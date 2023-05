Hands On – Street Fighter 6

Regresó el rey

A pesar de que muchos podrían pensar que el género de peleas lleva ya años totalmente muerto y siendo irrelevante, la verdad es que constantemente vemos a los más grandes desarrolladores publicando nuevas propuestas de las series más icónicas, esto sin mencionar que se cuenta con una muy sana comunidad capaz de participar en eventos enormes como el EVO, por ejemplo. Sí, puede que actualmente no sea la forma de diseño más popular del mundo como sí lo fue en los noventa, pero el fighting sigue y seguirá siendo importante para toda esta industria. Un poco de la culpa de la equivocada concepción de la que te platicó, fue el rocoso y sumamente decepcionante lanzamiento de Street Fighter V en 2016, juego que si bien, se terminó convirtiendo en un gran producto, dejó una primera mala impresión. Con esa espina clavada, Capcom tiene puesta toda su atención en mantener la gran racha que lleva desde hace ya varios años, y con Street Fighter 6 busca reivindicar a la legendaria saga.

Hace tan solo unos días tuvimos la gran oportunidad de viajar a San Francisco, California para que en las oficinas centrales de Capcom USA, se nos permitiera ponerle las manos encima a Street Fighter 6 en su totalidad durante varias horas, lo cual, por supuesto, nos dio una imagen mucho más clara de lo que el título tiene para ofrecer en sus distintos modos, desde el clásico arcade de historia, hasta el innovador World Tour. De entrada, te podemos decir que si tu queja con el antecesor fue la falta de contenido, acá eso no va a pasar, pues se va a estar entregando un muy, pero muy robusto videojuego lleno de cosas por hacer que va a atender desde el más veterano, hasta el jugador competitivo e incluso, a aquel súper casual que probablemente esté tomando al género de pelear por primera vez. Sí, claramente, los también padres de Resident Evil quieren cubrir todos los frentes para que su nueva propuesta deje contenta a la mayor cantidad de gente posible.

Por el contenido

Como te comentaba en la introducción de este previo especial, a pesar de que Street Fighter V se terminó convirtiendo en un producto marcadamente robusto, lo complicados que fueron sus primeros años le valieron una mala imagen, para muchos, el peor momento de la serie en toda su historia. Dicen que de los errores se aprende y Capcom no está dispuesto a permitir que eso pase de nueva cuenta. Desde su día de lanzamiento, se tiene planeado que Street Fighter 6 nos abrume con todo lo que tiene que ofrecer, y de acuerdo con lo que probamos, sí se está logrando tener ese juego de peleas con el que no sabes ni por donde comenzar de tanto que te pone sobre la mesa.

Street Fighter 6 está divido en tres modos principales. El primero de ellos es Fighting Grounds, en donde a su vez, puedes encontrar el modo arcade de historia, el modo de entrenamiento y claro, la opción de simplemente echarte la clásica reta contra alguien más en modo offline en donde por cierto, puedes tener partidas con equipos de hasta cinco personajes distintos. El segundo modo es el Battle Hub, el cual, precisamente funge como espacio para todo lo que tiene ver con las partidas online del juego. Esta parte en específico no la pudimos probar en el evento. Para terminar está el famoso World Tour, del cual, te hablaré un poco más adelante, pues se ha venido manejando como parte central de toda la experiencia.

Por cierto, al menos en esta primera versión, tendremos a un nutrido roster compuesto por 18 personajes que van desde rostros completamente nuevos como Lily o Marisa, hasta viejos conocidos como Ken, Blanka y Honda. Me hubiera encantado ver a los jefes de Street Fighter II también presentes, pero imagino que llegarán en el futuro.

Pasando al tema de la jugabilidad te tengo muy buenas noticias. La primera es que a pesar de venir con algunas innovaciones, el core gameplay de Street Fighter 6 se mantiene fiel a cómo es que la serie siempre ha funcionado, es decir, si tienes cualquier tipo de experiencia con Street Fighter, en cuanto tomes a algún personaje que conozcas, te sentirás como en casa. La verdad es que no deja de sorprenderme cómo es que controlar a Ryu o a Guile, sigue siendo como pasaba hace más de 20 años cuando jugué por primera vez con ellos. Era inevitable no sonreír cuando sacaba un simple hadouken o que lograba conectar una patada de media luna.

Pero bueno, entonces ¿qué es lo nuevo? Indudablemente podría decir que la gran adición de Street Fighter 6 lleva por nombre Drive Meter. A pesar de que en concepto es muy similar a la V-gauge que vimos en Street Fighter V, la realidad es que juega un papel muy importante, comenzando con el hecho de que si esta barra se llega a agotar, nuestro personaje entra en un estado de “burnout” en el que además de volvernos mucho más lentos, cualquier golpe que recibamos nos va a aturdir, quedando a completa disposición del rival la que estemos enfrentando.

El Drive Meter nos permite hacer diferentes habilidades como el Drive Impact. Presionando R1 y R2 al mismo tiempo, nuestro personaje ejecuta un ataque especial que además de generar bastante daño si conecta, puede cancelar una agresión enemiga o incluso, si el rival está contra la pared, le puede romper por completo la defensa. Un punto muy interesante de esta mecánica es que también se puede contrarrestar. Por ejemplo, si detectas que tu rival está a punto de ejecutar un Drive Impact y tu haces lo mismo un segundo después, además de defenderte, tu ataque es el que al final genera el daño. Por supuesto, cada que esto se ejecuta, el Drive Meter baja y como ya te lo comentaba, no es bueno que quede en cero.

Otras acciones como el Drive Parry, Drive Rush y Drive Reversal también se pueden hacer con esta misma barra, pero la verdad es que el tiempo que tuve con Street Fighter 6 no me permitió comprender del todo su mecánica base, por lo que te estaré hablando de ello más adelante cuando tengamos el juego completo. Lo que te puedo decir es que estamos ante una idea de juego mucho más profunda de lo que se podría pensar que indudablemente tendrá un impacto importante entre la comunidad más apasionada de la serie.

Gráficamente tenemos un trabajo verdaderamente fantástico. Al menos en PS5, plataforma en la que hicimos este previo, todo funciona y se ve de maravilla. Los personajes resaltan con muchísimos detalles y un gran trabajo de animación. Y ni qué decir de los escenarios, los cuales, me queda claro, fueron cuidados de forma meticulosa. La idea de contar la historia del arcade a través de voz con artes estáticos es fantástica, además de que todo el efecto de las acciones que hacemos con el Drive Meter, le dan una esencia muy especial a la presentación del juego. Me encanta que se haya mantenido esta dirección de arte que hace sentir a los personajes como que salieron de una tira cómica.

Como te puedes dar cuenta, Street Fighter 6 pinta para ser un juego de peleas brutalmente sólido. Tanto en la cantidad de contenido que ofrece, como con las nuevas ideas que introduce, me parece que Capcom encontró un punto muy fino en la forma de presentar a una nueva entrega numérica de esta apasionante franquicia que incluso quienes no juegan tanto el género, la tienen en un lugar muy especial. Si te sentiste defraudado por lo que fue aquella primera versión de Street Fighter V, te puedo casi asegurar que acá sucederá todo lo contrario.

Parte que… ¿sobra?

Como ya te lo he dicho en repetidas ocasiones en este contenido, Capcom quedó muy afectado por lo que fue el lanzamiento y en general tiempo de vida de Street Fighter V, juego que indudablemente se sentía incompleto y bastante escueto. Claro que eso cambió con el pasar de los años, pero la mala imagen ahí se quedó. Además de todo el contenido del que ya te platiqué, Street Fighter 6 viene con una interesante propuesta bajo el nombre de World Tour, modo que básicamente transforma al juego de peleas en una especie de RPG en el que deberemos de construir a nuestro propio personaje. La verdad es que desde que se mostró todo esto me quedaron mis dudas y luego de pasar más de dos horas exclusivamente en esta parte del título, me sigo preguntando si no es algo que sobra por completo.

Al inicio de tu aventura en World Tour, podrás crear a tu propio personaje con un muy robusto editor, el cual, te permite cambiar casi cualquier aspecto de este avatar. Como siempre lo he dicho, no soy fan de estas herramientas y al menos los resultados que he visto hasta el momento de esta parte en específico, son personajes o muy genéricos, o auténticos engendros. Una vez completado lo anterior, se te introduce a la historia. Interpretamos a un peleador novato que busca hacerse de un nombre en el bajo mundo de las peleas en Metro City. ¿Nada más? Pues sí, qué esperabas. Acá nuestro objetivo es el de ir superando a diferentes rivales para subir de nivel e ir aprendiendo nuevas técnicas.

La ciudad es explorable y se comporta de manera parecida a como lo hacen los mapas de la serie de Yakuza. En cualquier momento puedes retar a un NPC a una batalla o incluso, puede que de la nada seas emboscado y tengas que abrirte camino usando tus puños. Sí, cada que ganas una pelea obtienes experiencia para luego subir de nivel y sí, hay un árbol de habilidades como en todo buen juego de rol. Hablando de habilidades, te cuento que es posible ir aprendiendo las artes y técnicas de los personajes principales de Street Fighter 6. Puedes hacerte discípulo de Luke o de la mismísima Chun-Li para aprender de ellos. Algo interesante es que puedes ir mezclando técnicas y habilidades para que tu personaje se termine convirtiendo en una especie de mezcla de varios de ellos.

Regresando al tema del mapa que puedes explorar, mismo que por cierto, no es el único que vendrá en World Tour, te puedo decir que más allá de visitar tiendas para comprar comida o nueva ropa, no me encontré con alguna actividad extra o fuera de pelear. No puedo decir que no las haya, solo que en estas horas que tuve con dicho modo, no me sucedió, lo cual me preocupa. ¿Cómo me la pasé en general? No estuvo mal y creo que la idea general es bastante buena y hasta innovadora, pero algo hay con el hecho de tener que usar a un personaje genérico que no termina por cuadrarme. La verdad es que lo único que quería era regresar a los modos normales para echar una reta o seguir viendo un poco más de la historia del modo arcade.

Otro detalle que la verdad no me gustó mucho fue el tema gráfico. A diferencia de lo bien que luce Street Fighter 6 en sus peleas regulares, aquí tenemos un mundo bastante plano y lleno de cosas que aparecen de la nada, así como de NPCs bastante neutros e igualmente genéricos que seguramente se crean de manera aleatoria en el propio editor de personajes del juego.

Me parece que hay una buena intención por parte de Capcom por hacer que Street Fighter 6 se sienta verdaderamente abrumador en cuanto al contenido que va a ofrecer en cuanto salga al mercado. Simplemente tengo la duda sobre si la ejecución de World Tour es la correcta al seguir esta tendencia de cada quien haga a su propio jugador. Me pregunto qué habría pasado si se hubiera creado a un personaje específico para este modo que tuviera una historia bien escrita y que involucrara al resto de los personajes de la serie. Al menos a mi parecer, habría sido un mucho mejor camino a seguir.

Con puño firme

Mis más de seis horas con Street Fighter 6 fueron fantásticas. La verdad es que he quedado muy complacido y sobre todo, tranquilo con lo que Capcom va a estar entregando. La cantidad de contenido es mucho más de lo que se esperaba y más importante aún, su calidad está a la altura del nombre con el que carga. Por supuesto, sigo con la enorme duda de si el World Tour es necesario o no para un producto como este, pero creo que incluso si nos llega a decepcionar como espero que lo haga, para nada le resta peso y valor a todo lo demás, pues en efecto, estamos ante un gran juego de peleas que no tiene ninguna clase de temor de cargar nuevamente con ese estandarte que otras series le habían arrebatado en los últimos años.

Street Fighter 6 está programado para lanzarse este 2 de junio en PS4, PS5, Xbox Series X|S y en PC. No, por el momento no hay planes de una versión de Nintendo Switch y sí, de nueva cuenta se hace de lado al Xbox One.