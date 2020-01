¿Valen la pena los nuevos Beats Solo Pro?

Los Beats de Apple

Por alguna extraña razón, los consumidores de entretenimiento solemos tener la percepción de que la parte de audio en la experiencia que estemos teniendo, suele pasar a segundo y hasta tercer término, incluso cuando hablamos de escuchar música exclusivamente, la gran mayoría decide invertir la menor cantidad de dinero posible en dispositivos que justamente le permitan consumir el medio y ya. La cosa cambia por completo cuando después de mucho de tiempo de haber estado usando un par de audífonos de dudosa procedencia, te llegas a colocar unos de mucha mejor calidad, los cuales, te muestran que te estabas perdiendo de sonidos y en general, de una vivencia mucho más profunda. Durante los últimos días he estado usando de manera casi exclusiva los nuevos Beats Solo Pro en mi vida cotidiana y en este especial, te cuento si deberías o no considerarlos.

Creo que lo primero que hay que decir y recalcar es la manera en la que esta marca ha cambiado en el último par de años, esto después de haber sido comprados por Apple. La verdad es que cuando Beasts despegó y se convirtió en todo un fenómeno, estábamos hablando de productos con un fabuloso diseño visual, pero que en calidad de audio, se quedaban bastante cortos al momento de compararlos con su competencia. Dicho asunto se ha venido transformando y ahora, además de mantener una estética y calidad de materiales verdaderamente fabulosa, tenemos audífonos listos para competir de tú a tú con las mejores marcas. Al menos así lo he percibido con los Solo Pro.

Cancelación de ruido

Lo primero que me impresionó de este par de audífonos que luchan en el mercado de los $300 dólares, fue su sistema de Noise Cancelling. A pesar de que esta función no se puede regular como tal, es decir, solo se puede prender y apagar, la manera que de verdad silencia cualquier sonido que esté a tu alrededor, es verdaderamente fabulosa y muy notable. Este asunto se acentúa cuando lo apagas y entra el modo de Transparencia, el cual está pensado para usar los Pro Solo en exteriores sin el riesgo de perder conciencia de lo que está pasando a tu alrededor y a la vez, mantener la calidad del audio en todo momento. Ambos modos son perfectamente funcionales y como te digo, es probablemente la parte de este producto que más he disfrutado.

Al ser audífonos completamente inalámbricos, asunto que tiene implicaciones positivas y negativas de las cuales te hablaré un poco más adelante, tenemos que el tema de la batería es muy importante. Te asombrará saber que la promesa de una pila que te da hasta 22 horas de funcionamiento con el Noise Cancelling encendido y hasta 40 cuando éste está apagado, es completamente real. Quedé muy impresionado al ver que usaba y usaba los audífonos sin la necesidad de cargarlos sino hasta mucho tiempo después. Otro gran detalle que me ha encantado es que contienen un sistema de carga llamado Fast Fuel a través de su conexión Lightning, que te permite conectarlos con la batería completamente muerta y en tan solo 10 minutos, conseguir una carga que te dura hasta tres horas. Ideal para quienes solemos estar de viaje.

De ventajas y desventajas

La conectividad de los Beats Solo Pro puede ser espectacularmente práctica en algunos casos, pero también bastante inconveniente en otros. Como te decía, estos audífonos son completamente inalámbricos, es decir, no cuentan con entrada de 3.5 mm para conectarlos por cable a cualquier dispositivo. Comenzamos con lo bueno de todo este asunto. Al tener dentro un Apple H1 Chip, con simplemente acercarlos a un dispositivo iOS, éstos se sincronizan automáticamente y quedan listos para ser usados. De igual forma cuentan con conectividad Bluetooth que funciona de muy buena forma con otros aparatos, incluso en Android existe un app de Beats para sacarles todo el jugo posible. Lo que te quiero decir con esto es que no es necesario tener un iPad o iPhone para sacar lo mejor de estos audífonos.

Pasando a la parte negativa de la conectividad, la verdad es que sigo sin entender qué les costaba ponerle una entrada regular de auxiliar. Entiendo que todo está en pro del diseño y de tener esta experiencia redonda completamente sin cables, pero creo que por esta ideología se sacrifican un montón de posibilidades. Al menos en mi caso, este asunto sirvió para que mi idea de probarlos para ver qué tal funcionan para jugar en un Switch o PS4, se fuera volando por la ventana. Claro que puedes comprar un adaptador Bluetooth para conectarlos a estas consolas, pero eso es algo completamente impráctico y forzado. De igual forma me llama la atención que en su nombre lleven la palabra “Pro” cuando es imposible conectarlos a una consola de audio o cualquier otro dispositivo de monitoreo que se usa en la vida diaria de un Pro-fesiononal del audio.

Al menos para mi, dicho asunto les quita mucha practicidad y atractivo, pues si por ejemplo, los quiero llevar de viaje para además de escuchar música en el avión, usarlos para jugar Switch o ver una de las películas que se ofrecen abordo, no puedo hacerlo, tengo que sacar otro par de audífonos para esas actividades y si eres de los que viaja constantemente, estarás de acuerdo conmigo en que lo último que quieres es cargar con más cosas. Lo casados que están los Beats Solo Pro con sus concavidad wireless es a la vez una bendición y una maldición para algunos de nosotros.

Dejando de lado lo anterior, te cuanto que al sí poderlos conectar a mi MacBook Pro por medio del Bluetooth, los pude probar para ver qué tal funcionaban para ver películas. La verdad quedé muy complacido con la calidad del audio, sobre todo con el manejo de bajos y cómo se comportaban cuando la película usaba sonido envolvente. Por cierto, para probarlos vi Ad Astra… visual y auditivamente espectacular, pero en efecto, bastante mala como película en sí. Un detalle que sí encontré bastante molesto es que al yo estar en mi sala de entretenimiento a metro y medio de donde estaba mi lap top conectada a la pantalla, por momentos sí se llegaba a cortar el audio por la distancia, sobre todo cuando cambiaba de posición.

¿Para quiénes son?

Ya para cerrar esta opinión, me gustaría decirte que en el tema de confort también esperaba algo más agradable. No sé si sea yo, pero normalmente me cuesta trabajo tener durante mucho tiempo audífonos que no te rodean la oreja, tal vez porque uso lentes. Para serte franco, encontré que los Beats Solo Pro me apretaban mucho la cabeza y eso sin duda, está lejos de ser ideal.

¿Para quiénes son estos audífonos? Te diría que si quieres unos para escuchar música desde de tu celular la mayor parte del tiempo, los Beats Solo Pro son un espectacular producto que está a la altura de su precio, tanto en sus materiales y diseño, como por supuesto, en la fidelidad de su audio que incluso, hecha mano de acelerómetros y micrófonos integrados para ir ecualizando en tiempo real el sonido. Sí, es bastante impresionante cuando los utilizas en exteriores. Por otro lado, si estás buscando un audífonos mucho más versátiles para hacer otras cosas como jugar o ver cine, tal vez deberías de considerar otras opciones, porque como te dije, su conectividad exclusivamente wireless, pone limitantes muy fuertes.