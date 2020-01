Androide 21 entra al canon de Dragon Ball

Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Z: Kakarot han jugado un papel importante en re definir qué es y qué no es canon en la obra de Akira Toriyama. Por años los videojuegos de este anime y manga han sido excluidos de esta conversación, pero gracias a los dos ejemplos previamente mencionados, los fans ahora pueden disfrutar de algunas explicaciones de los huecos argumentales.

Kakarot no sólo es una gran forma de revivir el anime de Dragon Ball Z, sino que nos permite disfrutar de un par de sidequest que nos revelan algunos detalles interesantes de este universo. Recientemente se descubrió la presencia de Androide 21, personaje creado originalmente para FighterZ, en el nuevo RPG del anime, y esto ha canonizado a su personaje.

Se reveló que Androide 21 se incluyó como una aparición especial en Kakarot, y su nuevo vínculo con el canon oficial de la serie es que es una joven investigadora que fue reclutada para ayudar al padre de Bulma a preparar un nuevo tipo de máquina de entrenamiento.

I was hoping this thing would manage to stay secret and I'd live stream to see everyone's reaction to it.

What was I thinking, we get all the spoilers ? pic.twitter.com/iw5dPgbMoz

— ? Ken Xyro | ? Playing DBZKakarot (@KenXyro) January 23, 2020