Acusan a Blizzard de usar IA en skins de Hearthstone

En la actualidad el uso de la inteligencia artificial es bastante común, ya sea para editar textos o generar imágenes para colocar a manera de arte, y aunque aún existen detalles que se deben perfeccionar, aveces cuesta distinguir ciertos trabajos elaborados por dichas tecnologías. Con esto de por medio, hace poco se ha acusado ni más ni menos que a Blizzard, por presuntamente haber usado herramientas en uno de sus juegos reconocidos.

La empresa de conjunto con Activision ha comenzado una investigación luego de acusaciones de que algunas skins de héroes para Hearthstone fueron generadas con el ya mencionado método. Las imágenes en cuestión forman parte de la próxima expansión, The Great Dark Beyond, y, aunque oficialmente no han sido lanzadas ni anunciadas, aparecieron en la actualización 31.0 del juego. La recepción inicial fue positiva, pero la situación cambió el 26 de octubre, cuando el usuario “1000-toasters” compartió su sospecha en X de que los diseños eran creados con IA.

El hilo original de “1000-toasters” fue eliminado, pero para entonces ya había llamado la atención, y el creador de contenido “Zeddy” difundió la discusión en YouTube. Según la publicación, varios detalles en las imágenes de las skins, como el tatuaje de Malfurion, parecen errores típicos de diseños generados por IA. También se cuestionó el trabajo del artista Trey Fore, cuya cuenta de Instagram incluye imágenes con características que, según “1000-toasters”, son “clásicos de IA”, como un número erróneo de dedos o elementos desalineados.

Doomhammer literally doesn't have the "Horde" symbol, it has a Frostwolf clan symbol on all the arts or 3D models…

Quote from wiki: "After the weapon was passed to Thrall, the wolf's-head symbol of the Frostwolf clan was added to the hammer's formerly plain head." pic.twitter.com/ScKUR6PGoj

— imik (@imik_plays) October 26, 2024