Nintendo niega reportes de despidos en Mario Club

Hace unos días surgió un reporte en donde se señalaba que, aproximadamente, 150 empleados de Mario Club Co., Ltd, subsidiaria de 400 trabajadores que se dedican al control de calidad en los juegos de Nintendo, habrían sido despedidos. Sin embargo, la Gran N ha aclarado este caso, señalando que no tienen planes de reducir la plantilla de su personal aquí.

En un comunicado compartido para Eurogamer, Nintendo dejó en claro que los rumores de los despidos en Mario Club Co., Ltd son mentira, y por el momento no tienen pensado llevar a cabo algo de este estilo en alguno de sus estudios y equipo. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Hemos confirmado con Mario Club Co., Ltd. que la información rumoreada en el informe es falsa”.

Mario Club Co., Ltd es una subsidiaria que se encarga del control de calidad de los juegos de Nintendo. Sus colaboraciones con la Gran N se remontan al NES, y su trabajo más reciente Luigi’s Mansion 2 HD, aunque es probable que tuvieron algún tipo de participación en Mario & Luigi: Brothership, el cual estará disponible en solo una semana.

Por el momento, parece que Nintendo es la única compañía que se ha librado de los despidos que vemos de una forma rutinaria en la industria del momento. En temas relacionados, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition llegará al Switch. De igual forma, dos clásicos del N64 llegan a Switch Online.

Nota del Autor:

Es bueno ver que los despidos siguen siendo una gran anomalía en Nintendo. Incluso sin Satoru Iwata, la compañía mantiene un ambiente diferente al que vemos en otros lados, aunque también ayuda el hecho de que la Gran N publica éxito tras éxito.

Vía: Eurogamer