¡Llegan nuevas ofertas a la PlayStation Store!

Así de la nada, y como es costumbre, Sony ha lanzado un nuevo lote de ofertas en la PlayStation Store conocido como Games Under. Podrás encontrar una amplia variedad de juegos a muy buen precio, aunque tampoco esperes algo tan grande como lo fueron las Ofertas de Verano, pero seguramente hay uno o dos títulos que podrían llamar tu atención.

Bulletstorm: Full Clip Edition lo puedes encontrar por $7.99 USD, la Castlevania Anniversary Collection está dispoinible por $6.99 USD, y Diablo III: Eternal Collection te ahorrará mucho dinero con un precio de $19.79 USD. Lo mismo se puede decir de L.A. Noire por $19.99 USD, Metal Gear Survive por tan solo $5.99 USD, y Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered por $14.99 USD.

Después tenemos a Slime Rancher por $9.99 USD, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD en $19.99 USD, y Tales of Berseria por tan solo $9.99 USD. La promoción cierra con The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition por $14.99, Wolfenstein: The New Order en $5.99 y XCOM 2 por $14.99.

Estas ofertas ya están disponibles desde hoy, 19 de agosto de 2020, y finalizarán el próximo 4 de septiembre.

Fuente: PSN