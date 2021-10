Stranger of Paradise confirma su fecha de lanzamiento

Después de una revelación controversial durante E3 2021, en TGS 2021, Square Enix compartió un nuevo tráiler de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, el cual nos da un mejor vistazo a su historia, personaje y combate. De igual forma, se ha confirmado la existencia de un segundo demo en camino, y se reveló un lanzamiento para marzo del siguiente año.

En este nuevo adelanto tenemos la oportunidad de ver a los cuatro Heroes of Light que se encargarán de restaurar el poder de los cuatro cristales de luz, y ponerle un fin a Garland. De esta forma, se ha confirmado que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, vía la Epic Games Store, el próximo 18 de marzo de 2022.

Junto a esto, un segundo demo ya está en desarrollo, y llegará a PS5 y Xbox Series X|S en un futuro. Esta demostración tendrá un par de características que, esperemos, hayan tomado en cuenta la retroalimentación del primer adelanto. Te recordamos que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin es una re-imaginación del original título de NES, el cual está siendo desarrollado por Team Ninja y Koei Tecmo junto a Square Enix.

Vía: Square Enix