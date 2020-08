Review – Battletoads

Gracias a que vivimos en un mundo sobresaturado de reboots, remakes y secuelas, las grandes compañías desean revisitar ciertas propiedades de manera constante para darles nueva vida. Además de capitalizar en la nostalgia de las personas, estos proyectos les da la libertad a los desarrolladores de adaptar viejos conceptos a la era moderna y actualizar las cualidades que hacen tan especiales a las obras originales.

Sin embargo, también existe un riesgo al traer de vuelta cierta propiedad. Algunas personas tal vez perdieron interés en los últimos años, otras quizás pueden ser alienadas ante una alteración. Los nuevos desarrolladores posiblemente no saben qué hace tan especial a cierta obra. Cambiar mucho puede ser contraproducente, pero lo mismo se puede decir del caso contrario. Es necesario encontrar un punto medio entre lo nuevo y lo viejo, aunque a veces es más fácil decirlo que hacerlo.

Han pasado 26 años desde la última vez que vimos a los Battletoads en acción, y mucho ha cambiado en la industria. Los plataformeros y los beat’em up ya no son tan populares como en los 90s. Rare ya no es el gran estudio que alguna vez fue. La dificultad ha dejado de ser es un elemento necesario para extender el tiempo de juego. También es importante considerar que la gente no reacciona tan bien cuando algo de su pasado muestra alguna modificación.

A pesar de esto, Rare, Microsoft y Dlala Studios decidieron anunciar un nuevo juego de Battletoads durante el E3 de 2018. Después de un par de retrasos, la siguiente aventura de los sapos más radicales de la industria ha llegado a nuestras manos. ¿Acaso el juego logra cumplirle a los viejos y nuevos jugadores? ¿Esperar casi tres décadas entre Super Battletoads y Battletoads valió la pena? Descúbrelo en nuestra Atomix Review.

Reintroduciendo un clásico

Tengo que ser honesto, yo no jugué el original Battletoads hasta hace un par de años. No crecí con la serie animada y no tengo algún tipo de nostalgia por la propiedad. Para mí, Battletoads no era más que solo un nombre en la lista de “los títulos más difíciles de la historia”. Antes de comenzar esta nueva entrega, no podía diferenciar a Rash de Zitz o Pimple. Sin embargo, mi perspectiva ha dado un giro de 180 grados.

Battletoads juega de gran forma con su propia historia. En lugar de presentarnos con un reboot, o simular como si los últimos 26 años no hubieran existido, el título decide emplear una técnica bastante simple, pero efectiva, y nos presenta a Rash, Zitz y Pimple emergiendo de un largo sueño en una sociedad alienígena casi tres décadas después de la última vez que los vimos en acción. En el presente, nadie sabe quiénes son, ni les interesa saber qué hicieron en el pasado. Son una reliquia de una época olvidada, casi creando un paralelismo con el mundo real.

Mientras que Zitz y Pimple logran aceptar la idea de un mundo que no necesita de ellos, a tal grado de conseguir trabajos normales, Rash no acepta su realidad y comienza a crear un plan para encontrar a la Dark Queen del clásico título de NES, volver a derrotarla y recuperar un poco de su gloría pasada. A partir de esta decisión, Dlala Studios decide experimentar un poco con la fórmula, introducir nuevos villanos y explorar ciertos conceptos que logran darle un trasfondo a personajes que prácticamente no tenían originalmente.

Battletoads, más que enfocarse en contar una historia concreta, decide crear pequeñas secciones dedicas a explorar cierto personaje y formar diferentes situaciones cómicas que logran un gran balance entre el humor de inodoro y la irreverencia que podemos encontrar en series como Star vs the Forces of Evil, Chowder o Rick and Morty, siempre y cuando sea apto para el público que forma parte de la demografía de E10+.

Después de una serie de niveles, serás deleitado con una custscene que, más que sentirse como cinemática de un juego, parece un mini episodio de una caricatura que podrías ver en Netflix o Cartoon Network. Para algunas personas puede ser algo complicado someterse a unos cinco o 10 minutos de esto, pero para otros será un placer ver qué tipo de extraño chiste visual tiene preparado el título.

Este apartado corre de la mano de Tom Kauffman, quien ha trabajado en series como Rick and Morty en el pasado, así que las personas que disfrutan de esta caricatura para adultos pueden esperar algo similar. Sin embargo, en lugar de obscenidades y un alto de nivel de violencia, tendrán frente a ustedes una serie de conversaciones sin sentido que normalmente puedes encontrar en el fondo de una escena, pero que en esta ocasión son promovidas al papel principal y son tratadas con la delicadeza necesaria para sacar más de una carcajada de todos los afortunados de tener este juego.

Aunque el guion y el humor son grandes aspectos que me causaron más de una sonrisa durante toda mi partida, fue la caracterización de las ranas lo que más me sorprendió. Digo, el desarrollo de personajes que sufren Rash, Zitz y Pimple es bastante cliché. Sin embargo, pase de saber absolutamente nada de estos héroes, a identificarlos rápidamente en cuestión de un par de horas.

Esto se debe a que el juego está dividido en diferentes capítulos, cada uno enfocado en cierto personaje. Por ejemplo, el primer acto está centrado en la incapacidad de Rash para lidiar con el hecho de que las Battletoads ya no son relevantes en la época actual. Zitz y Pimple, más que tener una mentalidad similar, deciden ayudar a su hermano porque son familia, lo cual habla muy bien de su relación, y da pie a una serie de chistes en donde nadie sabe exactamente si los sapos son hermanos, amigos o amantes.

Al final del día, Battletoads es una gran reintroducción de personajes clásicos. Aunque Kaufman logra caer en ciertos lugares comunes, su trabajo en este caso es efectivo, ya que de manera sencilla es capaz de reinterpretar figuras que ya conocemos para un público que tal vez nunca pensó de Battletoads más allá de simplemente un juego difícil, y al mismo tiempo le ofrece a una nueva generación versiones más atractivas de estos veteranos de la industria. No ganará ni un solo premio pero, como diría Mike Wazowski, las risas no faltaron.

Una serie animada de Battletoads

Cuando Battletoads fue revelado en 2018, la gente rápidamente demostró su disgusto por el nuevo diseño y estilo artístico. Aunque claramente se puede observar un aspecto más caricaturesco, la esencia güacalosa que tanto caracteriza a las primeras entregas sigue presente, pero gracias a la tecnología moderna, esto es llevado a un nuevo nivel.

Rash, Zitz, Pimple y el mundo que habitan está lleno de personalidad. Aunque sí, he de admitir que algunos diseños para los enemigos parecen sacados de alguna animación de flash de inicios del siglo. Sin embargo, hablando de aspectos generales, todo el juego es único y como nada de lo que hemos visto en un largo tiempo. Tanto las tres ranas principales, así como la Dark Queen, presentan nuevos diseños que tratan de modernizar a los personajes y al mismo tiempo conservar varios elementos distintos que sean reconocibles para todos aquellos que gozaron de la serie en los 90s.

Sin embargo, es en sus animaciones de combate en donde más brilla el juego. Siguiendo la tradición de los títulos pasados, Rash, Zitz y Pimple pueden realizar ciertos combos que activan una animación que desborda personalidad. Rash puede sacar una arcade clásica de Battletoads en medio del campo de batalla. Zitz es capaz de transformar su cabeza en una gigantesca boombox. Pimple desprende espinas de su espalda. Nada tiene sentido, pero al mismo tiempo te habla un poco del carácter de cada sapo.

Por otro lado, contamos con cinemáticas que parecen ser el piloto para una serie de Netflix o Adult Swim. Lo digo en serio, Battletoads fácilmente se puede poner cara a cara con los shows animadas más populares del momento. Lo único negativo de este apartado es que, debido a la naturaleza del juego, no vemos mucha acción y dinamismo, y el título solo se limita a un lenguaje audiovisual básico para escenas de diálogo. Una vez más, esto es una decisión obvia, ya que al ser un beat’em up, es importante darle al jugador la oportunidad de romper cráneos, y no robarle la sensación con una cutscene.

Con tantas referencias a una posible serie animada para adultos, no sería una gran sorpresa escuchar que Microsoft ya está planeado hacer esto una realidad. Probablemente con el 10% del presupuesto de la serie de Halo pueda salir un show para adultos en Adult Swim de Battletoads, lo cual sería espectacular.

Actuaciones magistrales

Entonces, tenemos una historia y presentación de caricatura, ¿acaso las actuaciones de voz están a la par con lo que podemos encontrar en la televisión actualmente? Afortunadamente sí. El trabajo de Eric Bauza como Rash, Ryan Ridley en el papel de Zitz y Echo Kellum dándole vida a Pimple es prácticamente perfecto. Los tres actores han tenido previa experiencia en televisión y toda su destreza eleva la historia del juego a un nivel que era inimaginable para la serie. Los honores van para Ridley, quien ha trabajado en Community y Rick and Morty, tanto atrás como adelante de las cámaras y toda su sabiduría la utiliza en el juego.

Cada uno de estos actores logra encapsular de forma magistral las nuevas interpretaciones de personajes clásicos. Desde la dualidad entre la agresividad y la tranquilidad de Pimple, pasando por la inseguridad de Zitz, hasta la actitud cool pero tonta de Rash. No estoy seguro de cuál será la dirección de Battletoads en un futuro, pero no puedo imaginarme a los sapos con otras voces.

Por suerte, este nivel impresionante de calidad no se queda en estos tres actores, ya que Siobhan Hewlett, interpretando a la Dark Queen, y el resto del elenco hacen un trabajo fenomenal. No hay ningún rastro del estilo “tan malo que es bueno”, algo que fácilmente pudieron hacer como elemento de nostalgia. La precisión y entonación de cada dialogo hace que los chistes sean más efectivos y los puntos fuertes de la historia sean tomados en serio, sin importar que tan ridículos algunos de estos momentos pueden ser.

El único aspecto negativo en el departamento sonoro es la ausencia de David Wise. A pesar de que Battletoads en NES no es recordado como el mejor trabajo de este compositor, el tema del juego y “Pause” son icónicos, y es una lástima que esta nueva entrega no llegue a esta altura. No me malinterpreten, el soundtrack es muy bueno, pero no cuenta con alguna tonada que recordaré en un futuro.

Fuera de los nuevos arreglos para composiciones clásicas, la banda sonora juega de una forma muy segura. Ya saben, guitarras, bajos y baterías fuertes. Un disco de metal hecho y derecho, lo cual es bueno, especialmente en niveles donde la acción es tan frenética que casi se siente como experimentar un juego de ritmo de rock pesado. Solo hubiera deseado un poco más de la magia que hace que la música del clásico de NES sea recordada hasta el día de hoy.

Diversión interrumpida

Hasta este momento he hablado sobre lo genial que es el juego en todos los apartados menos el gameplay. Si Battletoads fuera una caricatura, sería una de las mejores de 2020, pero no lo es, es un videojuego, y como tal, Dlala Studios comete ciertos aciertos, pero también un par de errores que pueden ser molestos.

Battletoads es un beat’em up que retoma elementos clásicos de la serie y agrega un par de conceptos que sirven para romper la monotonía de golpear hordas gigantes de enemigos, pero llega un punto en donde la búsqueda de nuevas cosas es cansada y hay grandes secciones del juego en donde el gameplay que tanto caracteriza a la franquicia desaparece por completo.

Las primeras horas del juego están llenas de la acción que tanto representa al género. Cada sapo se juega diferente y logra ofrecer un estilo lo suficientemente único para ameritar la experimentación de forma constante. Tenemos acceso a tres tipos de golpes: uno débil para realizar combos rápidos; otro fuerte que puedes emplear para crear animaciones especiales y hacer un daño masivo, además de romper escudos; por último tenemos un gancho que hace volar a los enemigos. La divertido está en mezclar estos diferentes ataques para crear gigantescos combos y así afectar a todo tipo de criatura que esté a tu alcance.

El juego fácilmente pudo quedarse hasta aquí y hubiera estado bien. Nada excepcional, pero fácil de entender. Sin embargo, Dlala Studios no se detuvo aquí y decidió jugar con el concepto de los sapos y hacer de su lengua un factor importante en el combate y en la exploración. Al presionar el trigger izquierdo tendrás a tu disposición cuatro opciones, algunas son ofensivas y otras defensivas. Una de estas hace que puedas consumir moscas y restaurar energía, otra es capaz de atraer ciertos enemigos. Estas opciones te pueden salvar la piel en momentos críticos y te ofrecen más herramientas en los momentos de mayor tensión, y en un juego bastante difícil, todas estas habilidades son bienvenidas.

Sí, Battletoads es un juego difícil. No llega al nivel del original, pero es más complicado que la mayoría de los títulos actualmente en el mercado. Afortunadamente, puedes disfrutar de este título en tres dificultades diferentes y gozar de esta experiencia a tu propio ritmo.

Sin embargo, perseguidos por la complejidad que tanto permea en la industria actualmente, Dlala Studios seguramente vio el sólido trabajo que tenían y pensaron que no era suficiente y necesitaban cambiar el estilo de juego constantemente para romper la monotonía, o crear algo con lo cual puede desprenderse de la sombra de su pasado.

Al principio esto no es pesado. Una par de escenas de turbo bike, un piedra, papel o tijeras y más secciones bastante interesantes. Sin embargo, llega un punto donde el aspecto beat’em up es abandonado por completo para darle espacio a otros estilos que tal vez no sean del agrado de todas las personas que tienen la intención de jugar algo más tradicional. Los cambios y los diferentes estilos no son el problema, sino su frecuencia. Creo que cortar dos o tres de estos mini juegos hubiera sido la decisión correcta. Sin embargo, están aquí y hay que lidiar con ellos. El único aspecto que redime estas secciones es el multiplayer.

Tres no son multitud

Déjenme dejar algo en claro, Battletoads está hecho para jugarse en compañía. En un año en donde el co-op local parece ser una especie en peligro de extinción, Dlala Studios llega para entregarnos una de las mejores experiencias multiplayer de todo el 2020. Aunque es posible gozar completamente del juego por tu cuenta, es en compañía de otras dos personas donde más brilla el juego.

El caos del beat’em up se amplifica a niveles exorbitantes. Llegarán momentos en donde los enemigos parecen pelotas de tenis por lo tanto que rebotan de un lado de la pantalla al otro gracias a todos los combos y explosiones que suceden en cuestión de segundos. Incluso aquellos que no son tan buenos pueden disfrutar de la acción, ya que revivir a un compañero caído se hace en cuestión de segundos y, en dado caso de que nadie pueda salvarlo, en menos de un minuto ya está de regreso.

Battletoads no tiene “game overs” o algo por el estilo. En single player, al perder una vida puedes utilizar otro sapo por lo menos dos veces más, y en dado caso de fallar solo tendrás que retomar tu progreso desde el último punto de control. De esta forma, jugar en co-op puede ser más difícil, ya que cada persona solo tiene una vida, aunque tampoco llega a los niveles del original de NES.

Sin embargo, la mayor fortaleza del multiplayer es hacer que todas las distracciones, mini juegos y cambios de gameplay sean divertidos. Pasas de jugar piedra, papel y tijeras con la AI, a de verdad involucrarte en un enfrentamiento de piedra, papel y tijeras con tus amigos o familiares. Llega un punto en la segunda mitad de la experiencia, donde los enemigos dejan de ser un problema y el verdadero reto es crear una comunicación efectiva con tus compañeros para lograr pasar cierto nivel o realizar alguna actividad que saca carcajadas por lo raro y fuera de lugar que puede ser. Desearía poder hablar de casos específicos, pero no quiero arruinarles todas las sorpresas que Battletoads tiene para ustedes.

Llegó un momento donde mi sesión fue invadida por las risas y en ese momento me di cuenta de que Battletoads es una experiencia comunitaria. Olviden jugar por separado, necesitan conseguir dos amigos o familiares, un par de controles y simplemente disfrutar de, probablemente, la mejor experiencia multiplayer de todo el año.

Las Battletoads están de regreso

Battletoads es fenomenal. En lugar de crear un clon del pasado para apelar a todos aquellos que recuerdan a la serie como algo preciado de su infancia, Dlala Studios elimina características arcaicas de la franquicia, toma elementos clásicos y los combina con conceptos nuevos para crear una experiencia que es perpetua. Hoy, mañana, en dos años, en una década, la gente podrá agarrar un control y disfrutar de Battletoads como si ese mismo día hubiera llegado al mercado.

La historia, presentación visual y sonora son magníficas. No solo son perfectas para el tipo de juego que tenemos frente a nosotros, sino que funcionan como un sólido especial de media hora que podrías ver en Netflix o Adult Swim. El equipo creativo sabe perfectamente quienes son las Battletoads y no tienen miedo de cambiar y mejorar ciertos aspectos para entregarle al público algo especial.

Sin embargo, no todo es perfecto. El juego tiene varias secciones que rompen con el ritmo y, aunque algunas son bastante interesantes tanto de una forma temática como en el aspecto de gameplay, la frecuencia con la cual interfieren llega a ser molesta. De igual forma, a pesar de que el juego por lo general corre bastante bien, ocasionalmente se presentan un par de problemas con el frame rate, especialmente al momento de jugar en co-op.

Hablando del multijugador, si no estás jugando en compañía, francamente te estás perdiendo de mucho, lo cual habla de que Dlala Studios tal vez no balanceo muy bien este apartado. Necesitar de más personas nunca debe ser un requisito para experimentar cierta obra completamente. Al final del día, Battletoads es un gran juego, no es perfecto, pero es diversión que nadie debe de perderse. A pesar de sus errores, mis dos partidas las disfrute de principio a fin. Si tienes Game Pass, necesitas darle una oportunidad, ya sea en Xbox One o PC, no te arrepentiras.