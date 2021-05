A semanas de su estreno, Marvel estrena un nuevo teaser de LOKI

Cada vez falta menos para el estreno de LOKI en Disney+. El siguiente capítulo en la cuarta fase del MCU parece que por fin será la introducción al multiverso que muchos han estado esperando. Ahora, para emocionar más a los fans, Marvel ha publicado un nuevo teaser tráiler enfocado en el personaje principal.

Aunque los detalles aún no se conocen por completo, LOKI está enfocado en los problemas que este personaje causó después de escaparse de los Avengers en Endgame, y así provocando una nueva línea temporal. Esto no es nada bueno para el universo, así que Loki tendrá que trabajar junto a la Time Variance Authority (TVA) para resolver sus problemas.

A diferencia de otras series del MCU, LOKI estrenará un nuevo episodio cada miércoles, comenzando el próximo 9 de junio, y no los viernes, como sucedió con WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer teaser en video de The Eternals, la nueva película del MCU.

Vía: Marvel