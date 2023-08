Blasphemous 2 recibe la puntuación de los medios

Este año se confirmó la salida de Blasphemous 2, juego que promete ser superior a lo visto con su antecesor, es decir, un Metroidvania con dificultad desafiante que ha dejado con buen sabor de boca a los fans de este tipo de juegos. Y ahora que estamos a un par de semanas de su lanzamiento, por fin se han liberado las primeras críticas por parte de la prensa.

Según lo recopilado en páginas especializadas, el juego creado por un estudio español ha logrado hasta este momento conseguir una puntuación de 86, lo que lo coloca en una posición de recomendable para quienes esperaban esta segunda parte. Con comentarios mencionando que las mecánicas de pelea han sido pulidas y optimizadas.

Sin embargo, no podían salvarse de comentarios mixtos, en los cuales se afirma que es más de lo mismo solo que con una duración superior, algo que realmente no contrasta con los demás sitios de la comunidad de prensa. Entonces, podría tratarse del típico medio con acceso a Metacritic que intenta hacer bombing, esto no es nuevo, ya pasó en su momento con Tears of The Kingdom.

Recuerda que Blasphemous 2 se lanza el 24 de agosto para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Metacritic

Nota del editor: La verdad ese 70 que le pusieron no encaja con nada de lo demás, entonces volvió a pasar ese caso en el que quieren afectar de alguna manera la puntuación de un videojuego, no es novedad ya.