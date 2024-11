Review – Call of Duty: Black Ops 6

RESURGIMIENTO DEL REY DE LOS SHOOTERS

Desde que se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, comenzaron a surgir diversas inquietudes respecto a la saga bélica más importante de las última décadas, que paulatinamente se fueron reafirmando con el caótico y decepcionante lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III, aunado a que el gigante tecnológico de Redmond podía estar fraguando sacrificar presupuesto y calidad en futuras entregas, en su misión de introducir esta franquicia al servicio de suscripción denominado Game Pass. Los fantasmas ante un eventual escenario pesimista pasaron a un segundo término al poder comprobar por uno mismo cuál era el desempeño de Call of Duty: Black Ops 6, que, a diferencia de entregas anteriores, sus desarrolladores no compartieron códigos de reseña a la prensa de manera anticipada, sino hasta que el producto fue lanzado oficialmente, el pasado 25 de octubre. El presente análisis se centrará en abordar y calificar de manera independiente cada uno de los tres principales apartados del juego: campaña, multijugador y zombies, para ofrecer mayor claridad en torno a cada uno de ellos.

Para la más reciente entrega de la licencia Call of Duty, Treyarch y Raven Software nos trasladan a la época de 1991, donde Troy Marshall y Frank Woods encabezan un escuadrón de élite para capturar al grupo paramilitar Pantheon que amenaza con desacreditar y atacar al máximo organismo de inteligencia de Estados Unidos de América. La duración de esta aventura oscila entre ocho y diez horas, ofreciendo elementos muy interesantes que no se habían visto con tanto detalle en otras producciones de esta marca. Para empezar, la experiencia sigue una tendencia lineal pero cada misión puede completarse de una manera distinta, con múltiples objetivos opcionales e incluso, existen árboles de diálogo para interactuar con otros personajes. Si bien estos elementos no son nuevos en el mundo de los videojuegos, sí son relevantes para un título únicamente de disparos que siempre se ha caracterizado por la acción, pero para esta ocasión, también involucra aspectos de sigilo y la irrupción de zombies en la trama principal, sin que se presenten altibajos o falta de intensidad en el guión.

En esta edición, todos los niveles tienen consistencia y no ocurre como en Modern Warfare III, en el cuál había intentos que te obligaban a pasar escenarios bajo la modalidad de mundo abierto, pero se sentían vacíos y sin gracia. Por el contrario, en los mundos que son de estas características, puedes utilizar vehículos para hacer el recorrido y es muy similar a lo visto en diversas situaciones de Gears 5. En paralelo, los creadores de Call of Duty: Black Ops 6 no se olvidaron de incluir guiños a otros referentes en el sector del entretenimiento como Alan Wake, Atomic Heart, F.E.A.R. y Far Cry, por mencionar algunos. La concepción de estas mecánicas incita a que el modo campaña pueda ser vuelto a jugar varias ocasiones en los diferentes niveles de dificultad, que, por cierto, mientras más elevados sean, será muy retador poderlo completar, tomando en consideración que no existen checkpoints muy cercanos en algunas situaciones y habrá que reiniciar propiamente desde el principio de ese capítulo. A lo largo de tu recorrido, podrás ir obteniendo dinero que posteriormente lo utilizarás para comprar múltiples atributos destinados a tu equipamiento como chalecos antibalas adicionales, más capacidad de las municiones y artefactos de soporte, entre otros.

El apartado técnico y visual es espectacular, pudiendo contemplar grandes paisajes, explosiones y el movimiento de muchos soldados al mismo tiempo, sin tener cuelgues o problemas de rendimiento, aunque no está exento de movimientos anómalos y situaciones fuera de la realidad como que algunos personajes de tu tropa se queden flotando o atrapados en cierto punto. En PlayStation 5 ofrece la opción de HDR tradicional, mientras que en Xbox Series X se configura automáticamente con Dolby Vision para las pantallas que son compatibles, sin embargo, no hay una diferencia palpable al respecto. En lo que respecta al apartado sonoro, es destacado, sobre todo si utilizas audífonos, barra de sonido o sistema de teatro en casa. Los controles reaccionan de manera adecuada pero sí llamó la atención que en la versión de PS5 no se explotan a fondo las características del DualSense como la resistencia de los gatillos, tal y cual había pasado en Call of Duty: Black Ops Cold War, por lo que se trata de una experiencia idéntica en la configuración de vibración presente en los mandos de Xbox Series X|S.

MULTIJUGADOR DESENFRENADO



Una de las principales mejoras o nuevas funcionalidades que incluye Call of Duty: Black Ops 6 es el sistema de movimientos omnidireccionales que permite que tu personaje pueda deslizarse o “barrerse” en slow motion hacia todas las direcciones, que en algunas ocasiones podría representar alguna complejidad durante el tutorial, pero después te irás acostumbrando fácilmente a éste. Aunque tal funcionalidad está presente en todos modos de juego, la realidad es que resulta recomendable en multijugador e imprescindible en el apartado de los zombies. Al momento de su lanzamiento, existen 16 mapas, además de que se ha agregado el mítico Nuketown, distribuidos para partidas 6v6 y en algunos casos bajo la modalidad 2v2, la cual resulta tremendamente adictiva. Hay características que están de vuelta de juegos de Call of Duty anteriores como el modo “Prestigio” que permite resetear el nivel de los participantes cuando llegan al máximo, así como la funcionalidad de espectador para ver las repeticiones de los enfrentamientos bajo la perspectiva de cualquier jugador.

Durante los primeros días de juego, noté algunos problemas en ciertos mapas ya que el personaje tenía dificultades para aparecer o no se cargaban bien las texturas, pero con actualizaciones posteriores, se fueron solucionando de manera paulatina. En el apartado para conseguir armas o la utilización de las mismas, está balanceado y tendrás diversión garantizada en cada partida que hagas, por lo que siempre habrá un incentivo para obtener elementos cosméticos adicionales o subir el nivel de reputación que a la vez está ligado con el desempeño que tengas en el modo de zombies. En el único apartado que Modern Warfare III era mejor, radica en que podías obtener más skins para los operadores y ahora está un poco más limitado, pero seguramente será resuelto mediante una actualización en el futuro. Uno de los grandes aciertos, es que se retomó lo mejor de otras experiencias multijugador como World at War aunado a los incorporaciones de este año, que no sólo generan equilibrio, sino sitúan a Black Ops 6 como uno de los máximos exponentes en esta vertiente de juego.

AMOR Y DEDICACIÓN POR LOS ZOMBIES



Una de las experiencias más vibrantes en los últimos años es poderte enfrentar a hordas de zombies acompañado de tus amigos y en Call of Duty: Black Ops 6 no es la excepción, pudiendo hacer esta tarea ya sea de manera individual o hasta con cuatro acompañantes y conforme avances de fase, será más desafiante y extenso, hasta el punto de que cuando logres limpiar toda la zona, sentirás que has conseguido un gran logro en el que se verá retribuido todo tu esfuerzo y tiempo invertido. De inicio, se incorporaron dos mapas totalmente nuevos: Liberty Falls y Terminus, mismos que incluyen diversas secciones para superarlas en el orden que tú quieras, siempre respetando los objetivos de la misión. Con el dinero que obtienes, puedes comprar armas, municiones, además de pagar para abrir puertas que te darán acceso a otras partes del mapa. Fiel a la tradición, tú puedes juntar como recompensa goma de mascar que son ítems de un sólo uso que te dan habilidades por tiempo limitado, propiciando que la experiencia de juego sea dinámica y puedas establecer diversas mecánicas tanto de supervivencia como de ataque.

Como se mencionó líneas arriba, el nuevo movimiento omnidimensional juega un papel determinante para evadir a las hordas de zombies y tener mayores alternativas de supervivencia. De manera recurrente te pondrás a prueba para dominar a la perfección esta funcionalidad y tu equipo obtenga una ventaja competitiva. Aunque ahora tu personaje dispone de nuevas habilidades, no implica que este modo de juego haya sido simplificado, por lo que sigue siendo difícil y más aún, tomando en cuenta que se han agregado nuevos enemigos como los Abominations, Manglers y Vermins. Desafortunadamente, es palpable una gran deficiencia en este apartado del juego y corresponde al público nuevo que incursiona en él, pues todo está totalmente enfocado a los jugadores de antaño pero no existe un tutorial o una guía que pueda introducir los conceptos básicos de una manera sencilla. Para los amantes y coleccionistas de trofeos o logros, en todos los modos de juego es posible obtener tales recompensas. No obstante, conviene destacar que no se trata de un apartado de juego independiente, sino que se agregan a Modern Warfare 2, por lo que carecen de platino en el caso de PS5.

UN IMPERDIBLE PARA CERRAR EL AÑO

Call of Duty: Black Ops 6 ha sorprendido en todos los aspectos y vuelve por la puerta grande después del polémico lanzamiento de Modern Warfare 3 que se sintió como un contenido adicional de su predecesor y no como un producto nuevo que justificara el precio de un estreno de $70 dólares americanos. El modo campaña es uno de los más memorables en los últimos años y fácilmente podrá ser el mejor para muchos apasionados de estar serie porque logra cautivar desde el primer instante con una trama muy bien lograda que mezcla acción, narrativa, sigilo y por momentos terror, alimentada por un sobresaliente apartado audiovisual, controles responsivos y un gran balance al haber fusionado la jugabilidad clásica con elementos como mundo semiabierto, árboles de diálogos y la posibilidad de completar objetivos adicionales, además de poder abordar las misiones de manera diferente, aumentando las opciones de rejugabilidad. Como punto en contra, queda a deber que los controles en su versión de PlayStation 5 ya no incluyen funciones exclusivas de los mandos DualSense como la resistencia de los gatillos, dejando entrever que los desarrolladores optaron por una versión genérica o que Sony fue renuente a brindar facilidades en la compatibilidad, toda vez que el año pasado se oficializó la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

En aras de tener toda la experiencia de Call of Duty aglutinada en un lugar único, persiste la filosofía relativa a aglutinar los títulos anteriores de esta marca mediante un lobby, por lo que, si adquiriste las versiones digitales de estos y los tienes instalados, podrás acceder fácilmente a cada uno sin las necesidad de salir al menú principal de tu consola. Esta misma maniobra se popularizará conforme vayan llegando más de estos títulos a Game Pass e independientemente de que la experiencia para un jugador es robusta, se necesita una conexión permanente a internet como ha venido ocurriendo en los últimos años. En lo que respecta al modo multijugador, la diversión está garantizada mediante 16 mapas de inicio muy bien detallados que ofrecen múltiples desafíos y que mantendrá enganchado al público ya sea para volverse más competitivos o en la conquista de ganar diversos accesorios cosméticos. Por su parte, la modalidad de zombies con los dos escenarios incluidos, es una de las mejores a la fecha, subiendo un listón a la dificultad y al equilibrio que se consigue con la movilidad omnidireccional para mantenerte más tiempo con vida. En todas sus vertientes, el contenido de Black Ops 6 es extenso y como es habitual en las experiencias bajo servicio, con el paso del tiempo se irá agregando más contenido, tanto en el esquema gratuito como de paga.

Para los fanáticos de esta saga o de los shooters en general, Call of Duty: Black Ops 6 es una experiencia obligada para el cierre de 2024, mientras que para los nuevos gamers que desean incursionar en esta propiedad intelectual, será una gran carta de bienvenida para familiarizarse con una campaña rimbombante y unos modos multijugador y de zombies sumamente trabajados. En esta ocasión, se tiene la ventaja de que el título en cuestión no sólo está disponible en todas las plataformas -a excepción de Nintendo Switch- bajo la modalidad de paga, sino que su incorporación a las tiers más altas de Game Pass, abre la puerta a que cualquier usuario pueda disfrutarlo por un precio reducido de manera mensual y mejor aún, que se vea en capacidad de reproducirlo desde la nube con cualquier otro dispositivo móvil o barra de Amazon Fire TV, en los cuales se sacrifica un poco la calidad gráfica, pero la jugabilidad y la diversión no se ven afectadas.