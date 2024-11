Se confirma la lista de juegos compatibles con PS5 Pro

Para quien no lo tenga en el radar, esta semana damos un nuevo paso en la generación de consolas, dado que dentro de un par de días el tan esperado PS5 Pro se lanza al mercado, dispositivo que promete dar un salto enorme respecto a la consola que ya conocemos desde el 2024. Y con esta llegada varios videojuegos se estarán beneficiando de la nueva tecnología, con una lista 55 de ellos que usarán su máximo potencial, siendo ideales para revisitar o probar por primera ocasión.

Entre los nombres más destacados que tenemos es Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Lies of P, Dragon Age: The Veilguard, entre otros que estarán llegando con el tiempo. Sony está buscando no tener que utilizar opciones de visualizaciones, sino un rendimiento por defecto que busque los 60 FPS y 4K. Por lo que el usuario podrá darse cuenta de que la calidad es más grande en comparación a la consola estándar o slim.

Aquí la lista de juegos:

– Alan Wake 2

– Albatroz

– Apex Legends

– Arma Reforger

– Assassin’s Creed Mirage

– Baldur’s Gate 3

– Call of Duty: Black Ops 6

– EA Sports College Football 25

– Dead Island 2

– Demon’s Souls

– Diablo IV

– Dragon Age: The Veilguard

– Dragon’s Dogma 2

– Dying Light 2 Reloaded Edition

– EA Sports FC 25

– Enlisted

– F1 24

– Final Fantasy VII Rebirth

– Fortnite

– God of War Ragnarök

– Hogwarts Legacy

– Horizon Forbidden West

– Horizon Zero Dawn Remastered

– Kayak VR: Mirage

– Lies of P

– Madden NFL 25

– Marvel’s Spider-Man Remastered

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

– Marvel’s Spider-Man 2

– Naraka: Bladepoint

– NBA2K 25

– No Man’s Sky

– Palworld

– Paladin’s Passage

– Planet Coaster 2

– Professional Spirits Baseball 2024-2025

– Ratchet & Clank: Rift Apart

– Resident Evil 4

– Resident Evil Village

– Rise of the Ronin

– Rogue Flight

– Star Wars: Jedi Survivor

– Star Wars: Outlaws

– Stellar Blade

– Test Drive Unlimited: Solar Crown

– The Callisto Protocol

– The Crew Motorfest

– The Finals

– The First Descendant

– The Last of Us Part I

– The Last of Us Part II Remastered

– Until Dawn

– War Thunder

– Warframe

– World of Warships: Legends

Sony afirma que la PS5 Pro cuenta con una GPU que ofrece un 67% más de Compute Units en comparación con la PS5 estándar, junto con una memoria que es un 28% más rápida. Esto se traduce en un rendimiento de renderizado un 45% más rápido, proporcionando una experiencia de juego significativamente más fluida y optimizada.

Recuerda que la consola se lanza el 7 de noviembre.

Vía: VGC