El PS5 Pro estuvo en desarrollo por cinco años

Para muchos, el PlayStation 5 Pro puede verse como una consola que no fue planeada sino hasta hace un par de años. Sin embargo, la realidad es que Sony ya tenía pensado entregarnos este hardware desde incluso antes del anuncio del PlayStation 5, es decir, hace más de cinco años.

En una reciente entrevista con Variety, Hideaki Nishino, director ejecutivo del grupo de negocios de plataformas de Sony Interactive Entertainment, confirmó que el PlayStation 5 Pro entró en planeación desde antes de que el PS5 fuera revelado al público en general. Junto a esto, confirmó que Sony nunca anuncia un nuevo hardware sin antes planear su sucesor. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hemos hecho Pro en la última generación. Aprendimos mucho de allí. Cuando vendíamos PS4 Pro, además de la PS4, el 20% de los clientes en realidad obtuvieron la PS4 Pro.

Era de gama alta, era de nivel premium. Entonces hay usuarios potenciales que adquieren ese tipo de unidades. Curiosamente, no se trataba solo de usuarios altamente comprometidos; en realidad, también llegaron nuevos usuarios a PlayStation para obtener la PS4 Pro.

Entonces comenzamos a trabajar en PS5 Pro incluso antes del lanzamiento de PS5; fue otro proyecto de cinco años para nosotros. Entonces hubo una conversación sobre si queríamos hacer otra Pro o no.

Pero lo principal fue que hay tecnologías que podemos desarrollar en tres años o cinco años. Entonces, la innovación y el avance tecnológico son más rápidos en un mundo moderno. Los teléfonos se actualizan cada año, las PC se actualizan cada año.

No creo que vayamos a hacer actualizaciones cada año, pero hay cosas que podemos empaquetar juntas para traer lo mejor al segmento de la gama de consolas de juegos. Así que esa es la visión.

Estamos contentos de ver que la mayoría de los usuarios de juegos comprometidos están interesados ​​en la PS5 Pro, y estoy bastante seguro de que los nuevos usuarios también adquirirán la PS5 Pro”, dijo. “Si lo que quieres es la PlayStation, esa es la clave. Así que ahí es donde diseñamos la generación en este momento.

Diseñamos todo teniendo en mente una generación anterior. No es como si simplemente diéramos un paso siguiente y no supiéramos sobre los dos pasos siguientes. Esa no es nuestra forma de trabajar, porque necesitamos asegurarnos de que el ciclo generacional de 10 años siga funcionando también”.