Metroid Dread es el juego de la serie mejor vendido en UK

La semana pasada fue una bastante interesante para la industria de los videojuegos. Cuatro lanzamientos diversos llegaron al mercado, pero son Far Cry 6 y Metroid Dread los que más llamaron la atención del público. En el caso de Reino Unido, se ha revelado que la nueva aventura de Samus es el juego de Metroid que más rápido se ha vendido en la historia de este territorio.

De acuerdo con GamesIndustry.biz. Metroid Dread logró superar las ventas de Metroid Prime 3: Corruption, el cual antes era considerado el juego de la serie que más rápido se había vendido en esta región. De igual forma, este nuevo título vendió tres y media veces más que lo que Metroid: Samus Returns, la previa aventura en 2D de la saga, logró cuando llegó al 3DS en 2017. Actualmente, esta entrega es el quinto título más vendido en Nintendo Switch en Reino Unido, aunque debutó en el tercer puesto de este territorio.

En primer puesto encontramos a FIFA 22, el cual disminuyó en un 58% sus ventas físicas respecto a lo visto en su primera semana, aunque gracias a su desempeño digital sigue vendiéndose bien. Sin embargo, sus ventas en comparación con FIFA 21 son menores en un 32% en el mismo periodo de tiempo. Por otro lado, Far Cry 6 tomó el segundo lugar, el cual tuvo ventas 70% menos en comparación con lo visto con Far Cry 5 en 2018, pero sus copias digitales han ayudado a este apartado.

1 FIFA 22

2 Far Cry 6

3 Metroid Dread

4 Mario Kart 8: Deluxe

5 Alan Wake Remastered

6 Minecraft (Switch)

7 Animal Crossing: New Horizons

8 Super Monkey Ball: Banana Mania

9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

10 Grand Theft Auto 5

Nota del Editor:

Metroid Dread es mi Juego del Año. Aunque aún no lo he terminado, ya que quiero tener todos los ítems antes de llegar al final, no he pesado un solo segundo sin divertirme. Este es un gran título que merece la atención de todos los fans de la serie y de los metroidvanias.

Vía: GamesIndustry.biz