Se anuncia la aplicación de Nintendo Music

A día de hoy en servicios de streaming musicales como Spotify y Amazon Music hemos visto algo curioso, eso es la suma de bandas sonoras completas de varias marcas de videojuegos, ya sea de Kingdom Hearts, Persona, Final Fantasy, entre otros de gran importancia. Sin embargo, algo faltaba por alguna razón, los temas musicales de todo lo que concierne a Nintendo, problema que hace cuestión de minutos se ha resuelto mediante un anuncio.

En sus redes oficiales, se reveló la existencia de Nintendo Music, aplicación de la compañía que compila la banda sonora de todo lo first party de la empresa, incluyendo Super Mario, Pokémon, Animal Crossing, Splatoon, The Legend of Zelda y más sagas queridas por los fans. Lo mejor, es que hay gran cantidad de temas a seleccionar con setlist prefabricados en el programa o los que puede armar el propio usuario.

Aquí puedes ver su tráiler:

Esta es la descripción y características de la app puestas por Nintendo:

Relájate y disfruta de algunas canciones de Nintendo con Nintendo Music, la aplicación exclusiva para dispositivos inteligentes para miembros de Nintendo Switch Online que te permite transmitir o descargar bandas sonoras de Nintendo, crear y compartir listas de reproducción, buscar música por diferentes categorías y mucho más. Abre la bóveda de música de juegos de Nintendo y escucha bandas sonoras de franquicias como The Legend of Zelda™, Super Mario™ y Animal Crossing™, y muchas más en camino. Explora listas de reproducción listas para usar u obtén recomendaciones basadas en tu historial de juego de Nintendo Switch. ¿Aún no has terminado el juego? Ningún problema. Puedes optar por ocultar bandas sonoras que podrían revelar el gran final o el jefe sorpresa. ¡Extiende algunas de tus pistas favoritas hasta 60 minutos sin problemas o reproducelas en bucle!

Vale la pena mencionar, que a diferencia de otros servicios donde existen los anuncios o se hace un pago mensual, con Nintendo Music las cosas son diferentes, ya que solo podrán acceder a ella los miembros de Switch Online, ya sea si cuentan con el normal o el Expansion Pack. Además, quienes formen parte de un grupo familiar podrán usarla.

Recuerda que ya está disponible en iOS y Android. Y para aclarar, no se puede bajar en la consola Switch, es exclusiva de móviles.

Vía: Nintendo