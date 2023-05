Hands On – Exoprimal

Dejando el guión

Al igual que cualquier otra empresa desarrolladora de videojuegos con casi 40 años dentro de la industria, Capcom ha pasado por todo tipo de etapas que van desde su era dorada en los noventa, hasta épocas bastante dudosas como la que vivió a mediados de la primera década del siglo en curso. En 2017 fuimos testigos de un nuevo cambio para la compañía con lo fue el lanzamiento de Resident Evil VII, el cual, marcó el estreno del RE Engine y de un nuevo camino para la marca, uno que desde aquel año, se mantenido prácticamente impecable, entregando un gran juego tras otro y haciendo brillar a sus series más importantes. Pues bien, a pesar de tener un guión claro y una fórmula que obviamente está funcionando, los de Osaka van a tomar el riesgo de apostar por un multiplayer online con muchos tintes de juego como servicio, forma de diseño que en el último par de años, ha dejado un enorme registro de fracasos monumentales para otros estudios. El nombre del proyecto es Exoprimal y la propuesta que pone sobre la mesa nos deja con dudas, pero también con algo de esperanza.

Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas centrales de Capcom USA en San Francisco, California para pasar varias horas con Exoprimal, juego totalmente enfocado al multiplayer que intentará demostrar que el modelo de servicio aún tiene cabida dentro de la industria. No te voy a mentir. Mis horas con el juego fueron divertidas y bastante disfrutables, esto claro, en un ambiente controlado en donde con quienes estaba haciendo equipo, se encontraban a mi lado dispuestos a cooperar, asunto que ha probado ser muy complicado de replicar ya en la realidad. Como sea, creo que a pesar no estar buscando el hilo negro, esta nueva propuesta de los padres de Street Fighter presenta un gameplay mucho más profundo de lo que se podría pensar y por consiguiente, una experiencia tal vez más redonda para quienes por supuesto, sienten algún tipo de atracción por estos juegos.

Con historia y toda la cosa

Si algo le podemos ir aplaudiendo a Exoprimal es que es un juego bastante sincero que no se anda con demasiados rodeos. Su propuesta gira alrededor de un multiplayer en el que equipos de cinco jugadores cada uno, se enfrentan en partidas directas en las que el que sea más rápido para acabar con decenas y decenas de agresivos dinosaurios, será quien se quede con la victoria. ¿Así nada más? Pues claro que la cosa va más allá y se construye de diferentes formas, pero en términos generales, te podría decir que esa es la manera más simple de describir a lo nuevo de Capcom.

Vayamos por partes. Lo primero que hay que decir es que a pesar de que en efecto, puedes jugar Exoprimal en solitario y que incluso se intenta contar una historia, en realidad toda la experiencia está pensada para el multiplayer. Si bien, no se me confirmó, puedo apostar a que ni siquiera vas a poder pasar de la pantalla de inicio sin estar conectado a internet. Sí, si eres de los que simplemente no puede con la convivencia online y lo tuyo en realidad son las experiencias single player, te puedo ir diciendo que este título no es para ti.

¿Acabo de decir que Exoprimal tiene historia? Sí, sí que la tiene, y es una que al menos en este primer encuentro con el juego, me costó mucho trabajo entender, pero que me sorprendió por el énfasis que se le está dando a la experiencia con elaboradas cinemáticas y con eventos que parecieran que se la están tomando en serio. De lo poco que entendí, sé que hay una inteligencia artificial llamada Leviathan que por alguna razón, está abriendo portales en diferentes partes del mundo que escupen nada más ni nada menos que dinosaurios mutantes de todo tipo. Nosotros, como un Exofighter, no tenemos más opción que participar en una serie de retorcidos juegos para detener todo este desastre.

La manera en la que esta historia se va presentando es que cada determinado número de partidas, se nos revela una nueva cinemática que nos cuenta otra parte de la historia. Imagino que en cierto punto habrá un final en el que acabamos con Leviathan. Pero bueno ¿todo esto importa? La realidad es que no, creo que cualquiera que sienta interés por algo como Exoprimal, lo último que quiere es que se le esté contando una historia de ciencia ficción que parece haber salido del SyFy Channel. Como sea, me parecía importante contarte de esto, pues la verdad es que no me esperaba que Capcom fuera a poner tanto énfasis en este aspecto del juego.

Shooter con bases

Pasando a cómo es que se juega Exoprimal y el tipo de formato de sus partidas, te puedo decir que me topé con una experiencia más profunda de lo que me esperaba y en la que como ya te lo adelantaba, me pace un gran rato, esto claro, bajo el entendido de que estaba en un ambiente totalmente controlado jugando con colegas que tenían la intención de cooperar para que todo saliera bien, cosa que por supuesto, puede ser totalmente diferente ya en la vida real.

Como ya te lo contaba hace un momento, en Exoprimal tomamos el control de un Exofighter, que básicamente es un piloto que para poder entrar en acción, necesita de un traje especial que inmediatamente me recordó a los de Anthem, los cuales, son justamente este punto medio entre exoesqueleto y un mecha como tal. De ellos tenemos tres clases principales: la de asalto encargada de generar daño, la de tanque lista para absorber ataques enemigos, y la de soporte, que principalmente tiene la misión de sanar a todos los miembros del equipo. A su vez, cada clase cuenta con diferentes trajes que para mi sorpresa, son marcadamente distintos entre cada uno; es decir, cada mecha o rig cuenta con sus propios poderes y habilidades, así como fortalezas y debilidades, incluso podrás encontrar algunos que en lugar disparar, solo hacen ataques melee.

¿Cómo se maneja cada uno de estos trajes? Pues bien, como ya te lo contaba, en su núcleo, Exoprimal es un shooter en tercera persona. Cada uno de los trajes cuenta con cuatro habilidades distintas además de sus disparos o ataque regular. Dichos poderes van desde lanzar granadas, un tiro cargado, sanar a todos tus compañeros o generar un escudo, esto claro, dependiendo de la clase y del propio traje. Además, hay una habilidad especial que tarda más en cargar pero que suele tener efectos devastadores. Hablando de cargar, te cuento que cada uno de los poderes que te menciono tiene un cool down para que no abuses de ellos. Repito, quedé muy sorprendido por la variedad y sobre todo por lo diferentes que son entre cada uno de ellos.

Pasando al tema del formato de partidas, creo que la mejor manera de describir todo es diciendo que estamos ante una especie de carrera contra el equipo contrario. Dentro de cada mapa, se irán abriendo puntos de interés a los que tienes que llegar con tus compañeros para por ejemplo, acabar con todos los dinosaurios que ahí se encuentren. Una vez que lo consigues, es momento de moverte al siguiente objetivo. En esta fase solo ves una especie de fantasma del equipo contrario, es decir, no hay enfrentamiento directo como tal. La cosa justamente cambia cuando en la parte final de la partida, en la cual, sí nos tenemos que medir directamente con el rival en cosas como captura de zonas o escoltando un payload de punto A a punto B. Entre más rápido seas, más ventaja tendrás en la fase final para conseguir la victoria.

Algo sumamente interesante de todo este formato es que además de tener que preocupar por el equipo contrario, está el ingrediente de los dinosaurios. Sí, la realidad es que en todo momento estás enfrentando a dos enemigos distintos. El balance y comunicación del equipo es crucial para quedarse con la victoria. Importante mencionar que en cualquier momento es posible cambiar de traje y de clase para satisfacer las necesidades que tiene tu equipo durante la partida.

¿Qué tan divertido es jugar Exoprimal? La verdad es que bastante. Como ya te lo adelantaba, el hecho de estar en un ambiente controlado con compañeros que querían cooperar para ganar, hace que estos juegos siempre tengan algo especial. Además, te puedo decir que como shooter en tercera persona, el nuevo juego de Capcom funciona de muy buena forma y hace que en todo momento sientas que tus acciones son relevantes. Claro que el caos puede llegar a ser abrumador y falta ver cómo es que se comporta toda la experiencia cuando esté afuera funcionando, pero de entrada, me parece que hay fundamentos y argumentos bastante sólidos en términos de jugabilidad.

Gráficamente no hay tanto qué decir. Para esta demostración probamos la versión de PC, la cual, se comportó de gran forma. El RE Engine hace que Exoprimal se vea bien, pero lejos de ser impresionante. Creo que el objetivo acá más bien es el de tener un gran rendimiento, pues al menos en mi tiempo con el juego, todo se comportó de gran forma, corriendo a 60 cuadros sumamente estables a pesar de todo lo que pasaba en pantalla con decenas de enemigos haciendo toda clase de cosas.

Potencial hay

Como alguien que prefiere por mucho las experiencias en solitario, siempre me cuesta trabajo hablar de un título como Exoprimal que está tan enfocado en la experiencia social. A pesar de nos ser un juego que espere con ansias ni mucho menos, no te puedo mentir al decirte que mi tiempo con él en este evento previo, fue mucho más disfrutable de lo que me esperaba, esto claro, bajo el importante entendido de que estaba en un ambiente local distinto al que en realidad se va a vivir cuando el título se lance. Creo que si eres de los que disfruta de este tipo de diseño, acá hay algo con bastante potencial que en el peor de los casos, te hará pasar un gran fin de semana con tus amigos. Si por el contrario, eres más como yo que se piensa dos veces las cosas antes de entrarle a algo así, muy difícilmente esta propuesta de Capcom te hará cambiar de parecer.

Exoprimal está programado para salir al mercado este 14 de julio en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Sí, ahora Capcom sí decidió tener una versión de Xbox One. Sobre una posible llegada al Nintendo Switch, no se ha dicho nada al respecto.