Review – The Medium

De exclusivas

En los últimos años, la industria ha tenido una importante mutación en todas direcciones. Pareciera que el concepto de “juego exclusivo” está en completa extinción pues los publishers en general, nos han dado a entender que la nueva tendencia de comercialización de todo tipo de producciones, más bien está sobre la idea de que todo se pueda jugar sin importar la plataforma de la que estemos hablando. Xbox es una marca que indudablemente identificamos con esto que te menciono, sin embargo, otras de sus acciones nos hacen pensar que el abandonar por completo aquello que le da identidad a una consola, es de decir, juegos que solo puedes jugar en ella, tampoco les parece tan buena idea. Después de que el Xbox Series X y Series S se estrenaran hace unos meses con básicamente cero títulos que cumplieran con al menos el famoso “exclusivo en consolas”, los polacos de Bloober Team aparecen con una propuesta indudablemente interesante que justamente solo se puede disfrutar en las nuevas consolas de Microsoft… y en PC, evidentemente.

Lo primero que hay que decir es que The Medium es un proyecto aparte de lo que se está haciendo con los ahora llamados Xbox Game Studios, pues Bloober Team sigue siendo una entidad completamente independiente de Microsoft, al menos hasta ahora; es decir, a pesar de que en efecto, este juego solo se puede disfrutar en los nuevos Xbox si de consolas hablamos, ni la propiedad intelectual ni nada de lo que tuvo que ver con la producción del juego, tienen relación directa con Microsoft. Pero bueno, dejando de lado todo este asunto, te cuento que estamos frente a un título que intenta proponer algo nuevo para el género de los survival horror y al mismo tiempo, rendirle tributo a grandes series, en específico al nombre de Silent Hill. A pesar de que por momentos lo logra, me parece que cosas como un muy simple diseño de niveles, una historia que no termina de cuajar y el fuerte defecto de que rara vez te hace sentir en peligro, hacen que este título se quede muy lejos de los mejores momentos tanto de la serie de Konami, como de por ejemplo, los puntos más altos de Resident Evil.

La Medium

El género del terror siempre ha tenido enormes retos por delante si de narrativa hablamos, esto sin importar el medio en el que se esté intentando interpretar. El generar miedo en la audiencia y a la vez, desarrollar una historia correctamente que esté compuesta por personajes con los que sea simple identificarnos, es algo que no todos logran. Dicho asunto se vuelve más agudo en los videojuegos, pues encima de lo anterior, tenemos la complicada tarea de crear un mundo interactivo en el que el jugador se sienta íntimamente involucrado. Después de que en 1996, Capcom hiciera que el género de los survival horror alcanzara un nuevo nivel, Konami y su famoso Team Silent encabezado por Keiichiro Toyama, perfeccionaron todo con un juego de 1999 que hasta la fecha, nos hace estremecernos, esto claro, para darle vida a una serie que con sus historias nos cautivó pero que desgraciadamente, actualmente está en el completo olvido.

Tomando en cuenta el hecho de que es muy lejana la posibilidad de que el actual Konami reviva a algo como Silent Hill, la gente de Bloober Team decidió poner manos a la obra para contar una nueva historia sobra estas bases. The Medium es un relato de fantasmas que durante sus primeras dos o tres horas, parece que va a despegar para llegar a algo sumamente interesante, pero cuando llega el momento de su climax y nos dejan ver qué está pasando alrededor de nuestra protagonista, la cosa se empieza a caer gracias a innecesarias complicaciones y sobre todo, a un antagonista con la cual es muy difícil sentir cualquier tipo de empatía.

En The Medium interpretamos a Marianne, joven que recientemente acaba de perder a su padre adoptivo y que se dispone a darle una debida despedida en la funeraria que justamente tenían juntos. De pronto, ésta recibe una misteriosa llamada de un extraño que hace referencia a un sueño que siempre había tenido, lo cual, despierta su curiosidad y la hace adentrarse en un viejo resort polaco que fue abandonado hace muchos años y en el que según parece, pasó algo verdaderamente malo. Nuestra protagonista siempre ha sabido de sus poderes como Medium, es decir, de su habilidad para comunicarse con el más allá para incluso, ayudar a que almas en pena puedan cruzar y finalmente descansar, no obstante, ella jamás se imaginó lo que su pasado había sido antes de perder a su familia y tener que ser dada en adopción.

¿Gran argumento? Sí, creo que la historia de The Medium parte de una muy buena idea con un enorme potencial. Conocer el acercamiento que se pueda tener en un país como Polonia a lo paranormal, me parecía algo sumamente atractivo, sin embargo, creo que Bloober Team se equivocó al no perseguir justamente el asunto fantasmagórico de una forma mucho más seria, esto en lugar de solo intentar hacer todo el tiempo tributo a cómo es que los Silent Hill abordaban su visión del terror. Marianne es una protagonista con motivos claros y un desarrollo bastante decente, pero me parece que al final, el contexto que la rodea y el par de personajes que la soportan, simplemente se quedan lejos de algo mucho más trascendente. No la pasé mal con cómo es que el juego me contó sus hechos, simplemente esperaba algo que me fuera a atrapar de una forma más importante.

Entre dos mundos y… ¿sin combate?

The Medium no solo es un tributo en términos de narrativa y contexto a lo que Silent Hill hizo con tanto éxito a finales de los noventa y durante toda la década de los 2000, sino que también busca replicar cómo es que se sentían los juegos de terror de la época en su gameplay, diseño de niveles y controles, apartado en donde por supuesto, estaba el mayor reto, pues vale la pena recordar que tanto Capcom con la mayoría de los Resident Evil, como Team Silent y Konami, antes de presentar títulos profundamente atmosféricos en donde todo el tiempo te sentías en peligro, nos ponían en medio de videojuegos sumamente divertidos con mecánicas bien logradas y muy bien pensadas. Gameplay ante todo.

Como te decía, en The Medium controlamos a Marianne, esto por medio de cámaras fijas que cambian dependiendo de dónde estemos parados, y que ayudan a que el juego tenga una gran fotografía gracias a que los autores siempre están en control de cómo es que se nos presentan las escenas. El control de nuestra protagonista es simple y hasta torpe por momentos, pero tampoco se apuesta por los famosos controles de tanque. Nuestra interacción con el mundo se da a través de objetos predeterminados que si bien, nos pueden ayudar a resolver algunos de los acertijos que se nos ponen, también suelen ser en su gran mayoría, solo piezas que tienen como objetivo complementar un poco la narrativa y lore del juego.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre todo este asunto de la dualidad de mundos y cómo es que The Medium aprovecha la velocidad de carga de los nuevos Xbox para presentar esta innovadora idea, me parece importante subrayar el hecho de que estamos frente a un juego de terror que carece por completo de combate. Sí puedes perder en algunas zonas por diferentes razones, además de que hay un par de secciones en las que te tienes que esconder de un monstruo que te acecha, pero en general, The Medium es un survival horror en el que la parte de “sobrevivir” brilla por su ausencia. Cuando uno se da cuenta de lo apegado a un guión que está todo lo que está pasando en el juego, la sensación de peligro se viene el piso. No, no hay enemigos menores ni nada que en realidad te amenace o que te haga querer llegar cuanto antes a un safe room, de hecho, no hay safe rooms, el juego graba automáticamente en ciertos puntos, y en los momentos en los que sí estás en supuesto peligro, es fácil abusar de la pobre inteligencia artificial de quien nos está asechando.

En ciertos puntos de nuestra aventura, te toparás con un misterioso ser que nos puede ver directamente cuando estamos en el mundo de los espíritus, mientras que cuando estamos en el mundo material, éste puede escuchar nuestra respiración. Aquí nos debemos mover con cautela y usando el stick derecho del control, tapar la boca de Marianne para no ser descubiertos. Los dos primeros encuentros con este ser pueden ser bastante intimidantes y hasta tensos, pero como te decía, la limitada inteligencia artificial de este enemigo, te permite eludirlo sin tanto problema.

Pero bueno, podríamos decir que el combate en algo como los Silent Hill o Resident Evil clásicos solo era un pretexto para hacernos sentir vulnerables, pues sus verdaderos logros como videojuegos, tenían más bien que ver con lo elaborados que eran sus puzzles y lo intrincados que eran sus escenarios. The Medium tiene como principal propuesta la idea de presentar dos mundos al mismo tiempo, algo así como si pudiéramos explorar el otro mundo de Silent Hill, de manera paralela al mundo real sin la necesidad de loading ni nada por el estilo. La idea es indudablemente buena y creo que con un enorme potencial, pero al igual que pasa con la historia, tenemos un concepto que justamente se queda a medias.

En ciertos puntos específicos de The Medium, la pantalla se partirá en dos ya sea de manera horizontal o vertical, permitiéndonos ver a la protagonista tanto el mundo normal, como en el de los espíritus. Sí, justo como lo imaginaste, esto permite que algunas de las acciones que hagamos en cualquiera de estas dos dimensiones, afecten a la contraria. Es muy impresionante ver al Xbox Series X rendereando sin problemas estos dos mundos que en estética son muy distintos, pero que creo que en cuanto a mecánicas y diseños de puzzles, todo se siente un poco corto. Los problemas que tenemos que resolver se limitan a encender un switch con nuestros poderes espirituales para poder abrir una puerta en el mundo material, colocar un objeto en otra parte que afecte a la dimensión contraria, o escuchar un eco del pasado que nos cuente más sobre esta historia. No mucho más.

De igual forma, hay partes en las que solo estás explorando el mundo material o el mundo espiritual, con la posibilidad de usar espejos -¿dónde habremos visto esto?- para cambiar entre dimensiones y así, poder resolver diferentes situaciones. Igualmente es muy impresionante ver cómo es que el Xbox cambia entre dos escenarios completamente distintos de manera instantánea, pero como te digo, cuando vamos a ver qué tan elaborados son los puzzles dentro del juego, te das cuenta de que son mucho más simples de lo que me hubiera gustado. Están bien diseñados y resolverlos es divertido, no mal interpretes, simplemente me imaginé que la cosa sería mucho más compleja tomando en cuanta todo esto de la dualidad de mundos de la que te he hablado.

Lo anterior me lleva a contarte un poco sobre el diseño de niveles de The Medium. Para mi, la gran estrella de los survival horror clásicos y que afortunadamente vimos replicado en Resident Evil 7 recientemente, era su diseño de niveles. Estos escenarios que nosotros teníamos que ir resolviendo como si fueran una especie de cubo Rubik, hacían que la experiencia cobrara mucha vida y que de manera general, los transformara en buenos videojuegos. La estructura del nuevo juego de Bloober Team intenta emular estos lugares en los que el backtracking es importante, pero me topé con un diseño mucho más lineal de lo que esperaba y al igual que pasa con los puzzles, mucho más simple de lo que se hacía en las obras a las que se les está intentando rendir tributo.

Conforme te vas adentrando en este resort abandonado claramente embrujado, vas recorriendo diferentes de sus zonas, en donde poco a poco y a través de la solución de los puzzles de los que te conté, vas ganando acceso a más lugares para poder progresar. Su diseño no es malo ni nada, solo llega a pecar de simple, eso es todo. Si tienes experiencia con el género, será un autentico paseo en el parque saber cómo es que funciona todo. Sí, es obvio que necesito unas pinzas para cortar cadenas. Entre estos lugares, tienes extensas secciones completamente lineales en las que solo vas interactuando de manera ocasional con objetos para saber más de la historia, pero no mucho más. Hay momentos en los que parece que The Medium se va a arriesgar con un diseño de escenarios más complejo, pero constantemente se detiene de dar el paso.

¿Cuánto dura la aventura? Pues al menos en mi caso, completar la historia del juego me tomó poco más de ocho horas. La verdad es que no me topé con razones para regresar a hacer otro run ni nada por estilo, por lo que te puedo decir que si estás buscando rejugabilidad, acá no la vas a encontrar, pues además, no es como que tu personaje vaya mejorando sus habilidad o su equipo. No hay nada de eso en The Medium.

No me mal interpretes. Me la pasé muy divertido con The Medium e incluso, uno de sus puzzles sí hizo que me tuviera que rascar la cabeza y dar muchas vueltas para finalmente dar con la solución, pero creo que la falta de una mucho mayor complejidad en cómo es que están construidos los problemas que nos presenta y un abuso en la linearidad de sus niveles, sumado con la falta de sensación de peligro, me hacen asegurar que el trabajo de Bloober Team en cuanto a diseño de videojuegos se refiere, está muy, pero muy lejos de lo que Konami y Capcom alcanzaron en aquellos años. Repito, The Medium no es malo como juego, solo fue mucho más sencillo y menos arriesgado de lo que esperaba.

Gráficamente…

Hace tan solo unas semanas, estábamos sentados en nuestras casas destapando consolas completamente nuevas que vienen a inaugurar otra generación dentro de este medio. Por supuesto y como siempre pasa que hay el cambio de hardware, esperamos tener alguna muestra de su verdadero potencial con software, asunto que sobre todo en el caso de Xbox, se ha visto fuertemente limitado. The Medium echa mano de Unreal Engine 4, motor que hemos visto en su mejor rostro con la nueva versión de Gears 5 por ejemplo, pero que en manos de este estudio polaco, se siente ya un tanto viejo, esto claro, más allá de cómo es que es aprovechada la velocidad de carga de los nuevos Xbox para presentar esta dualidad de mundos dentro del juego.

Tuve la oportunidad de jugar The Medium en mi poderoso Xbox Series X, pero te puedo decir que el juego rara vez se llega a ver como un juego de siguiente generación, esto claro, dejando de lado lo impresionante que es ver cómo están dos mundos corriendo al mismo tiempo o lo rápido que es el cambio total entre uno y otro. En dicha plataforma, el título se despliega en 4K nativo a unos 30 cuadros por segundo generalmente estables. Sí llegas a detectar algunas caídas sobre todo cuando hay un cambio abrupto entre gameplay y una cinemática en tiempo real, pero nada de lo que en realidad te tengas que preocupar. De igual forma me topé con un par de bugs y glitches gráficos, pero igualmente, nada de consideración mayor. Solo un crash que sí me cerró el juego. De ahí en fuera, todo fluye bastante bien.

Como te decía, gráficamente, The Medium es algo bastante normal y que indudablemente se podría desplegar en consolas de pasada generación, asunto que no pasó justamente por lo del doble procesamiento de mundos. Su dirección artística es algo con lo que tampoco terminé de comulgar del todo, sobre todo con cómo es que se representa el mundo espiritual. El mensaje que al menos yo entendí al inicio de la aventura, es que se buscaría darle un enfoque realista a todo el tema de lo paranormal y que Bloober Team me mostraría su propia versión del mismo, pero en cuanto pisé por primera vez esta otra dimensión, no pude evitar sentir que estaba ante una copia pobremente lograda de lo que Team Silent hacía en Silent Hill. El diseño de personajes como Sadness y el de otros espíritus está muy bien, pero como que no terminó de cuadrar con toda esta temática como desértica que se le puso al mundo y este débil intento de ser grotescos con la carne sin forma que hay regada. Creo que aquí, se debió seguir un camino diferente mucho más sobrio, al menos en mi opinión.

Del lado del audio no hay queja alguna, pues además de que se hizo un muy destacado trabajo en términos de mezcla de sonido y efectos especiales para crear una atmósfera que te envolviera -te recomiendo ampliamente jugar con audífonos y alto volumen-, tenemos al maestro Akira Yamaoka en la parte del soundtrack. Sí, el genio detrás de la música de Silent Hill está de vuelta para llenarnos los oídos con esas melodías que te cubren de nostalgia, pero a la vez misterio y angustia. El músico japonés lo hizo de nueva cuenta y te puedo decir sin ningún temor que una de las mejores partes de The Medium es justamente su maravillosa música.

La forma en la que se están rendereando dos mundos al mismo tiempo o el cambio instantáneo que hay entre ellos sin la necesidad de ningún tipo de loading, hacen sentir a The Medium como un juego de siguiente generación que sí está aprovechando las bondades del nuevo hardware, pero al mismo tiempo, tenemos un juego que gráficamente y en apartados de iluminación, es bastante modesto. Esto da como resultado un producto indudablemente peculiar.

Entendamos que es una producción pequeña

Es probable que para este momento estés pensando que The Medium me ha decepcionado profundamente, pero la realidad es que no. Entendamos que el trabajo de Bloober Team no es un AAA. Por más que estemos hablando de una exclusiva de consolas, este juego es uno de presupuesto modesto y en manos de un estudio desarrollador que si bien, ya tiene más de una década en la industria, no cuenta con grandes nombres para presumir. A mi parecer, los polacos nos están poniendo enfrente una bien lograda propuesta que busca traer de regreso la forma clásica de los survival horror, lo cual, es algo que indudablemente debemos de aplaudir.

Mi paso con The Medium ha sido uno que he disfrutado enormemente y que sí, le recomiendo a todo el que sea fan del género, pues seguramente pasará un gran rato, esto claro, bajo el entendido de que estamos frente a un juego muy por debajo de los mejores momentos de exponentes como Silent Hill o el propio Resident Evil. Un lado de mi sí me hace pensar que se debieron tomar riesgos aún más importantes en términos de diseño de niveles para poder aprovechar lo interesante que es el concepto de estar corriendo dos mundos paralelos al mismo tiempo. Como sea, creo que el Xbox Series X y Xbox Series S están finalmente recibiendo una exclusiva en consolas, una que es bastante digna pero que desafortunadamente, se queda lejos de ser algo mucho más destacado y trascendente como tal vez, algunos han creído.