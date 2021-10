Review – Nickelodeon All-Star Brawl

Sí, otro “clon de Smash”

Super Smash Bros. Ultimate es más que solo un juego de peleas. En realidad, se trata de una celebración del gaming, la cual hace un excelente trabajando dándole representación a muchísimas importantes franquicias del medio. De vez en cuando, suele llegar algún “clon” de este juego que busca robarle a unos cuantos de sus usuarios, sin embargo, difícilmente lo logran. Pues bueno, creo que este año Nickelodeon All-Star Brawl es ese “clon”, sin embargo, debido a la importancia de sus personajes y franquicias, el juego tuvo éxito llamando la atención de mucha gente que creció viendo a estos amados Nicktoons. Pero, al final del día, ¿logra hacerles justicia estos personajes, o solo es otro clon fallido?

Te seré honesto: la idea de tener un juego de peleas con personajes de Nickelodeon siempre me ha parecido como algo bastante atractivo, y yo fui una de esas personas que genuinamente estaba entusiasmada por la llegada de All-Star Brawl. La verdad es que previo a su lanzamiento, yo sí veía todos los tráilers que lanzaban enfocados en los diferentes Nicktoons que podríamos usar en el título, pues además de ser fan de los juegos de peleas, también soy fan de estas caricaturas. Muchos de estos tráilers la verdad es que no hacían un gran trabajo representado idealmente a estos personajes, pero de todos modos, decidí darles el beneficio de la duda. ¿Qué podría perder?

Pues bueno, llegó el día cuando tuve oportunidad de ponerle las manos encima al juego para justamente reseñarlo. Tras haber pasado unos cuantas horas con él, una parte de mí todavía quería creer que All-Star Brawl podría tener algo de potencial, sin embargo, llegó un punto en donde me di por vencido. Una vez que pude ver más allá de las referencias, de los easter eggs y claro, de esa sensación de nostalgia que me provocaba ver a muchas de mis caricaturas favoritas reunidas en un solo lugar, me percate de que este juego en realidad se sentía vacío, limitado y hasta decepcionante. Acompáñame en esta reseña escrita donde te platico a detalle por qué dije todo lo anterior.

La magia se acaba muy rápido

Como te decía al principio, y como seguramente te imaginarás, All-Star Brawl está plagado de referencias, easter eggs y cameos de algunos de los Nicktoons más populares de nuestra infancia. Cada escenario, cada personaje, cada animación parece sacada directamente de las caricaturas, y todo esto suena como algo increíble, pero la verdad es que, tristemente la magia se acaba muy rápido.

Cuando vas probando los diferentes personajes y descubres sus movimientos y las referencias, es un proceso bastante agradable que seguramente te sacará una sonrisa en más de una ocasión. Por ejemplo, algunos escenarios incluyen detalles que solo los fans podrán distinguir, en el caso del escenario de CatDog, si prestas atención te darás cuenta que Winslow T. Oddfellow, la pequeña rata azul que a veces servía como antagonista del show, puede ser visto en el fondo merodeando por ahí. Así como este hay muchos otros cameos distribuidos a lo largo de los niveles, y encontrar uno de ellos es realmente genial. Claro, llegará un punto donde los habrás visto todos y ya ni te importarán, pero por mientras es divertido hallarlos.

Las animaciones están muy bien hechas, y hubo un par de instancias donde verdaderamente me sorprendió ver el nivel de detalle que la gente de Ludosity le había metido. Está claro que la gente que trabajó en este proyecto tiene un amplio conocimiento sobre estos Nicktoons, pues cada uno de sus movimientos especiales tiende a referenciar algún momento clásico de sus respectivas series. Por ejemplo, la animación del ground stomp de Patricio Estrella es la misma que cuando compite contra Bob Esponja en las olimpiadas de Fondo de Bikini, es decir, se convierte en un cono. Uno de sus ataques pesados hace referencia al capítulo donde Patricio consigue trabajo en el Crustáceo Cascarudo y cuando le llaman, responde con un ‘¡No, habla Patricio!’. Ese tipo de cosas sí me sacaron una sonrisa, y conforme iba probando personajes e iba descubriendo todas estas referencias, me olvide por completo de lo decepcionante que este juego estaba resultando ser para mí.

En total son 20 peleadores de franquicias como Bob Esponja, Los Rugrats, Las Tortugas Ninja, Ren & Stimpy, y muchas más. Normalmente suele haber entre dos o tres peleadores por cada saga, aunque en algunas de las “menos importantes” solo suele haber uno. Anteriormente, sus desarrolladores insinuaron que ya se encontraban trabajando en DLC para el juego, aunque hasta la fecha no hay nada oficial. Me parece que su catálogo está bien, pero las decisiones que Ludosity tomó para incorporar a algunos de estos personajes sí me sacaron de onda.

Por ejemplo, en el caso de Los Thornberrys, por alguna extraña razón decidieron meter a Nigel Thornberry, el papá de la familia, en lugar de meter a Eliza o incluso a Donny. Ocurre algo similar con Hey Arnold!, donde el personaje que representa a la saga es Helga G. Pataki, cuando fácilmente pudieron haber metido al propio Arnold o a Gerald. En fin, tal vez en un futuro algunos de ellos sean agregados como contenido descargable, pero por mientras debemos conformarnos con lo que hay.

Cada personaje viene incluido con algún escenario referente a su show, entonces hay locaciones como El Campo de Medusas de Bob Esponja, o El Arenero de Los Rugrats, y hasta las alcantarillas de Las Tortugas Ninja. Cada uno de estos escenarios tiene su propio gimmick único, que pueden ser plataformas movedizas, objetos que caen de los cielos o alguna otra cosa que te obligue a no solo enfocarte en el enemigo, sino también en tus alrededores. Si me lo preguntas, creo que eventualmente esto se termina por volver un poco frustrante, ya que hay momentos donde solamente quieres pelear uno contra uno sin ningún tipo de interferencia, y son pocos, o más bien, prácticamente nulos, los escenarios que te permiten hacer esto.

Sorprendentemente, los controles son uno de sus puntos fuertes

Cuando inicie por primera vez All-Star Brawl, la verdad es que estaba muy emocionado por probar la mayoría de personajes que el juego tiene por ofrecer. Y es que a pesar de estar enfocados en Nicktoons clásicos de los años 90, hay un par que ni reconocí y que evidentemente, se trataba de una caricatura moderna llamada The Loud House. Bueno, dejando de lado estos personajes, el resto definitivamente me interesaba, pero tuve la mala suerte de que algunos de los Nicktoons que decidí probar primero no se sentían muy bien, esto hablándote en término de los controles.

Lo anterior me dejó con un muy mal sabor de boca, aunque por supuesto, no me iba a quedar así, por lo que me puse a probar al resto de ellos. Para mi sorpresa, resultó ser que la mayoría se controlaba muy bien, con tiempos de respuesta precisos y un buen timing de ejecución de comandos. A estas alturas yo ya estaba emocionado, pues me quedó claro que mi experiencia inicial con los malos controles solo había sido un caso aislado con ciertos personajes.

All-Star Brawl no tiene muchas cosas a su favor, sin embargo, creo que sus controles sí están muy bien refinados, funcionan bien y, en la mayoría del tiempo, los personajes responden correctamente a tus comandos. La verdad es que sí me sorprendió que este apartado les haya quedado tan bien, y después me acorde de un artículo que salió hace unos cuantos meses en donde sus desarrolladores revelaron que tenían la esperanza de que el juego eventualmente llegará a la escena competitiva. No sé si esto vaya a ocurrir algún día, pero pues tiene sentido que le hayan prestado especial atención a los controles tras estas declaraciones.

Desmenuzándolos un poco, te platico que los controles de All-Star Brawl son justamente lo que podrías esperar de un juego de peleas en plataformas; tienes un ataque ligero, un ataque fuerte, una habilidad especial, un dash aéreo y uno terrestre, un escudo, y claro, algún movimiento que te permite salvarte cuando estás a punto de caer del escenario. Si eres un veterano de Smash, te sentirás como pez en el agua después de unas cuantas horas con el juego, pero si no, tampoco te preocupes demasiado, ya que es bastante accesible para los nuevos jugadores. Tal vez demasiado accesible.

Además de los controles, All-Star Brawl tiene una conexión bastante estable en las partidas online. Este fue uno de los apartados en donde más tiempo le invertí, y de unas 50 partidas, tal vez solo tuve lag en cinco de ellas, y creo que fue más por tema de mi conexión que del juego. Así que sí, sorprendentemente, los servidores de este título parecen estar muy estables y esperemos que logren mantenerlo así en el futuro cercano.

La mala noticia es que, como suele ocurrir en muchos otros juegos, aquí también hay rage-quitters. Sí, esa gente que prefiere desconectarse en lugar de perder y que no le importa arruinar la experiencia de las demás personas está muy presente en All-Star Brawl, y por lo que creo, no existe un sistema de penalización. Cuando el juego me desconectaba a mí, una vez que me volvía a conectar, podía entrar a las partidas normalmente, y no creo que tengan un sistema tan avanzado como para diferenciar cuando se trata realmente de una desconexión a cuando ya es algo intencional. Y es que si estás peleando uno contra uno, la partida se acaba tan pronto como se salga tu rival, pero pues por lo menos en partidas de cuatro jugadores se ofrece una solución parcial ante este problema.

Severamente limitado en más de un apartado

Sí, la principal razón por la cual compras un juego de peleas es por los golpes, ¿cierto? Pero esto no significa necesariamente que siempre tengas que estar peleando bajo las mismas condiciones. Con lo anterior me refiero a que en años recientes, el género ha implementado nuevos modos que le dan una capa de frescura a experiencias que podrían haber sido muy tediosas. Bueno, en ese sentido, All-Star Brawl puede sentirse sumamente limitado, ya que tiene muy pocos modos de juego, y la verdad es que casi no hay diferencia alguna entre todos ellos.

Tenemos el clásico modo arcade, donde elijes un personaje y peleas a través de diferentes escenarios con el objetivo de llegar hasta el último rival y vencerlo. Normalmente, el modo arcade tiende a ofrecer algún tipo de recompensa por completarlo, como puede ser alguna skin alternativa, un nuevo ícono de jugador o qué sé yo. Aquí las recompensas son nuevas imágenes para tu galería y canciones, porque sí, existe una galería y una jukebox donde puedes ver fotos en alta resolución de estas caricaturas y escuchar algunas de las canciones que tiene el juego. En cuanto a esto… pues bueno, prepárate para ser decepcionado más adelante.

Los otros modos de juego son uno por vidas, otro por tiempo y uno donde debes meter el balón en la “portería enemiga” mientras al mismo tiempo debes vencer a tus contrincantes. Suena como algo alarmantemente caótico y la verdad es que sí lo es, de hecho, es posiblemente el modo que más se diferencia del resto pero también es el más aburrido. Todos estos modos pueden ser jugados con dos o cuatro peleadores al mismo tiempo, y creo que los indicadores visuales en pantalla hacen un buen trabajo guiándote por toda la acción, ya que en ningún momento yo me sentí perdido sobre la posición de mi personaje. Excepto cuando más de una persona elegía el mismo personaje.

Otra de las decepciones de All-Star Brawl tiene que ver con el hecho de que no variaciones de colores. Siempre verás a un Bob Esponja de color amarillo, o a un Invasor Zim de color verde. Tampoco hay skins, y no sí se sus autores tengan planes de agregarlas en un futuro, pero al menos para cuando estoy redactando esto, te deberás acostumbrar a siempre ver a los mismos personajes. Entenderás cómo esto puede ser todo un caos en las partidas online donde hay más de un personaje diferente, así que te recomiendo acabar con las vidas de tu clon para sacarlo de batalla lo más pronto posible y evitar confusiones innecesarias.

¿Ahora sí estás listo para la decepción? Bueno, pues te platico que ninguno de los personajes en este juego no tiene actuación de voz. Sí, leíste eso bien. A pesar de las increíbles animaciones, las referencias y todo lo que te comenté anteriormente, por razones que desconocemos, y que muy probablemente tienen que ver con licencias y esos menjurjes legales, las peleas en All-Star Brawl se desarrollan en silencio. De no ser por el narrador, los efectos de sonido y la melodía que acompaña a cada escenario, estarías peleando sin ningún tipo de ruido. Y es que los Nicktoons ni siquiera gritan ni nada, simplemente no hablan.

Otro punto decepcionante del juego tiene que ver con la falta de temas clásicos. Porque sí, All-Star Brawl tampoco incluye canciones de las caricaturas, ni una sola. En su lugar, tenemos estas melodías que buscan “emular” las canciones clásicas, pero que para serte franco, ni siquiera se acercan. Si combinas esto, con la ausencia de las voces, entonces tenemos como resultado una experiencia que puede llegarse a sentir bastante pobre. En verdad es una lástima que el tema de las licencias se haya manejado con tanta rigidez por parte de Nickelodeon, pero es algo que está fuera de nuestro control, y probablemente, fuera del control de sus desarrolladores.

Honestamente, estos dos últimos puntos, o la falta de ellos, sí afectaron drásticamente mi experiencia. Una vez que me puse a pensar en que ningún personaje tenía voz, o que no estaba escuchando los temas clásicos de estas caricaturas, me fue imposible olvidarlo y cada pelea me hacía desear por su adición. Ludosity llegó a mencionar que posiblemente podrían añadir las voces más adelante, pero para serte franco, dudo mucho que esto vaya a ocurrir. Como te digo, para mí que este problema ya va mucho más allá que un presupuesto limitado.

Sin broncas técnicas

Dejando de lado sus problemas de gameplay, me complace decirte que All-Star Brawl es un juego que, en cuanto a su apartado técnico, no tiene casi ningún problema. La versión que yo reseñe fue la de PlayStation 5, por lo que pude disfrutar de un gameplay a 60FPS en todo momento (incluso en los escenarios más caóticos) y una resolución que, quiero creer, es 4K dinámico. Quise hacer una mayor investigación en cuanto a esto, pero la verdad es que no encontré información al respecto.

Por si te lo estabas preguntando, All-Star Brawl sí tiene versiones nativas de nueva generación, pero no esperes que este juego le saque provecho a todo el poder del PS5 o Series X|S. Sí, los tiempos de carga son relativamente rápidos, pero creo que podrían haber sido todavía un poco más. En el caso del PS5, casi no se hace uso de las funcionalidades únicas del DualSense. Obviamente sí hay vibración, pero en muchas ocasiones no pude distinguir cuando era vibración “normal” y cuando era vibración “háptica”. De los gatillos adaptables no esperes nada, ya que éstos son dejados de lado totalmente.

De vez en cuando sí llegaba a haber unas cuantas animaciones raras, pero nada tan grave como para afectar drásticamente mi experiencia de juego. En realidad eran más inconsistencias visuales que se corregían en cuanto el personaje moría o cuando acababa la partida, que no suelen superar los 10 minutos de tiempo. Tampoco sufrí de ningún crasheo a lo largo de todas mis horas de juego, así que sí, estamos frente a una experiencia a la cual sí le dedicaron su debido tiempo para asegurarse que no haya debutado con tantos errores técnicos. Si tan solo hubieran hecho ese mismo esfuerzo añadiéndole un poco más de variedad a la fórmula…

El único bug que realmente note es que a veces se perdía el audio por completo de las partidas. Usualmente bastaba con regresar al menú principal y listo, pero solo una vez sí tuve que reiniciar el juego desde la interfaz de la consola. Esto ocurrió durante mis primeras horas de gameplay, y no volví a experimentarlo en todo este proceso de reseña.

Como ya te comentaba antes, el estilo de arte que eligió Ludosity para All-Star Brawl me parece que encaja muy bien con cada uno de los personajes. Recordemos que, a diferencia de juegos como Guilty Gear, Street Fighter, Mortal Kombat, Injustice o Dragon Ball FighterZ, que ya contaban con una base sólida para el tipo de diseño que debían tener, estos Nicktoons no fueron creados por el mismo artista ni para la misma caricatura, por lo que hacer que todos ellos encajarán visualmente en un solo juego fue todo un reto, pero al final lo lograron. Y lo mismo podría decirse para cada uno de los escenarios.

Ni la nostalgia lo salva

Tristemente, Nickelodeon All-Star Brawl no es el juego que los fanáticos de estos personajes estaban esperando. Aunque su combate se siente bien, y los controles son responsivos, simplemente no tiene los suficientes elementos como para sacar adelante un título de peleas que, amablemente, podría describir como “simplón”.

La falta de voces y temas clásicos definitivamente tuvieron un impacto en esta calificación, y de haberlos tenido, seguramente que lo hubiera puntuado mucho más alto, pero es algo tan esencial que me era imposible no notarlo y evidentemente, mencionártelo a ti.

Adicionalmente, los limitados modos de juego y la falta de una verdadera sensación de progreso hacen que cada batalla se sienta igual a la anterior, incluso si cambias de peleador.

Como un fan de los Nicktoons, me duele tener que decirte que All-Star Brawl fracasa en casi todos sus apartados y si tú, al igual que yo, creciste viendo a todas estas caricaturas, entonces te recomiendo que mejor te quedes con esa imagen noventera que tienes de ellos en lugar de entrarle a este título y salir decepcionado.