La verdad acerca de los personajes femeninos de Dragon Ball

Dragon Ball cuenta con muchos luchadores en su repertorio, y por supuesto, Goku es el principal entre ellos. Desde Gohan hasta Vegeta y Piccoro, hay una gran cantidad de hombres en la serie, pero Dragon Ball también tiene su cuota de mujeres. Bulma fue quien inició el manga como la protagonista femenina, y resulta que el creador de Dragon Ball ha admitido enfrentar dificultades al crear los personajes femeninos de la serie.

La información proviene de Dragon Ball Forever, una antigua guía de la serie que se lanzó en Japón hace años. El número incluye una entrevista con Akira Toriyama, el hombre que creó Dragon Ball hace décadas. Fue allí donde el artista habló sobre la historia del manga, y cuando le preguntaron si modelaba los personajes de Dragon Ball según alguien en particular, Toriyama confesó una verdad sobre su proceso creativo.

“Siempre que dibujo mujeres, todas terminan teniendo personalidades rudas”, compartió el creador (según Kanzenshuu). “Simplemente no puedo dibujarlas más alegres y animadas. Tampoco puedo dibujarlas dóciles y lindas. Milk tenía una personalidad que no me agradaba del todo. Tal vez era porque Goku estaba desempleado… tendrían que malgastar la fortuna del Ox Satan para sobrevivir, esa familia. Por eso Milk es tan pesada”.