegante, la nueva tecnología de HyperMotion en realidad sí aporta algo nuevo al juego. Puntualmente, permite al jugador tener un mayor nivel de control sobre los futbolistas virtuales, lo que al mismo tiempo abre muchas posibilidades más para ejecutar todo tipo de jugadas. Cuando anteriormente dependías del dribbling y la habilidad personal de cada jugador, aquí dependerá más sobre cómo te muevas en la cancha una vez que tengas control del balón.

Tristemente, en el fondo FIFA 22 sigue siendo el mismo juego que los fans llevan disfrutando por años, especialmente si lo juegas en consolas de pasada generación. Es de suma importancia recalcar que la nueva tecnología de HyperMotion solo está disponible en consolas de nueva generación, así que si estás pensando en jugar FIFA 22 en tu PS4 o Xbox One, ten en cuenta que no gozarás de las mismas funcionalidades que su versión next-gen. En general, te puedo adelantar que FIFA 22 sí es una evolución de la saga, por más mínima que sea, pero tampoco hace demasiado por innovar en otros aspectos del juego. Bien dicen que si algo no está roto mejor ni lo arregles, pero ¿realmente eso podría aplicar aquí? A continuación te presento mi opinión completa.

El HyperMotion es más que solo un término elegante

Como te decía anteriormente, yo también creí que esta tecnología del HyperMotion en realidad solo era un término elegante que EA utilizó para promocionar el juego. Y es que siendo honestos, todos los años prometen una serie de novedades que al final del día no terminan por cumplir, pero en este caso, me alegra que sí lo hayan hecho. El HyperMotion te da un mayor control sobre el jugador, y ahora la calificación de cada uno de ellos está mucho mejor representada dentro de la cancha. Un jugador con calificación de 90 tendrá mejores resultados que uno de 70, por ejemplo, y esta diferencia ahora está mucho más marcada en el terreno de juego.

Evidentemente, esto te obliga a replantear tu estrategia así como la plantilla de jugadores que elegirás para cada partido. Los días de poner a Lionel Messi como defensa terminaron, aunque claro, todavía es posible crear combinaciones bastante extrañas en el campo de juego. Por supuesto, la inteligencia artificial de FIFA 22 también recibió sus respectivos cambios para acoplarse con esta nueva mecánica, aunque el resultado ciertamente deja mucho qué desear. La IA no siempre se comporta como es debido, aunque definitivamente mejoró de entregas anteriores, pero evidentemente sigue siendo necesario tratar de mantener control sobre cada uno de tus jugadores para las jugadas que requieren mayor precisión.

Como te lo comentaba al principio, ya no podrás depender tanto del dribbling y otras habilidades dentro de la cancha, sino que realmente deberás pensar en una estrategia válida para penetrar a la defensa de tu rival. Los pases largos ahora son mucho más viables gracias a todas las alteraciones que se le hicieron al balón cuando éste va en el aire, y si eres de los que prefiere jugar sucio, pues te alegrará saber que las barridas también son más confiables para recuperar el control del balón. Por cierto, la defensa finalmente empieza a comportarse como tal, pues ahora realizarán formaciones mucho más apretadas para presionar a tu contrincante y evitar todos esos goles que nos hacían arrojar el control del coraje.

Todo esto implica que, al menos en las dificultades mucho más avanzadas, sea más complicado anotar un gol. Los partidos son más tensos que nunca antes, y mantener la ventaja ya se siente como todo un reto, particularmente si te estás enfrentando contra un rival más fuerte. Mismo caso en el ataque; debido a que las jugadas para anotar ahora requieren de mayor estrategia y precisión que antes, anotar un gol es verdaderamente gratificante.

De hecho, yo diría que hay muchísimos y sutiles detalles que EA Sports ha incorporado dentro de este juego para hacer que cada gol sea sumamente satisfactorio. Por ejemplo, la física de las redes parece haber sido recreada desde cero, por lo que los cañonazos ahora tienen esa sensación de impacto cuando colapsan con la red. De igual forma, se añadieron nuevas secuencias de celebraciones que solo ocurren cuando anotas el gol de la victoria durante los últimos minutos del juego.

A pesar de todo lo anterior, debemos recordar que FIFA 22, por más realista que sea, sigue siendo un videojuego. Nos encontraremos con varios bugs de colisión, así como unos extraños glitches en las animaciones que parecieran que el jugador se estuviera teletransportando por la cancha. No obstante, muchas de las animaciones añadidas vía la tecnología HyperMotion realmente ayudan a construir más sobre esta sensación de inmersión. Eso sí, hay ocasiones donde los jugadores reaccionan un poco lento, y no sé si tenga que ver con algún bug o si sea parte del gameplay.

Y claro, también tenemos nuevas animaciones y físicas del balón, mismas que están utilizando el famoso ‘machine learning’ para adaptarse a los movimientos de cada jugador en tiempo real. Aunque suene como algo bastante novedoso e interesante, lo cierto es que esta mecánica funciona de forma muy sutil. Podría decirse que ahora los jugadores reaccionan de forma mucho más responsiva cuando están a punto de tomar control sobre el balón.

Incluso los porteros, con un nuevo rango de animaciones, se comportan de forma mucho más reactiva. Ahora es menos probable que los arqueros pierdan control del balón, y pareciera que hasta tienen un mayor entendimiento sobre qué hacer cuando el balón rebota en el poste o cerca de la portería. Claro, siempre habrá un debate sobre este tema, pero en general, creo que ahora está muy bien balanceado. Finalmente se siente que nuestros errores son castigados por nuestras propias acciones, y no por que el juego quisiera que perdiera.

Básicamente, se podría decir que FIFA 22 finalmente se siente como un auténtico juego de fútbol. Claro, sigue teniendo unos cuantos detalles por refinar, pero al menos durante el momento de lanzamiento, EA ha hecho un gran trabajo mejorando las físicas del balón, así como el posicionamiento de los jugadores para una experiencia de juego mucho más realista. Y si a todo esto le sumamos las nuevas animaciones impulsadas por la tecnología HyperMotion, entonces tenemos como resultado una pequeña “revitalización” que la saga desesperadamente necesitaba. Tristemente, parece que EA le dio demasiada importancia a esta novedad y parece haber dejado de lado todos los otros modos que componen al título.

Los otros modos de juego se sienten un poco abandonados

Por supuesto, FIFA 22 trae de regreso muchos de los modos de juegos a los que ya estamos acostumbrados y los inyecta con nuevas funciones y características que, en teoría, deberían mejorarlos. Pues bien, en realidad no se siente como que estos otros modos realmente haya tenido una sustancial serie de cambios, ya que más allá de cambiar el estilo de los menús, las novedades que cada uno de ellos presenta son muy pocas.

Una de las más grandes novedades del Modo Carrera es que ya es posible crear tu propio club desde cero, con todo y uniforme, diseño de estadio, porras, logotipo y más. Este club lo empiezas desde las ligas más básicas, hasta que eventualmente llegas a primera división. La idea de tener tu propio club y administrarlo como mejor te parezca suena como un sueño hecho realidad para los fanáticos de este deporte, y la verdad es que todos sus elementos encajan muy bien los unos con los otros. Por ejemplo, el sistema de progresión ya es mucho más intuitivo y no dependes tanto de la suerte para formar tu equipo de ensueño. Hasta cierto punto, se siente como subir de nivel en algún otro RPG. Adicionalmente, es posible que tu equipo sea relegado si su desempeño no es el mejor dentro de la cancha, así que tendrás que ser muy cuidadoso con tus decisiones.

Adicionalmente, se añadieron nuevas cinemáticas en donde podrás ver a tu jugador personalizado participar en diferentes conferencias de prensa u otro tipo de eventos. Importante destacar que no estamos frente a un modo historia hecho y derecho como lo tuvimos con Alex Hunter en FIFA 19, pero definitivamente se siente como un paso en la dirección correcta. De igual forma, tenemos a la inclusión de Alex Scott, la primera mujer comentarista de FIFA, quien nos estará contando sobre todas las novedades que ocurren en partidos jugados por la computadora.

Por otra parte tenemos el modo Pro Clubs, que para quien no esté muy familiarizado con él, se trata de un modo en donde tú puedes crear tu propio jugador, definir tu posición y jugar esa posición en partidos de 11 contra 11. Pues bueno, por primera vez en la historia de la franquicia, ya es posible crear un personaje femenino, además de que también hay más opciones de personalización. De igual forma, tenemos el regreso de Online Seasons, que proveen una experiencia online pero con equipos reales. Fuera de esto, no hay mucho qué decir sobre este modo.

Volta también ha recibido su serie de novedades, el cual ahora se siente más como una experiencia arcade que prácticamente cualquier persona, sepa o no de fútbol, pueda disfrutar. Hay nuevas mecánicas que te recompensan por cada gol que metes, así como un montón de nuevos minijuegos temáticos. Estos minijuegos están vinculados a un sistema de recompensas que te permite desbloquear nuevos objetos cosméticos para tu avatar.

En general, cada uno de los modos presentes en FIFA 22 ha recibido una serie de cambios que, en su mayoría, funcionan bien. Los menús son mucho más navegables e intuitivos, aunque en ocasiones se pueden llegar a sentir un poco lentos. El juego definitivamente no es perfecto, y todavía está lejos de serlo, pero hay una serie de novedades que lo inclinan hacia la dirección correcta. FUT, o Fifa Ultimate Team, también ha recibido sus respectivas modificaciones pero al final del día sigue siendo una experiencia sumamente cargada al apartado pay-to-win.

FUT, el infierno de las microtransacciones

Obviamente FUT no iba a quedarse de lado, pues creo que es posiblemente el modo de juego más frecuentado entre los jugadores competitivos de FIFA. Pero sorprendentemente, también creo que es el modo de juego que recibió la menor cantidad de modificaciones. Y es que más allá de unos cuantos cambios a la interfaz de usuario, las cosas siguen siendo casi idénticas en FUT. ¿Es esto algo bueno o malo? Pues depende.

La forma en que Division Rivals funciona ha sido reestructurada por completo, por lo que ya no estarás rebotando entre las diferentes divisiones conforme ganes o pierdas partidos, y en su lugar, alcanzarás “checkpoints” que te ayudarán a mantenerte en un nivel apropiado. Francamente, es difícil decirte por ahora qué tal se siente este cambio, ya que la gran mayoría del tiempo me he enfrentado a jugadores que claramente están en un nivel superior al mío. Tal vez en el futuro haya un mejor balance en cuanto a esto, pero como te digo, por el momento sí se siente muy desequilibrado.

De igual forma, la Weekend League también ha sido alterada, y ahora la ronda preliminar para calificar estará disponible toda la semana antes de la final de la FUT Champions. Todavía no he podido clasificar, así que no sabría decirte cómo es que funciona todo este sistema en específico, pero la idea es darle a los jugadores mayor flexibilidad. ¿Funcionará? Solo el tiempo lo dirá.

Por supuesto, las microtransacciones siguen dominando este espacio, pues quedas a la merced de EA Sports y sus mecánicas de gacha sobre el tipo de recompensas que quieres obtener. Podrías obtener a jugadores de muy alto nivel, como Cristiano Ronaldo o Messi, en un paquete de cartas y venderlos en el Transfer Market , lo cual te daría el suficiente dinero como para armar al resto de tu equipo. Sin embargo, las posibilidades de que esto suceda son extremadamente bajas. Sabemos que entre más rara sea una carta, mayor su valor, pero definitivamente es un sistema que te obligará a gastar constantemente si es que quieres armar un buen equipo tan pronto como sea posible.

¿El mejor FIFA hasta la fecha?

Hay muchas cosas que FIFA 22 hace bien. La tecnología HyperMotion nos ofrece un gameplay mucho más realista, mismo que es complementado con nuevas y mejoradas físicas del balón, así como una inteligencia artificial más constante. Nunca se había sentido tan bien el controlar a los jugadores, y aunque en ocasiones sus reacciones pueden ser un poco lentas, la verdad es que sí hay mejora respecto a las entregas anteriores.

Sin embargo, los otros modos del juego parecen haber sido olvidados por EA. Obviamente hay novedades, pero éstas no son lo suficientes como para realmente destacar. Está claro que sus desarrolladores se enfocaron más en el tema de las animaciones y las físicas que en realidad añadir nuevas cosas a la fórmula. ¿Quién lo hubiera dicho? FIFA 22 para nada busca renovar la franquicia ni nada por el estilo, como seguramente esperabas.

FUT sigue siendo un imperio de microtransacciones, y a menos de que estés dispuesto a gastar constantemente, pasará un muy buen tiempo antes de que puedas armar un buen equipo. Honestamente, creo que nadie esperaba que EA fuera a cambiar la forma en que este sistema funciona.

A todo esto, me parece que, efectivamente, FIFA 22 es posiblemente la mejor entrega de la serie hasta la fecha. No creo que sea necesario recomendarle este juego a quienes año tras año compran el nuevo, pero si nunca antes te interesó FIFA, entonces no creas que FIFA 22 cambiará eso. Con suerte, la entrega de 2023 estará mucho más completa y nos brindará una serie de novedades que realmente valgan la pena.