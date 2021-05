Los servidores de LittleBigPlanet han cerrado tras varios comentarios ofensivos de hackers

Parece que los fans de LittleBigPlanet no pueden disfrutar del juego una vez más. Recientemente se reveló que los servidores de este juego no están activos en estos momentos. Esta decisión fue tomada después de que varios hackers publicaron comentarios ofensivos.

De acuerdo con la cuenta oficial de LittleBigPlanet en Twitter, después de que varios usuarios comentaron que fueron atacados por mensajes ofensivos, los desarrolladores decidieron cerrar momentáneamente los servidores para resolver este problema. Esto fue lo que se comentó al respecto:

LBP Server Update : Due to the severity of the recent attacks we have no other option than to temporarily disable the game servers. We do not take these attacks lightly especially when they target our loyal community members. Thanks for understanding.

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) May 22, 2021