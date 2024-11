Se agregan cambios en última actualización de Switch Online

La semana pasada se lanzaron nuevos juegos en las aplicaciones de Nintendo Switch Online, los cuales los usuarios de la membresía ya pueden probar sin ningún tipo de problema, teniendo algunos clásicos de regreso como Shadow Man y hasta Turok 2. Y si bien muchos pensarán que esto fue lo único nuevo, al parecer no, dado que se han implementado algunos cambios que tienen como fin una experiencia más placentera al momento de revivir los clásicos específicamente en N64.

El parche 1.2.0 incluye no solo la adición de los títulos antes mencionados, sino también varias mejoras técnicas que buscan optimizar la experiencia de los jugadores. Y es que como algunos lo recordarán, cuando la app de la consola de 64 bits salió hace un par de años, no lo hizo de la mejor manera, con muchos errores de por medio.

Uno de los cambios más destacados se centra en Perfect Dark, un clásico que había enfrentado críticas por problemas de emulación. Según el usuario ‘Graslu00’, los efectos de desenfoque que afectaban a la jugabilidad han sido considerablemente reducidos, mejorando la claridad visual del juego. Además, se han realizado ajustes que mejoran ligeramente el input lag, lo que podría traducirse en una experiencia más fluida y receptiva.

[NSO – Nintendo 64]

Version 1.2.0 appears to fix a issue in Perfect Dark where the blur effect was not emulated correctly.

The bug could've made it impossible for the player to proceed due to it eventually "freezing" the screen. pic.twitter.com/ZnNqpOT3vW

— OatmealDome (@OatmealDome) October 29, 2024