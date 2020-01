Disfruta del nuevo tráiler de Ghost in the Shell: SAC_2045 aquí

Ghost in the Shell es una de las obras de anime más importantes a nivel mundial. Su impacto ha llegado a influenciar cintas como The Matrix y le dio un giro refrescante al género del cyberpunk. Ahora, una nueva generación tiene la oportunidad de disfrutar de esta historia y sus personajes bajo un nuevo estilo de animación, el cual no ha sido bien recibido del todo.

Después del lanzamiento del primer tráiler de Ghost in the Shell: SAC_2045, un gran sector de los fans estaba en desacuerdo con el estilo 3D en la animación. Sin embargo, Netflix ha liberado un nuevo adelanto de esta serie, la cual nos demuestra que no hay nada de qué preocuparse.

Ghost in the Shell: SAC_2045 llegará a Netflix durante abril de 2020, y esta es la sinopsis que se ofrece:

“En el año 2045, el mundo entró en una ‘Guerra Sostenible’ sistemática. Contratados como una unidad mercenaria, los ex miembros de la élite de la Sección 9 de Japón se enfrentan con la repentina aparición de ‘Post-Humano’, un ser con una tremenda inteligencia y capacidades físicas”.

Vía: Netflix