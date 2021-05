Review – Biomutant

Un juego no se desarrolla de la noche a la mañana. Este proceso puede llevar años y años, con cientos de personas invirtiendo parte de su vida en hacer realidad una visión. Sin embargo, los estudios no solo se tienen que hacer cargo de que estos proyectos vean la luz del día, sino de que el mundo no se olvide de ellos. Sin importar qué tan impresionante sea una revelación, si no tenemos información adicional constantemente, existe la posibilidad de que un título se pierda en el mar de lanzamientos. Afortunadamente, una vez que cierta entrega logra publicarse, la conversación una vez más se puede retomar, pero sin el mismo interés que gozó originalmente.

La historia nos ha demostrado que un desarrollo largo en ocasiones puede ser contraproducente. Existe la posibilidad de que el juego salga a la luz con muchos problemas y tengamos un Duke Nukem Forever en nuestras manos. Por otro lado, el desarrollo puede evolucionar mucho, y la idea que vimos originalmente se puede transformar en algo muy diferente, como le sucedió a Final Fantasy Versus XIII, mejor conocido como Final Fantasy XV. También hay una tercera opción, la cual puede ser la peor de todas, me refiero a estar atrapado en el tiempo, y salir al mercado como si los últimos años en la industria no hubieran sucedido.

Este es el caso de Biomutant, un juego que comenzó su desarrollo en 2015, probablemente antes, en 2017 fue anunciado oficialmente, y ese mismo año se reveló que parte del título ya había sido completada. Este título fue creado por Experiment 101, un estudio conformado por ex-desarrolladores de Avalanche Studios, responsables de series como Just Cause. Eso fue hace cuatro años. Después de mucho tiempo de espera, Biomutant por fin ha llegado a nuestras manos. ¿Acaso esta experiencia logra vivir a sus expectativas? ¿Esta entrega se siente como una aventura que debió salir en 2017? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una fábula sobre el futuro de la humanidad

Biomutant nos lleva a un mundo post-apocalíptico en donde la raza humana ha sido devastada por sus propias manos. En esta ocasión, el arquitecto de la destrucción fue el desprecio de las grandes compañías por el planeta Tierra. La contaminación y la crisis ambiental causaron que nuestro hogar se convirtiera en un territorio imposible para sobrevivir. Algunos humanos escaparon al espacio, mientras que el resto murió. Miles de años han pasado desde este evento, y la Tierra ha vuelto a vivir gracias a un árbol gigante en el centro del mundo. Por medio de la radicación y los químicos que siguen presentes en nuestro mundo, algunas especies han mutado, evolucionado y han creado civilizaciones que viven en paz.

Sin embargo, la historia se vuelve a repetir. Una vez másel mundo está al punto de la destrucción. En esta ocasión, cuatro gigantescas criaturas, conocidas como los Devoradores del Mundo, han comenzado a comerse las raíces del árbol que le ha dado nueva vida a la Tierra. Junto a esto, una guerra entre las seis diferentes tribus que habitan este mundo también pone en peligro la seguridad del resto de la vida orgánica. Es aquí en donde entramos en escena. Nos ponemos en los pies de un mapache mutante, el cual tiene que tomar partido en este conflicto, ponerle un fin a los monstruos que destruyen nuestro hogar, y salvar el día.

Optar por un mundo post-apocalíptico no es nada nuevo. Parece que hoy en día muchos juegos, especialmente los de mundo abierto, tienen que lidiar con cataclismos de este tipo. Sin embargo, lo interesante en esta ocasión es el contexto de nuestro mundo. En lugar de culpar a las máquinas o algún evento sobrenatural, Biomutant opta por un camino más real. Si bien algunos de los temas de la trama no llegan a transmitirse bien a lo largo de la aventura, el mensaje ambientalista siempre está presente y el mundo que se nos presenta nos propone un horrible futuro que cada vez está más cerca de ser una realidad.

La crisis ambiental no solo es un elemento que se usa como trasfondo para la historia, sino que es parte del gameplay y presentación visual, lo cual deja en claro un futuro que muchos temen. Sin embargo, el resto de los puntos importantes de la historia no son explicados de una forma efectiva y, como consecuencia, no llegan a conectar con el jugador. En lugar de información de una forma tradicional, Biomutant opta por crear un dialecto único. De esta forma, el juego utiliza a un narrador, muy al estilo de Bastion, para traducir todos los diálogos.

Aunque esto suena como una buena idea que le da una mayor personalidad a este mundo, el diálogo se repite constantemente para tratar de dejar en claro hasta el más mínimo detalle de la historia y esto, junto al uso de palabras que suenan sacadas del vocabulario de un infante, hacen que cada conversación sea una molestia en más de una ocasión. Si bien el narrador hace un trabajo decente al momento de traducir este nuevo dialecto, el guion constantemente utiliza palabras sin sentido que solo logran confundir al jugador y se sienten como un elemento forzado solo para darle algo de identidad a este mundo.

Junto a esto, Biomutant sufre un grave problema al momento de transmitir la importancia de la situación al jugador. Durante toda la historia se habla sobre una guerra campal entre seis grupos de poder, pero nunca vemos esto, evitando cualquier sentimiento de urgencia para resolver el conflicto social. Lo peor de todo, es que llega un momento en donde el juego te da la opción de simplemente completar estas misiones principales con solo aceptar una propuesta y así perderte de gran parte de la aventura, aunque en retrospectiva esto fue una señal divina. De igual forma, no se representa adecuadamente la destrucción que las cuatro criaturas están causando. El mundo de este título parece que no cambiará sin importar nuestras acciones.

En títulos como Breath of the Wild o Immortal Fenyx Rising, cada zona que completamos nos presenta con un cambio en el mundo, ya sea que un volcán calma su furia, o la barrera de un Dios malvado es destruida. Sin embargo, al derrotar a uno de los Devoradores del Mundo, nada cambia, todo sigue igual y este objetivo termina siendo simplemente una misión más en una lista de tareas por hacer antes de ver los créditos finales.

Biomutant nos ofrece una fábula sobre el futuro de la humanidad contada de la forma más sencilla posible. Aunque el contexto de este mundo es único, especialmente al señalar a una gigantesca corporación como la catalizadora de la destrucción de nuestra raza, y no a los humanos en si, el resto de los elementos presentes no tienen el mismo nivel de calidad. La búsqueda de venganza que “motiva” a nuestro protagonista es creada de forma artificial, y en ningún momento se siente como algo con un verdadero peso en la historia. El conflicto entre las tribus se siente como algo banal que está de más en el mundo que se nos presenta, y el terrible guion hará que más de una persona se confunda y se harte fácilmente. No hay un solo personaje admirable y nada de lo que se nos presenta es memorable.

El balance del Unreal Engine

Biomutant es un juego desarrollado en Unreal Engine 4, el cual demuestra todos los aspectos positivos y negativos de este motor gráfico. Por un lado nos encontramos con un hermoso paisaje que logra capturar un mundo que está sanándose de la contaminación ambiental, pero que aún tiene un par de cicatrices difíciles de curar. Sin embargo, al explorar el mundo abierto que se nos presenta nos encontramos con constantes texturas que no han cargado adecuadamente y una distancia de trazado limitada en donde personajes y objetos aparecen mágicamente frente a nosotros en múltiples ocasiones.

El estilo de arte es uno de los apartados más llamativos de este juego. Desde las grandes praderas que se extienden en el horizonte, pasando por bosques llenos de criaturas, tanto amigables como hostiles, hasta las diferentes estructuras del antiguo mundo que siguen presentes aun cuando sus creadores están perdidos. De igual forma, tenemos la oportunidad de ver las consecuencias de la contaminación. Gracias a la destrucción humana, hay zonas en donde es imposible respirar aire limpio, en donde la toxicidad pone en peligro nuestra vida, los lagos de petróleo dificultan la movilidad, y será necesario un equipo especial para atravesar mares llenos de químicos, bosques que no dejan de quemarse, y montañas en donde uno puede morir congelado en cuestión de segundos sin la protección correcta.

Experiment 101 fue capaz de crear un mundo que nos da esperanzas por el futuro de la Tierra, pero al mismo tiempo nos pinta un panorama deprimente en donde se nos deja en claro que nuestros errores seguirán presentes y afectando nuestro hogar incluso después de nuestra muerte. Sin embargo, Biomutant sufre de un problema similar al de Immortals Fenyx Rising en este apartado, aunque a un mayor grado. El mundo no se siente orgánico. Puedes estar caminando por un bosque completamente verde en un instante, y al dar un paso entrarás a una montaña nevada. Ya que gran parte del juego se desarrolla en praderas y montañas, este cambio radical no es tan común, pero esto no deja de ser un problema que elimina la inmersión.

Por otro lado, el diseño de personas es único, ya que Biomutant nos presenta con animales gigantes que parecen topos con un pelaje diferente, criaturas oscuras creadas por la exposición radiactiva del planeta, y soldados de las diferentes tribus. Todos tienen rasgos animales y nos dan una mirada a una nueva raza dominante. Sin embargo, no hay una variación interesante, todo se reduce a diferentes colores o una armadura especial, y el diseño base sigue siendo el mismo. Este es un problema que no aqueja a nuestro protagonista.

Antes de entrar a la aventura, podemos modificar ciertos atributos de nuestro héroe, el cual tiene un diseño que combina a los mapaches, ratas y topos en un solo animal. Aquí es posible cambiar la estatura, el peso y la complexión del protagonista, todo dependiendo de nuestro estilo de juego. Junto a esto, a lo largo de la aventura podemos encontrar armas y ropa que se pueden modificar con ciertos ítems adicionales y así crear un estilo que será único para cada jugador. El catálogo es lo suficientemente variado para que puedas experimentar con diferentes estilos y crear tu propio ser.

A pesar de que este juego no tiene una versión nativa para las nuevas consolas, es decir, solo está disponible para PS4, Xbox One y PC, es posible disfrutar de este título en un PS5 y Xbox Series X|S y gozar de un par de ventajas que nos proporciona la generación actual, como tiempos de carga más rápidos. En mi caso, puedo decir que la experiencia del Series S fue tranquila y sin problemas que arruinaron mi experiencia. No hay glitches que impidan nuestro progreso, ni bugs que eliminen las físicas de este mundo, y si los hay, son muy esporádicos. El único problema puede ser la cámara en un par de ocasiones, y esto es por lo pegada que este personaje principal.

Biomutant puede tener una serie de problemas, pero el apartado visual no es uno de ellos.

En la soledad de la Tierra

Continuado con los aspectos positivos, Biomutant tiene un gran apartado sonoro. Al igual que Breath of the Wild, este título opta por un soundtrack más tranquilo, en donde podremos recorrer este mundo acompañado de composiciones minimalistas que están enfocadas en darle un mayor énfasis al sentimiento de exploración. Sin embargo, esto no quiere decir que no contamos con un par de tonadas más energéticas, solo que estas las encontramos en los momentos de acción. Aunque esto puede verse como un aspecto negativo, especialmente considerando la falta de música memorable, esto hace que puedas recorrer esta Tierra post-apocalíptica de una forma temáticamente acertada. El viaje de nuestro protagonista, por más sencillo que sea, es solitario, y esto se tiene que reflejar en todo momento.

Junto a esto, el mundo de Biomutant tiene un dialecto único, el cual puede ser comparado con el balbuceo de un infante, y parece que tres niños trabajaron en este apartado, ya que escucharás las mismas voces una y otra vez en diferentes personajes. Por otro lado, contamos con un narrador que funciona de manera similar al papel de Logan Cunningham en Bastion o Transistor. Es decir, logra traducir el dialecto de este nuevo mundo, y se encarga de señalar algunos aspectos más notables de nuestra exploración y combate.

Fuera de las ocasionales interacciones de tu consciencia, estaremos escuchando por completo al narrador, el cual hace un buen trabajo al ser un puente para otorgarle al jugador la información necesaria para avanzar, y al mismo tiempo demostrar un poco de personalidad al proporcionar una opinión de manera esporádica. De igual forma, este personaje hace que todas las palabras inventadas no suenen tan ridículas, algo que se le debe de aplaudir.

Tal vez el apartado sonoro no llegue a niveles tan elevados como los presentes en otros juegos de mundo abierto, pero hace un gran trabajo al transmitir una esencia de soledad y esperanza al mismo, todo de una forma que se siente correcta para el género. El trabajo del narrador está bien ejecutado y al final del día sientes que esta persona es el único amigo que has hecho en el camino, aunque este solo sea un elemento para el jugador y no tenga un verdadero peso en la historia.

Potencial desperdiciado

Biomutant es potencial desperdiciado. No hay otra forma de describir el trabajo de Experiment 101. Aunque el estudio nos presenta conceptos y un estilo de juego muy interesante, la ejecución simplemente no se concreta, dando como resultado una experiencia que se siente torpe, aburrida y para nada divertida.

Este título es descrito como un RPG de mundo abierto con un gran énfasis en la personalización del personaje principal. Antes de comenzar nuestra aventura, podemos elegir ciertas características de nuestro protagonista. Aquí será necesario escoger una clase, la cual no se puede cambiar, y está enfocada en el tipo de combate que más nos agrade, ya sea cuerpo a cuerpo, a distancia con una serie de armas, usando poderes de mutantes, o algo más balanceado. Después, será necesario distribuir una serie de estadísticas iniciales, lo interesante de esto, es que dependiendo de tu elección, el aspecto físico del héroe cambiará. Por ejemplo, un personaje enfocado en la fuerza bruta será robusto, con piernas y una cabeza pequeña, pero si el enfoque está en la inteligencia, entonces el cerebro será gigantesco. Es una idea, que no es nueva, es muy interesante, y le da un par de puntos adicionales al carisma del juego.

Biomutant es un juego que maneja varios conceptos al mismo tiempo. Además de ofrecer un gameplay que busca un balance entre un combate cuerpo a cuerpo y uno a distancia usando diferentes armas, también se nos presenta un sistema de karma, en donde las acciones que tome el jugador darán acceso a una serie de habilidades especiales. A diferencia de otros juegos con esta misma idea, esto no afectará tu relación con el resto de los personajes. Cada acción generará un punto positivo o negativo, los cuales puedes usar en poderes particulares.

El único impacto fuera del gameplay se reduce a un par de secciones en donde puedes elegir entre pelear o negociar la paz con algunas tribus enemigas. Fuera de esto, el karma se siente como un elemento fuera de lugar. Al no proporcionar un resultado sustancial, el jugador no está motivado a ser amable u hostil con alguien, y las habilidades que puedes desbloquear rara vez tienen un impacto significativo en los combates. Esta es una tragedia que se repite constantemente en todo el juego.

Prácticamente todos los elementos que se nos presentan son interesantes en papel, pero en la ejecución uno se puede dar cuenta de que nada tiene un peso sustancial. Tomemos como ejemplo las armas. En Biomutant tenemos acceso a un arsenal muy variado, tanto de cuerpo a cuerpo como a distancia. Puedes elegir entre puños gigantes, pistolas automáticas, katanas, escopetas y más. Junto a esto, es posible modificar todos estos elementos para crear resultados muy interesantes. Por ejemplo, con los recursos necesarios puedes transformar un rifle para que dispare cuchillos como si fuera una escopeta cambiando por completo su estilo de juego, lo cual es cautivador. Sin embargo, conseguir los recursos necesarios para esto es una molestia, ya que los materiales que buscas son escasos y, al final del día, las armas con las que empiezas son tan efectivas que no hay necesidad de explorar, fuera de simplemente experimentar.

Esto es algo que también se aplica a la vestimenta. Aunque el equipo te dice que tu defensa aumenta, al entrar en un combate esto no se nota tanto. Los enemigos te siguen haciendo el mismo daño, y en las únicas secciones en donde de verdad sientes un impacto en tus elecciones, es en las zonas de peligro, en donde tu equipo puede salvarte de una muerte causada por radiación, frío o fuego.

De igual forma, el combate es uno de los elementos más decepcionantes. Aunque el juego se venda como un RPG de acción en donde puedes utilizar diferentes habilidades y movimientos, la realidad es que estos conceptos están implementados de la forma más torpe posible. Comenzando por el Wung-Fu, es decir, los poderes físicos que puedes realizar con el equipo cuerpo a cuerpo y las pistolas, el repertorio de movimientos es muy limitado, y el control usualmente no responde adecuadamente, dando como resultado situaciones en donde estás intentando presionar botones en el orden correcto, solo para ver al personaje principal hacer todo menos lo que deseas. Junto a esto, el contraataque que puedes realizar al momento de bloquear tiene una ventana de realización muy rara. El juego te da la indicación de que un enemigo está listo para golpear segundos antes del hecho, creando una confusión que resulta en más de una ocasión en pérdidas de salud innecesarias.

Esto da como resultado combates en donde es mejor simplemente usar el arma a distancia y esquivar todos los ataques. Esto es aburrido, pero al menos da mejores resultados. Por otro lado, las habilidades especiales radiactivas y psíquicas que tienes a tu disposición, conocidas como Biogenetics y Psi-Powers, rara vez son efectivas. Una vez más, estas son muy interesantes, ya que demuestra poderes únicos de este mundo, pero su ejecución es terrible. En más de una ocasión será mejor evitar el conflicto por completo, y avanzar al siguiente objetivo en tu mapa, aunque haciendo esto perderás experiencia necesaria para subir de nivel y mejorar algunos atributos. Esta es la definición de estar atorado entre la espada y la pared.

Biomutant es un juego de mundo abierto con una serie de objetivos similares a Breath of the Wild o Immortals Fenyx Rising, aunque sin las shrines. Tu objetivo es destruir a los cuatro Devoradores del Mundo e instaurar la paz entre las seis facciones. Aunque uno podría pensar que tienes la libertad de completar estos objetivos en el orden que lo desees, esto está alejado de la verdad. Ya tienes un camino preestablecido, y no hay forma de elegir tu siguiente objetivo principal. Esto le quita la magia al mundo abierto, ninguna de las innovaciones de los últimos años están presentes, y esto se siente como un juego de la generación antepasada con un estilo visual moderno.

Aunque es cierto que las misiones secundarias nos ofrecen una mayor libertad en este apartado, volvemos a caer en lo mismo, no hay un incentivo sustancial para el jugador. Las armas o armaduras que puedes conseguir no tienen un peso en el gameplay, los puntos de habilidades que puedes desbloquear no impactan sustancialmente el combate y la exploración es tan limitante, y torpe que lo mejor es usar el fast travel en cada oportunidad.

Si bien el mundo de Biomutant tiene una gran presencia visual que logra combinar alguno de sus temas ambientalistas, la exploración es una molestia. Las ocasionales misiones secundarias o zonas de exploración son intrascendentes y el mundo, en lo general, no es divertido de atravesar. Además de recorrer a pie, podemos utilizar animales que se mueven a la misma velocidad del personaje principal, o al menos así se sienten, volviendo este elemento innecesario durante gran parte del juego. Junto a esto, podemos hacer uso de diferentes vehículos para atravesar zonas en específico, como un mecha, un jet ski y un submarino. Lamentablemente, estos objetos están limitados a ciertas secciones, y no las puedes usar cuando quieras. Junto a esto, es imposible escalar alguna pared, algo que se ha vuelto un estándar en los juegos de mundo abierto durante los últimos años.

Lo peor de todo, es que Experiment 101 está conformado por personas que trabajaron en Just Cause, una serie de juegos de mundo abierto más divertida. No me explicó cómo es posible que un equipo que ha creado mejores experiencias nos entregue algo tan aburrido y monótono. Tal vez la ambición de todos los conceptos que desearon implementar fue la culpable.

Lo único positivo que puedo decir, es que la aventura principal solo dura unas 15 horas, lo que significa que el tormento de todos aquellos que deseen experimentar Biomutant no durará mucho tiempo. Todas las ideas presentes en este juego son muy buenas, pero la ejecución es pésima. Nada motiva al jugador a hacer algo. El combate es torpe y la idea de combinar poderes especiales con elementos cuerpo a cuerpo y armas a distancia no llega a completarse adecuadamente. El sistema de karma no tiene un verdadero peso y termina siendo una carga más en donde tus acciones serán dictadas por la habilidad que deseas desbloquear, y no por la interacción con los personajes. El mundo abierto es aburrido de atravesar y constantemente le dice que no al jugador cuando uno quiere salirse del camino dictado de antemano.

De lo peor de 2021

En 2017, Experiment 101 mencionó que Biomutant estaba en proceso de ser completado. Cuatro años más tarde, ese comentario suena completamente real. Este trabajo se siente como algo que hubiera salido a finales de la generación del PS3 y Xbox 360, y hubiera recibido una recepción moderada. Sin embargo, hoy en día tenemos juegos que elevan el género de mundo abierto a niveles extraordinarios y desean llevar estos conceptos a nuevos niveles, ya sean técnicos, visuales, narrativos o de gameplay. Biomutant no hace esto.

Aunque los temas de la historia son bastante interesantes, la narrativa carece de una clara motivación para el personaje principal y jugador, y el peligro de un nuevo apocalipsis nunca tiene un verdadero peso. El gameplay trata de manejar varias ideas al mismo tiempo, pero todo resulta en una torpe interpretación de conceptos ya conocidos. La exploración es aburrida y nada, repito, nada motiva sustancialmente al jugador a seguir avanzando y ver los créditos finales.

Sí, el aspecto visual y sonoro son los únicos apartados que valen la pena, pero eso no es suficiente para soportar Biomutant.