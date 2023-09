Review – Blasphemous 2

Bienvenidos a Cvstodia

Blasphemous es una saga que creó su propio nicho, siento que parte de su popularidad tiene que ver con que fue desarrollado por españoles y que toma como tema principal para su universo la religión católica. Dos elementos que no son muy comunes en la industria. Se trata de un metroidvania con acción side-scrolling, lo elemental para ser parte de este género.

Enrique Cabeza, director creativo de estos títulos centró todo el diseño del juego en arte religioso español, específicamente del área de Sevilla incluyendo fuerte influencia de artistas como Goya, Velázquez y Murillo.

Con cuatro juegos en su portafolio, The Game Kitchen se enfoca en proyectos que tienen un verdadero significado para ellos, con lo que buscan asegurar la calidad de sus títulos. Y Blasphemous fue el que les ayudó a crecer considerablemente. Era justo rendir homenaje con una esperadísima secuela.

Tal vez el aspecto que resalta más de Blasphemous es su estilo visual retro pixel-art con suaves animaciones y toneladas de escenas grotescas. Pero, ¿en verdad es tan bueno como todo mundo dice? Y, ¿será una secuela digna la segunda parte de esta saga? Hoy, se los revelaremos.

Divinas Escrituras

La historia de Blasphemous 2 es algo complicada, de hecho, tienes la opción de ignorar las líneas de diálogo y todas las descripciones que encuentras en objetos escondidos por todo el mapa y aún así disfrutarás mucho del juego. Sin embargo, te apuesto lo que quieras a que vas a querer enterarte de qué demonios está sucediendo en este juego porque las imágenes que verás y las escenas en las que estarás involucrado harán que tu curiosidad crezca a proporciones bíblicas.

Como el juego original, la historia toma lugar en Cvstodia, una tierra religiosa llena de iconografía católica. El lugar está maldito por una fuerza a la que todos llaman “El Milagro”, la cual es responsable de transformar algunos de los habitantes de este lugar en monstruos abominables.

El protagonista es un caballero con una extraña máscara que tiene un casco en forma de cono o gorrito de cumpleaños, lo cual sinceramente hizo que no tomara en serio este juego cuando se lanzó originalmente. El Penitente, es el único sobreviviente de la Hermandad del Dolor Silencioso, quienes se oponen a la autoridad del Santísimo Escribar, quien mandó masacrar a todos sus miembros, siendo resucitado por El Milagro, el Penitente ahora inicia su peregrinación para evitar que alguien indigno tome el trono que le adjudica el privilegio de comunicarse directamente con El Milagro, una posición que todo mundo quiere tener.

En esta ocasión, el penitente cuenta con tres armas: Veredicto, Sarmiento & Centella y Ruego al Alba. Con ellas y varias habilidades que irá descubriendo. Con ayuda de estas armas y un poco de magia, atravesará una tierra implacable y hostil buscando una forma de cumplir con su penitencia mientras pone fin al dolor y la miseria que El Milagro inflige.

En Blasphemous 2, El Penitente es despertado de nuevo, El Milagro ha regresado y se ha profetizado un nuevo Hijo del Milagro. Este es justamente el punto en el que nos quedamos al concluir el primer juego de esta saga. Armado con tres nuevas armas mortales, cada una con sus propios ataques y habilidades únicas, El Penitente debe explorar un nuevo y peligroso mundo, revelando secretos olvidados hace mucho tiempo y desatando furia sobre cualquiera que se interponga en su camino.

Presentando un mundo más completo para explorar, salpicado de paisajes grotescos que rebosan encanto barroco y está lleno de trampas y secretos por descubrir, Blasphemous 2, ofrece nuevas formas de personalizar la partida.

El título tiene una duración aproximada de 14 horas y tiene un excelente balance en cuanto a dificultad, para que tanto expertos como novatos del género puedan acercarse y empalagarse con la satisfacción que brinda descubrir un cuarto nuevo o cómo derrotar a uno de los jefes de este juego. La paciencia será clave para conquistar este título.

Reglas de culto

Como todo metroidvania, el juego te presenta un mapa que se va descubriendo conforme vas visitando nuevas áreas, existen algunos cuartos que servirán para teletransportarte entre partes del mapa, el cual es bastante grande aunque no tan masivo como otros juegos del género.

Te toparás con áreas a las que no puedes acceder, puertas que no puedes cruzar y mecanismos que no puedes accionar, siguiendo la tradición, el fruto de tu exploración son cuartos donde se esconde una nueva habilidad que puede ser romper muros, activar la habilidad especial del arma que cargas, aferrarte a algunas paredes y con esto tendrás acceso a algunos de los lugares que no pudiste visitar la primera vez.

Esto hace que vuelvas a recorrer el mapa descubriendo más cosas. Algunos cuartos son la morada de seres grotescos que te dejarán pasmado o preguntándote qué demonios tiene en la cabeza la persona que diseñó estos personajes, lo cual es a la vez divertido.

Al principio del juego eliges una de tres armas: pesada y fuerte, balanceada o rápida y débil. Les recomiendo elegir la pesada. Les va a ahorrar algunos corajes, ya que, los enemigos funcionan por patrones y siempre será un reto contra tu paciencia el evitar meter más golpes de los que sabes que son seguros.

Aparte de las habilidades que tienes que descubrir, también existen objetos escondidos que aumentarán la capacidad de tu medidor de energía y la cantidad de frascos regeneradores que cargas. No puedo quitar de mi cabeza la chica que te pide que te arranques la mano como un sacrificio y que es despellejada cada vez más cuando aumenta tu capacidad de tu medidor de energía, que en este caso podríamos llamar correctamente “sangre” por unos querubines que tironean de su piel.

Las tres armas: Sarmiento & Centella (las espadas veloces), Ruego al Alba (la espada balanceada) y Veredicto (una especie de incensario gigante) cuentan con habilidades que te permitirán acceder a otras áreas, Sarmiento & Centella activan unos espejos que puedes encontrar por todo el mapa, al ser golpeados, te transportarás al siguiente espejo, esto te ayudará a cruzar partes con las que ningún salto es suficiente, Veredicto activa unas campanas que revelan plataformas y también debilitan puertas que puedes cruzar para dejar desbloqueado el acceso a la siguiente habitación. Finalmente, Ruego al Alba te permite romper unos muros de gente petrificada en sangre (o algo así) al caer desde cierta altura atacando hacia abajo. En algunas ocasiones tendrás que hilar movimientos de dos o tres armas, lo cual hace que la mecánica se vuelva más complicada y entretenida.

Aunque esto puede resultar frustrante para algunos jugadores con menos experiencia, las recompensas que obtienes por lo general, tras estas pruebas de paciencia, no son indispensables para seguir avanzando en el juego, lo cual es bueno.

Esta es una de las pruebas de cómo Blasphemous 2 es un metroidvania que da la bienvenida a quienes no han probado el género y también cuenta con desafíos para los veteranos. Aunque los que busquen un reto verdaderamente sádico extrañaran la posibilidad de aumentar la dificultad.

Los enemigos son lo suficientemente variados y si tengo una queja, tendría que ser cómo las animaciones de curarte o hasta de recibir un golpe, te pueden poner en situaciones completamente injustas. No sé si esto fue intencional para agregar un elemento de dificultad al juego o si está mal planeada su ejecución, pero tampoco es algo que te haga abandonar el juego.

Como ya mencioné puedes cambiar entre armas, al principio del juego solo tendrás una, pero explorando el mapa encontrarás las otras dos y, de acuerdo a tus necesidades y gustos, podrás cambiarlas en cualquier momento con el botón L1.

Existen personajes en el mundo que te ayudarán con algunos upgrades y habilidades, por ejemplo, hay un escultor que crea efigies que cambian tus parámetros, algunas disminuirán el daño que recibes, otras aumentarán el que generas, y puedes comprar nichos para equipar las que más te convengan.

Cuentas con slots para colocar hechizos “normales” y “fuertes” los cuales consumen tu barra de fervor. El fervor se genera cuando atacas y vences enemigos, por cierto, cada vez que mueres, esta barra irá bloqueando segmentos que ya no podrán llenarse hasta que visites a un padrecito y te confieses… no es broma, le tienes que dar una lana a un padrecito para que quite tus pecados y tu barra de fervor pueda llenarse a tope o tendrás que olvidarte de usar magia.

En general y a pesar de que Blasphemous 2 no tiene un enfoque tan fuerte en el combate como el primer juego, las mecánicas son estelares. Se siente muy bien pelear en este juego.

El mundo que se creó en seis días

El mapa de Blasphemous 2 tiene un gran parecido al de cualquier otro metroidvania tradicional como precisamente Castlevania y Metroid, son rectángulos que indican con un cuadrado de otro color, la zona donde te encuentras, hay algunos íconos para facilitar tu navegación, puntos para hacer viajes rápidos hacia varios puntos del mapa general y también cuentas con la posibilidad de colocar marcadores en lugares donde hayas visto algo interesante o tengas un obstáculo pendiente por liberar.

Sin duda lo que se llama más la atención de este universo son los cuartos donde encuentras criaturas mitológicas verdaderamente grotescas. Aún no puedo superar el señor con pectorales gigantescos que carga un bebé, lo amamanta y le desparrama leche por toda la cara, ¡qué incómodo! Estos personajes por lo general reciben objetos especiales que puedes encontrar en todo el mundo y desbloquean algunas recompensas.

El objetivo principal es derrotar a tres enemigos que representan las tres estatuas que mantienen elevada a la ciudad a la que necesitas llegar para alcanzar un corazón flotante y palpitante en el cielo para finalmente tener tu último enfrentamiento.

Contando con la ubicación en el mapa de cada uno de estos enemigos, tendrás que ir descubriendo el camino a ciegas simplemente tratando de acercarte a los puntos marcados en el mapa. Te toparás con obstáculos, bloqueos o rutas que te desvían, así que debes tener mucha paciencia para finalmente lograr llegar con cada uno de estos enemigos. Los cuales representan un reto decente al principio y algo sencillo una vez que aprendes los patrones de sus ataques. ¡Vaya! Lo básico en un buen metroivania.

Para los experimentados en el género resultan muy evidentes las limitaciones que encuentras en los cuartos que te indican que ya no podrás avanzar por esa zona sino hasta desbloquear una habilidad.

Una queja que sí tengo es que, en ocasiones no resulta fácil distinguir qué se encuentra en el plano de enfrente y qué en un plano trasero. Hay un enemigo que se esconde bajo una campana gigante para tratar de embestirte y solo puedes evitar el daño saltando sobre él. Tardé bastante en notar que el techo que yo pensaba que limitaba mi salto, en realidad no estaba en el mismo plano en el que yo estaba, lo cual hizo que fuera más difícil vencerlo.

Y ya que estamos en ello, existe una inconsistencia en cuanto a que no sabes qué enemigos puedes tocar y cuáles no. Me refiero a que puedes barrerte para evitar ataques de algunos de ellos para pasarte a sus espaldas y atacarlos pero hay otros que te causarán daño si los tocas.

Las animaciones de curación y de ataque también representan un problema poco molesto. Ya que, habrá situaciones en las que la animación que se desencadena al tomar daño, dará tiempo suficiente al enemigo que te atacó para que vuelva a atacar sin que puedas hacer nada al respecto. Intentar curarte en un mal momento también es un problema porque si te golpean, no te regenerarás pero tu frasco para hacerlo sí se consumirá.

Al final, ninguna de estas dos situaciones son lo suficientemente molestas como para abandonar la aventura. Quienes jugamos metroidvanias estamos acostumbrados a este tipo de “trampas”.

La divinidad

En cuanto a gráficos, música y efectos de sonido, Blasphemous 2 brilla aún más que su predecesor. El arte es exquisito, cuenta con animaciones para los cutscenes dignas de cualquier serie animada actual. Y hablando de animaciones, a pesar de tener una estética pixel-art, los movimientos del personaje y los enemigos son suaves y fluidos.

Algunas de las animaciones te resultarán grotescas pero no dejan de ser impactantes. Hay un enemigo que te lanza cuervos y cuando le derrotas, estos cuervos devorarán el cadaver restante. Hay criaturas que están recibiendo un castigo eterno por parte de El Milagro que rivalizarían con cualquier escena de la mitología griega.

Siendo un sidescroller 2D con mucho juego de plataforma, no se requiere una bestia de máquina para correr el juego, pero los efectos visuales en cuanto a luz, reflejos en el personaje etc, son muy bien adaptados al estilo visual.

La música da un aire de misterio pero nunca suelta su temática cristiana que te hace sentir que todo el tiempo estás en una antigua iglesia. Los efectos de sonido son magníficos y te hacen sentir cada golpe que asestas y la fuerza con la que lo haces.

Se probó el juego en Nintendo Switch, en PC y en la portatil ROG Ally sin notar mucha diferencia en cuanto a gráficos fuera de las resoluciones de los dispositivos, siendo la versión para PC la única que se jugó a más de 1080p en 2K.

El juego no presentó bugs en ninguna de sus versiones ni caídas de fotogramas por segundo la plataforma elegida por Game Kitchen para esta secuela fue el motor gráfico Unity.

Réquiem

Game Kitchen no solo vuelve a entregar un hermoso y accesible metroidvania que da la bienvenida al género a los novatos y representa un reto decente para los más veteranos y exigentes.

Con una dirección de arte increíble, un aspecto visual que lo identifica perfectamente. A pesar de reciclar algunos enemigos y prácticamente la mecánica de vencer tres enemigos para alcanzar el desafío final, no hay mucho espacio para quejarse.

Blasphemous 2 es precisamente una secuela que mejora lo que ya nos había presentado en el primer juego, agregando elementos que lo separan del original y que mejoran todos los aspectos de esta saga sin perder su identidad.

Tal vez las únicas personas a las que no podría recomendarles este juego sería a quienes son de plano demasiado impacientes ya que muchas veces darás vueltas tratando de llegar a un cuarto aparentemente inaccesible y también habrá algunos enemigos que requerirán varios intentos para descubrir sus patrones, memorizarlos y finalmente vencerlos.

La desventaja de Blasphemous 2 es llegar en un momento repleto de lanzamientos estelares que pueden restarle visibilidad. Pero no se equivoquen, este juego es una apuesta segura de la cual la escena indie debe sentirse muy orgullosa.