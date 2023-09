Xbox se presentará en Tokyo Game Show 2023

Como muchos ya saben, dentro de algunas semanas más se llevará a cabo la celebración de Tokyo Game Show, la cual nos traerá noticias de los juegos importantes de Japón que estarán siendo lanzado en los próximos meses. Y una vez más, Microsoft confirma su asistencia al evento, algo que ya hizo el año pasado, revelando ciertos títulos que serán de interés para los fans de Game Pass.

Lo mejor, es que esto no se va a limitar a solo las personas que asistan a Tokyo, sino que los usuarios de todo el mundo podrán ver la transmisión desde la comunidad de sus hogares, en nuestro caso, los anuncios se darán el 21 de septiembre a las 2:00 AM del tiempo el pacífico, es decir, a las 3:00 AM de la Ciudad de México.

Aquí una ligera descripción que ha dado la propia Xbox en su blog:

Los jugadores pueden esperar escuchar actualizaciones de progreso de Xbox y Bethesda Softworks y ver una colección creativamente diversa de juegos de creadores ubicados predominantemente en Japón y en toda Asia. También compartiremos juegos nuevos y emocionantes que llegarán a Xbox Game Pass, que continúa creciendo con excelente contenido de equipos de toda Asia.

Vale la pena mencionar, que este evento estará disponible en todos los idiomas posibles, por lo que habrá que entrar al stream correspondiente dentro de los canales oficiales de la marca en concreto. Se esperan revelaciones importantes, incluyendo algo que tenga que ver con Square Enix, puesto que hace algunas semanas han hecho un trato para sumar más de sus juegos a Xbox.

Vía: News Xbox

Nota del editor: Estará interesante ver lo que Xbox tiene para ofrecer con los juegos de Asia, y sería la perfecta oportunidad para que confirmen Final Fantasy VII Remake por fin llegando a la consola. El XVI no creo, pues sigue en el trato de un año con Ps5.