Hands-On – Forza Horizon 5

Hace casi un año el Xbox Series X|S llegó al mercado. Si bien juegos como Assassin’s Creed: Valhalla demostraron el potencial de la nueva generación en cuanto a rendimiento y poder visual, no hubo una gran exclusiva de Microsoft que estuviera acompañando este lanzamiento. Ahora, en pleno 2021, no solo estamos esperando la llegada de Halo Infinite el próximo mes de diciembre, sino que en noviembre estará disponible Forza Horizon 5. Este título promete ofrecernos una gran representación de nuestro amado México, acompañado de una experiencia automovilística de primer nivel. De esta forma, hace un par de días tuve la oportunidad de probar este título, el cual se posiciona para ser una de las mejores cartas de Xbox para finales de este año.

En esta ocasión tuve la oportunidad de probar el inicio del juego. A lo largo de poco más de una hora, pude experimentar diferentes coches, conducir a lo largo de una selva, un desierto con una tormenta de arena, y colinas que uno puede encontrar en nuestro país. Esta experiencia comienza con una gran demostración del poder visual del Xbox Series X|S, en mi caso S. Después de ver a varios vehículos lanzarse de un gigante avión, el título me posicionó en un mapa que toma como inspiración principal a Baja California Sur, al grado de que el pueblo de Heroica Mulegé se puede visitar. Al terminar un par de competencias, Forza Horizon 5 me dejó explorar parte de esta región, y fui testigo del asombroso trabajo que Playground Games realizó al momento de presentarnos una versión virtual de nuestro país.

Un hermoso México

Si algo nos dejó claro Forza Horizon 3 y 4 con Australia e Inglaterra, es que este equipo de Reino Unido está en otro nivel al momento de representar ciertos países. México ya de por sí es una hermosa nación, pero la nueva entrega en la serie logra capturar de gran manera los entornos que nos rodean. Desde un pequeño pueblo con casas que sí puedes encontrar en el mundo real, con la excepción de alguna pancarta política, pasando por los colores que tanto caracterizan a los edificios de los Pueblos Mágicos, hasta playas y montañas que demuestran lo variado que es México en cada esquina. Sin duda alguna, es sorprendente lo hermoso que se ve el juego.

Esto no se limita solo a las ciudades, sino a las carreteras, zonas aledañas y, por supuesto, a los carros. Forza Horizon 5 hace un fantástico trabajo al ofrecer más de 500 opciones de transporte. Aunque no pude probar todos los vehículos disponibles en el juego, sí tomé el control de una gran variedad. Desde modelos enfocados totalmente a la velocidad, como un 2017 Acura NSX, pasando por opciones dedicadas al variado terreno en el que viajamos, dígase un 2016 Bentley Bentayga, hasta un 2018 Exomotive Exocet Off-Road capaz de moverse por todos lados sin algún problema. Lo mejor de todo, es que cada automóvil se maneja de forma diferente, y siempre habrá uno para la misión que decidas realizar. Ninguno se controla de manera similar, lo cual hace que constantemente estés explorando tus posibilidades al momento de correr.

Afortunadamente, Forza Horizon 5 no solo hace un buen trabajo al vendernos visualmente a México y los carros, sino que también es capaz de transmitir la rapidez que estos vehículos son capaces de alcanzar. En las carreteras puedes ir volando con mucha libertad, y el juego te recompensa al romper los límites de velocidad. Las competencias que pude probar usualmente se desarrollaban en un abrir y cerrar de ojos. Esto también se puede sentir al momento de chocar, ya que esto crea un impacto que puede deformar a tu carro de preferencia, al frenar de una forma brusca se puede escuchar cómo es que las llantas queman el pavimento debido a la fricción, y el motor ruge de una forma desesperada cuándo llegas al límite.

Si no ha quedado claro, Forza Horizon 5 es un deleite visual. No solo tienes la opción de jugar a 4K a 30fps, sino que al reducir la resolución el juego puede correr a 60fps en Series X. Las dos opciones son geniales, y en ningún momento sentirás que has elegido incorrectamente. El trabajo de Playground Games es LA carta de presentación del Xbox Series X|S, al menos en este apartado. Es una excelente forma de turismo virtual y, aunque el estudio se ha tomado varias libertades para recrear los pueblos, carreteras y locaciones que visitamos, con este título tenemos al México más hermoso que se ha visto en una experiencia virtual hasta el día de hoy.

Exploración a toda velocidad

No cabe duda que Forza Horizon 5 está llevando esta serie a la nueva generación, pero ¿esto también aplica al gameplay? La verdad es que en este apartado el estudio europeo no está rompiendo terreno nuevo. En esta nueva entrega aún tenemos frente nosotros una experiencia de mundo abierto. Junto a las misiones principales, las cuales en esta ocasión nos presenta a un competidor de Londres llegando a México para demostrar su habilidad detrás del volante en el Festival Horizon, también hay una serie de aventuras secundarias que involucran a un par de personajes menores. Una de estas me pidió buscar un Vocho, y después llevarlo a una zona de reparación. Aunque no tuve la oportunidad de conducir este carro, esta tarea estuvo enfocada en presentar algunos “conceptos de México”. El juego parece que le va a dar un gran peso a la cultura de nuestro país en su campaña principal, pese a que esto fue bastante cliché gracias a un par de conversaciones enfocadas a la familia y tradición, Playground Games está tratando con respeto estos temas.

Además de intentar ser el campeón de las diversas competencias que se llevan a cabo en el Festival Horizon, cada una con una serie de caminos a seguir y terrenos diferentes, el mundo abierto que se nos presenta cuenta con un par de actividades adicionales. Aquí es posible coleccionar cartelas que te otorgan experiencia adicional, la cual usas para otorgarle algunos beneficios a los carros, ir lo más rápido que puedes para romper un récord de velocidad, o realizar un salto lo bastante loco para que el mundo vea lo intrépido que eres. Sin embargo, debido a la naturaleza de un juego de carreras, no hay una gran variedad de tareas a tu disponibilidad, y todo el contenido principal gira en torno a este concepto. Cada una de estas misiones nos ofrece un recorrido diferente por el mapa inspirado en México. Algunas son por caminos determinados que tienes que seguir al pie de la letra, otros nos llevarán por rutas que uno no pensaría a primera instancia, y otros eliminan el concepto de las vueltas para enfocarse en un viaje con un principio y final diferente.

Gracias a que puedes modificar la dificultad en todo momento, y tienes la posibilidad de cambiar de carro a tu libertad, fácilmente puedes hacer que esta experiencia sea tan sencilla o complicada como lo desees. En este caso, Forza Horizon 5 es un gran juego de mundo abierto que te da el espacio necesario para recorrer su extenso mapa de la forma que más sea de tu agrado.

Una carta fuerte

Forza Horizon 5 es un juego que llamó la atención desde su revelación. México es un país hermoso y, si bien este título no es el primero en ofrecer una representación virtual de nuestra nación, sí lo hace de una forma magnífica que demuestra el poder de una consola de la actual generación. Aunque el apartado de automóviles y carreras no es del agrado de todos, recorrer una representación que incluye 11 diferentes biomas y diversas ciudades inspiradas en locaciones reales, como Guanajuato, es algo que todos aquellos con una suscripción a Game Pass deben de probar. Forza Horizon 5 llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 9 de noviembre de 2021, y aquí puedes conocer más sobre este juego.