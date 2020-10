Review – Doom Eternal: The Ancient Gods – Part One

De vuelta al brillante FPS

En mayo de 2016, el medio entero fue testigo de un fuerte cambio que vendría a replantear muchas de las formas de uno de los géneros más populares. id Software aparecía de nueva cuenta para interpretar a la serie que los lanzó a la fama y los convirtió en leyenda a inicios de los noventa, esto claro, con el enorme reto de demostrar que seguían siendo ese talento fuera de serie. El reboot de Doom nos maravilló al punto de pensar que el espacio para mejorar era poco, sin embargo, en medio de este caótico 2020, finalmente se lanzó Doom Eternal, título que indudablemente aparecerá no solo en las listas de lo mejor del año, sino dentro de lo mejor que nos ha dejado esta generación de consolas. Los padres de Wolfenstein lo volvieron a hacer. Ahora, unos meses más tarde, saltamos de regreso al infierno para disfrutar de la primera parte de The Ancient Gods, expansión de historia que afortunadamente, es justo lo que estábamos esperando.

Actualmente, la idea de expandir la campaña de un juego para un solo jugador es algo poco común. El concepto de juegos como servicio ha provocado que esta práctica se encuentre en franca extinción, no obstante y muy fiel a su filosofía siempre rebelde, id Software ha decidido tomar el camino que muchos han abandonado al ampliar la ya de por sí fabulosa experiencia que vivimos en la campaña principal de Doom Eternal. Esta primera parte de The Ancient Gods sigue por completo la línea de la obra a la que está representando, asunto que claro, no debería de sorprender a nadie. ¿Viene con elementos nuevos? Sí, por supuesto, pero nada que en realidad modifique la excelente fórmula que ya se probó y que sin duda, coloca a este título como uno de los más grandes exponentes del género en mucho, pero mucho tiempo.

En busca del paraíso

La narrativa a lo largo de la historia de Doom nunca ha sido tan protagonista. Por supuesto que con Doom de 2016, id Software decidió cambiar un poco esto y con Doom Eternal, se nota claramente que existe una intención por crear un universo que se sienta mucho más complejo e interesante. A pesar de que en efecto, en esta última entrega de la serie, tenemos un relato mucho más elaborado, al menos en mi caso, no me terminé por enganchar del todo con él. Si eres de los que sí encontró valor en este apartado, incluso leyendo todos los logs y demás datos, te alegará mucho saber que la historia se expande de buena forma en The Ancient Gods.

The Ancient Gods Part One arranca justo después del final de la campaña principal de Doom Eternal. A pesar de que logramos acabar con el Icon of Sin y así, detener la invasión del infierno sobre la Tierra, asuntos como la muerte de Khan Makyr y la toma del poder en el infierno de Urdak, están poniendo en gran amenaza este pequeño periodo de paz. Para impedir que las cosas se vuelvan a salir de control, el Doom Slayer junto con fuerzas de ARC, se embarca en una nueva aventura en búsqueda del Seraphim, un aliado que podría ser clave para la victoria.

No me quiero meter en mayores detalles sobre lo que pasa una vez que comienzas a progresar, pues la verdad es que hay un par de giros bastante inesperados que seguro le encantarán a quienes sí disfrutaron de la historia y lore de Doom Eternal. Lo que te puedo decir es que quedarás muy complacido con el relato que aquí se cuenta, pues le da mucho mejor forma a todo. Ojo, es importante mencionar que este DLC está pensado para quien ya superó la campaña principal de Eternal, incluso al inicio se da una recapitulación en donde se tiran spoilers sobre el final de aquella historia. No es como que el juego te exija haber completado el juego para poder empezar con The Ancient Gods, pero sí es algo que te recomiendo ampliamente.

Sobre el final y como era de esperarse, tenemos un cliffhanger bastante interesante que le dará pie a lo que será la segunda parte de The Ancient Gods, la cual, por ahora no sabemos cuándo nos estará llegando. La verdad es que he quedado muy contento con la parte de narrativa de esta primera mitad de la expansión, con todo y que como te comentaba, al final, a mi la historia de Doom Eternal no me terminó por enganchar. Creo que id está haciendo un gran trabajo para darle más forma a un universo que indudablemente muestra potencial.

¿Qué tiene de nuevo?

Pero bueno, a todo esto ¿qué trae de nuevo The Ancient Gods respecto a Doom Eternal en términos de gameplay? Pues la verdad es que cambios como tal, no tantos, pero sí tenemos varias adiciones que seguro te encantarán. Digo, es importante tener muy en cuenta que estamos ante uno de los juegos más destacados de esta generación, por lo que modificarlo profundamente en cualquiera de sus elementos, podría ser algo verdaderamente desastroso.

Te cuento que esta primera parte de The Ancient Gods se centra completamente en la parte de historia. Tenemos que el contenido dura unas seis o siete horas dependiendo de la dificultad en la que lo juegues. Al igual que en su parte de historia, su jugabilidad está pensada para alguien que ya atravesó por toda la campaña de Doom Eternal, por lo que desde el primer segundo, no se tiene piedad de ti. Claro que todos los perks de armas y mejoras de habilidades están desbloqueadas desde el inicio y de forma automática. Es importante mencionar que estamos hablando de un save file independiente al que ya tenías de la campaña principal.

A lo largo de estas horas de juego, recorrerás cuatro zonas completamente nuevas que no vimos en Doom Eternal. Su composición y forma son muy similares a lo que vimos en el juego principal; es decir, tenemos estas arenas de combate perfectamente diseñadas, que se ven muy bien mezcladas con partes de exploración y claro, secciones de platforming que tan bien funcionaron en el juego principal. Tal vez mi única queja sobre este apartado es que algunas partes se llegan a sentir un poco recicladas solo con el objetivo de alargar la experiencia. En más de una ocasión notarás que acabarás con todos los enemigos de una arena para entrar a un cuarto, tomar una llave, salir y ver que de nueva cuenta se infestó de enemigos. Nada tan grave, pero algo que sí noté inmediatamente.

Hablando de enemigos, tenemos que The Ancient Gods luce a cuatro nuevos, cada uno con sus propios patrones y formas de ataque que la verdad, sí cambian bastante la estrategia que puedas estar usando durante el combate. No me gustaría arruinarte ninguna sorpresa, por lo que solo te contaré del primero al que te topas, el cual se trata de un torreta fija con un ojo hasta arriba al cual hay que dispararle dos veces para eliminarlo. ¿Sencillo? Sí, sin duda, pero creo que la idea de tener a otro enemigo fijo dentro de las arenas de batallas, sí ayuda y cambia la manera en la que te mueves. Los otros tres son bastante más complejos y sí, están geniales, por lo que te puedes quedar completamente tranquilo.

¿Me hubiera gustado tener nuevas armas? Sí, sin duda, pero creo que también sería mucho pedir considerando el frágil balance que existe entre nuestros poderes como el Doom Slayer, y la gran variedad de enemigos. En mi opinión, la cantidad de extras y sobre todo de duración de esta primera parte de The Ancient Gods es la correcta. El juego sigue sintiendo genial y haber regresado a Doom Eternal, ha sido un verdadero placer. Habrá que ver si para la segunda parte se alocan un poco o siguen por la línea que vimos en este contenido. Por cierto, si ya cuentas con la Deluxe Edition del juego, lo único que tienes que hacer es descargar el último parche y listo. De lo contrario, puedes comprar el Season Pass o incluso el DLC por separado.

Más de Doom, eso queríamos

Las expansión siempre suelen ser un arma de doble filo. Hay quien se siente estafado ante la idea de que se le esté pidiendo más dinero por una experiencia que supuestamente ya tuvo, mientras que otros agradecen enormemente la posibilidad de tener más contenido de un juego que disfrutamos desde el inicio. Creo que sin importar el bando en el que te encuentres, es innegable que The Ancient Gods Part One cumple con lo que prometió desde que fue anunciado: más de Doom Eternal, asunto que al menos desde mi punto de vista, es sensacional y es justo lo que estaba esperando, ni más ni menos.

Si disfrutaste del fabuloso Doom Eternal hace unos meses, creo que no hay mucho que tengas que pensar, esta primera parte de The Ancient Gods te dejará más que satisfecho. En caso de que tal vez para ti, lo nuevo de id Software no sea tan relevante, puede que lo mejor sea que ni te acerques a esta expansión, pues en ningún momento intenta ser algo diferente a la obra que está intentando agrandar.