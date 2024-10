El día de ayer, la Gran N nos sorprendió al anunciar Nintendo Music, una aplicación similar a Spotify y Apple Music, en donde podemos disfrutar de una enorme cantidad de música de juegos como Donkey Kong Country, Breath of the Wild, Splatoon 3 y más. Sin embargo, este contenido solo está disponible para aquellos con una suscripción a Switch Online. Afortunadamente, Nintendo está regalando una suscripción temporal a este servicio en estos momentos.

Para todos aquellos que aún no tienen Switch Online, Nintendo tiene una oferta en estos momentos en donde puedes disfrutar de este servicio por toda una semana sin gastar un solo centavo. Todo lo que tienes que hacer es entrar a este sitio y reclamar un código. Después, tienes que ir a esta página para canjearlo. Una vez que hagas esto, podrás gozar de siete días de Switch Online y, por extensión, tendrás acceso a Nintendo Music.

Ahora, es importante mencionar que esta promoción de Switch Online solo está disponible para aquellos que aún no tienen Switch Online. Todos los que ya cuentan con este servicio no podrán hacer uso de este código especial. De igual forma, este código estará disponible hasta el 8 de febrero de 2025, por lo que tienes algo de tiempo para canjearlo.

Te recordamos que Nintendo Music ya está disponible en dispositivos móviles, dándonos acceso a una buena selección de música de la Gran N. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta aplicación aquí. De igual forma, Nintendo niega despidos en Mario Club.

Nota del Autor:

Nintendo Music está bien, y solo eso. El gran atractivo de tener música de Nintendo es algo llamativo, pero se siente muy sencilla. No solo no hay créditos para los compositores, sino que la interfaz está por debajo de lo que vemos en aplicaciones como Spotify. Más allá de la música, no hay mucho que valga la pena aquí.

Vía: Nintendo