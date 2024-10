AMD presenta su procesador de nueva generación

El mundo del PC Gaming necesita estar renovándose de forma constante, y no solo hablamos de las tarjetas gráficas, sino también con el procesador, el cual es parte fundamental para que el equipo funciona de la manera más eficiente posible al correr videojuegos. Con eso mente, se acaba de dar un nuevo anuncio que emocionará a los entusiastas de la tecnología, ya que la empresa AMD ha presentado el nuevo producto que tiene planeado lanzar pronto al mercado.

La empresa ha anunciado su nuevo procesador Ryzen 7 9800X3D, diseñado específicamente para computadoras de escritorio y optimizado para jugadores. Este chip de alto rendimiento utiliza la innovadora tecnología AMD 3D V-Cache de segunda generación, que mejora la ubicación de la memoria caché de 64 MB debajo del procesador, acercando el complejo de núcleos a la solución de refrigeración. Esto no solo permite mantener los núcleos “Zen 5” a temperaturas óptimas, sino que también ofrece un incremento de hasta un 8% en el rendimiento de los juegos en comparación con su predecesor y hasta un 20% más de velocidad respecto a sus competidores.

La arquitectura “Zen 5” de AMD, junto con la tecnología 3D V-Cache, promete un rendimiento mejorado para títulos exigentes, como Star Wars Outlaws, que podría experimentar aumentos de velocidad de fotogramas en porcentajes de dos dígitos. Además, el procesador optimiza los fotogramas bajos para ofrecer una experiencia de juego fluida, especialmente en juegos que demandan mucha capacidad de procesamiento gráfico. Por ejemplo, en The Last of Us: Part I, este nuevo procesador mantiene un rendimiento promedio alto y una mejora significativa del 31% en los fotogramas bajos en comparación con la competencia.

Con ocho núcleos y 16 hilos, el Ryzen 7 9800X3D está diseñado para cubrir tareas de juegos y productividad con una frecuencia base de 4.7 GHz y un impulso máximo de 5.2 GHz, convirtiéndose en el chiplet X3D más rápido hasta ahora. Este procesador cuenta con un TDP de 120 W y una memoria caché total de 104 MB, suficiente para sostener sesiones de juego exigentes sin sobrecalentarse, y tendrá un precio sugerido de 479 dólares, situándose en la gama alta del mercado para jugadores.

AMD también ha anunciado una colaboración exclusiva con Call of Duty, convirtiéndose en su socio oficial para procesadores, tarjetas gráficas y APUs. Este acuerdo permitirá a los jugadores disfrutar de un rendimiento mejorado en el juego, una muestra del compromiso por brindar experiencias de alta calidad. Según William Gahagan, de Activision, la alianza representa un hito en la industria, ya que el procesador promete ofrecer una jugabilidad incomparable a los usuarios.

Vía: AMD

Nota del autor: Lo bueno es que este es lo suficientemente potente como para durar unos buenos años sin hacer cambios al equipo. Así que al final podría valer mucho la pena comprarlo cuando esté disponible.