Red Dead Redemption es un éxito en la PS Store

Hace poco más de una semana se anunció oficialmente que Red Dead Redemption estaría llegando a nuevas plataformas, en este caso sería Nintendo Switch y también Playstation 4, algo que hizo enojar a la comunidad fanática de Rockstar Games. La razón, es que solamente se trataba de un simple port que no aporta realmente nada nuevo, y llegaron a pensar que realmente no le iba a ir nada bien.

Sin embargo, parece totalmente lo contrario, al menos en la consola de Sony, dado que se ha compartido una imagen del top de recibimientos en la tienda digital después de las primeras horas de ponerse a la venta, y se da a conocer que es el segundo juego en tendencias dentro de la plataforma. Por lo que realmente no importó que se pusiera a la venta a un precio de $50 USD.

Red Dead Redemption is currently 2nd trending game on PlayStation Store pic.twitter.com/oUs8HORjYe

— Ben (@videotechx) August 16, 2023