Samsung ha alertado a todos sus usuarios de una brecha en su seguridad que ha ocasionado el ataque de hackers. Esto no es algo que afecte específicamente a solo uno de sus celulares o relojes inteligentes, sino que el error se ha encontrado en dispositivos que hagan uso de los chips Exynos. Afortunadamente, la compañía ya está trabajando en una solución.

Por medio de un comunicado, Samsung ha confirmado que los dispositivos que hagan uso de los chips Exynos son susceptibles a ser hackeados. Esto no es algo nuevo, pero al no encontrar una solución a tiempo, la compañía se ha visto en la necesidad de revelar este error al público. Estos son los tipos de Exynos que se ven afectados en este momento:

Exynos 9820

Exynos 9825

Exynos 980

Exynos 990

Exynos 850

Exynos W920

De esta forma, tienes que ingresar a las configuraciones de tu dispositivo Samsung para ver si tu celular o reloj inteligente hace uso de alguno de estos chips. Afortunadamente, la compañía ya está trabajando en una actualización que logre solucionar este problema. Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo es que esta mejora estará disponible.

Por el momento, Samsung no puede hacer nada más que solo trabajar lo más rápido posible para ofrecer una solución, mientras que el número de dispositivos hackeados aumenta. En temas relacionados, estos son los celulares Samsung que no son compatibles con Android 15.

Nota del Autor:

Si este tipo de errores no son problema de la compañía, Samsung debió advertir sobre esta vulnerabilidad lo antes posible, y no esperar tanto tiempo para revelar el error. Esto pudo prevenir algunos ataques de hackers, pero este no fue el caso en esta ocasión.

Vía: Hipertextual