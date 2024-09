Review – The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Mezcla perfecta

Hacer que una serie con más de 30 años de historia evolucione de forma correcta es una tarea casi imposible para cualquier desarrollador. Tras haber superado el duro saldo del 2D al 3D, Nintendo parecía tener todo resuelto con lo que es y lo que sería The Legend of Zelda, sin embargo, los propios cambios del medio, exigieron que Link y compañía también buscaran nuevos horizontes. El riesgo fue tomado y en un giro sumamente marcado, nació una nueva era para la franquicia en la que si bien, se conservaba su esencia y magia, ahora se apostaba por la filosofía de que el jugador debía de usar su creatividad para resolver problemas, esto sin importar qué tan loca fuera la solución. Éxitos en todo sentido del tamaño de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom nos dejaron con preguntas como la de: ¿Cuál es ahora el siguiente paso? ¿Será que la fórmula clásica ha quedado totalmente en el pasado? Contrario una vez más a lo que se consideraba lógico, los de Kioto ponen sobre la mesa a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, juego que viene a mezclar de forma impecable a las dos escuelas de pensamiento que han forjado a esta leyenda.

Sí, lo más obvio es que luego del remake que vimos de Link’s Awakening hace ya cinco años, se tomara el camino de traer de regreso ya sea al adorado A Link to the Past, o a los también aclamados títulos de Game Boy Color, Oracle of Ages y Oracle of Seasons, esto claro, con el precioso estilo visual del que Grezzo había echado mano. Fiel a como normalmente opera la compañía, Eiji Aonuma y su equipo tomaron la determinación de sorprendernos con un título completamente original, uno que usaría a la fórmula clásica de la serie que creíamos olvidada, para integrarlas con toda la nueva escuela de las dos más recientes entregas protagonizadas por Link, solo que en esta ocasión, con la mismísima princesa Zelda finalmente en el estelar. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un juego que por un lado rompe moldes y tradiciones de la saga, y al mismo tiempo regresa a formas que parecían haberse convertido en cosa del pasado, esto para dar como resultado a un videojuego tremendamente mágico, lleno de vida, personalidad, propuesta y mucha, pero mucha creatividad. Prepárate porque el rey ha vuelto.

Zelda, la leyenda

Sabemos perfectamente que además de haber sido rescatada en múltiples ocasiones, nuestra adorada princesa Zelda también ha sido jugable en cosas como The Legend of Zelda: Spirit Tracks, los Hyrule Warriors o claro, los infames títulos de CDi que preferimos no recordar; sin embargo y a pesar de que su nombre está en el título, la monarca nunca había recibido un estelar dentro de la línea principal de la franquicia, asunto que cambia en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, juego que nos presenta un relato marcadamente diferente a lo que se había hecho en el pasado, pues no es como que solamente tengamos a otra protagonista que sustituye a Link, sino que esto trae implicaciones en todos los niveles del producto, incluida su narrativa e historia.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom arranca de forma verdaderamente épica. Link se encuentra en lo que parece ser la fortaleza de Ganon. Una vez más, nuestro héroe ha superado una serie de enormes retos para poder rescatar a la princesa de Hyrule, la cual, se encuentra en cautiverio y peligro mortal. Tras finalmente derrotar al villano, éste suelta una extraña magia que abre una especie de portal. En su último aliento, el salvador de verde dispara una flecha contra el cristal que contenía a Zelda, generando una grieta que le permite escapar. Ahí entramos nosotros, tomando el control de la hija del rey para poder salvarnos y saber qué está pasando. Pues además de haber perdido a Link, toda la tierra está siendo afectada por estos portales que se están tragando a personas, lugares y todo lo que está en su camino.

Desafortunadamente, nuestro regreso al palacio de Hyrule no era el que esperábamos, pues por una razón que no te revelaré, el mismísimo rey, acusa a Zelda de ser la responsable de la catástrofe, siendo Impa la única que cree en nuestra inocencia para ayudarnos a escapar. A partir de ese momento, comienza nuestra aventura en forma, en la que la princesa debe dejar atrás todas sus comodidades para salvar a Link, a su familia y de paso, al mundo entero de la terrible magia que está produciendo estos portales en todos lados. A nuestro lado viajará un ser completamente nuevo para la serie conocido como Tri, el cual, además de hacer la veces de nuestro guía, juega un papel sumamente importante dentro del lore de The Legend of Zelda como franquicia, asunto que estoy seguro, será sumamente atractivo para los fans que gustan de desenmarañar toda esta parte de la serie.

A lo largo de nuestro paso por Hyrule y todas sus regiones, conoceremos a un montón de NPCs, muchos de ellos enterados de quiénes somos, y otros a los que no podría importarles menos. Esos contrastes son sumamente interesantes para las historias que se nos cuentan en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mismas que en más de una ocasión tienen un importante mensaje que hace mucho sentido en los tiempos en los que nos encontramos. Sabrás de qué hablo cuando completes todo el quest de los Zora, por ejemplo. ¿Qué tan largo es este juego? Verás, al menos a mi me tomó casi 40 horas ver los créditos rodar, y aún me quedaron bastantes cosas por hacer, por lo que te diría que si bien, no estamos ante un juego de las dimensiones de Tears of the Kingdom ni su precuela, sí estamos ante algo marcadamente sustancial que seguro no se te acabará en un fin de semana.

Tú decides

Como te lo platicaba hace unos momentos, con sus dos últimas entregas, The Legend of Zelda entró en una filosofía de diseño en la que el eje central tenía que ver con darle las herramientas necesarias al jugador para que él o ella, resolvieran de la manera que mejor les pareciera los puzzles que los títulos nos van presentando; es decir, en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom no hay soluciones incorrectas o malas, por más que por momentos nosotros como jugadores sí podamos llegar a sentir que ese shrine lo pasamos “a la mala”. Sumado a todo lo anterior, está la creación de un mundo abierto que rara vez te dice que no. ¿Quieres llegar a la cima de esa montaña? Pues inténtalo, puede ser que lo logres si eres lo suficientemente creativo. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom toma todo lo anterior y lo mezcla con ideas más tradicionales de la serie, así como con conceptos totalmente nuevos.

En The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tomamos el control de la princesa de Hyrule, la cual, cuenta con habilidades muy diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados. Al inicio de nuestra aventura, Tri, el espíritu que funge como nuestro acompañante, nos entrega un báculo mágico con la capacidad de crear “ecos” de objetos, enemigos y monstruos que nos encontremos. Estos ecos son básicamente réplicas de los elementos que nos rodean y que nos servirán como principal herramienta para podernos abrir camino. Al igual que en los últimos dos títulos de la franquicia, aquí se nos presentan problemas y puzzles que se pueden resolver de diferentes maneras y en los que como ya te lo comentaba, no existe tal cosa como una solución incorrecta.

¿No puedes alcanzar cierto pedazo de corazón que está arriba de una enorme columna? Puede que apilando un par de camas y después un trampolín, lo puedas conseguir. Todo el diseño de escenarios y de puzzles de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom está justamente pensado para que nosotros como jugadores tengamos la aproximación que más nos convenga a lo que estamos intentando alcanzar. Importante mencionar que Zelda cuenta con un botón para saltar, habilidad que hace que nuestras posibilidades se abran enormemente y puedan resultar en soluciones poco ortodoxas en más de una ocasión. Ya muero por ver cómo es que otros están solucionando situaciones a las que yo les encontré respuesta de formas que simplemente no me esperaba.

Ahora, no esperes las locuras que por ejemplo, vimos en Tears of the Kingdom. En The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom las herramientas que tenemos a la mano son mucho más sencillas, pero que igual te producen un sentimiento de emoción cuando las utilizas correctamente a pesar de que muchas veces la cosa se limite a apilar objetos uno sobre otro. Lo anterior no es todo. La princesa y Tri también cuentan con otra habilidad que nos permite jalar objetos a distancia, así como copiar su movimiento. Verás, tras generar el enlace con tal o cual objeto, puedes hacer que este te jale a ti. Por ejemplo, una plataforma flotante te puede transportar a otro lado si así lo decides. Este poder en especial abre un montón de nuevas posibilidades cuando se mezcla con todo el tema de los ecos.

¿Puedes generar todos los ecos que quieras? La respuesta es que no, evidentemente. Al inicio solo podrás producir tres ecos al mismo tiempo, pero eso se podrá extender más adelante hasta cinco… o más. Más bien lo anterior lo tendríamos que definir con costo. Tri cuenta con unos pequeños triángulos que lo siguen a todos lados y que representan su poder para generar ecos. Cada objeto o monstruo que queramos producir, tiene un costo dependiendo de su complejidad. Habrá ecos muy sencillos que solo cuestan un punto, mientras que otros llegan hasta cinco. Justo esas limitantes también hacen que tu creatividad despegue, pues uno tiene que trabajar con lo que tiene.

El combate es todo otro asunto en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Además de que la princesa no cuenta con el entrenamiento que sí tiene Link como héroe de Hyrule, tenemos a un personaje mucho más vulnerable y débil, que con un par de ataques bien colocados por una serie de Moblins, tu barra de corazones quedará casi en cero. Por todo lo anterior, tenemos que ser especialmente cuidadosos con cómo es que nos aproximamos a los enemigos. Para defendernos, podemos echar mano de nuestro báculo para generar ecos de monstruos que ya hayamos derrotado, esto para ponerlos de nuestro lado y hacer que peleen por nosotros. Claro que siempre puedes ir por el camino del bárbaro y así, generar ecos de rocas que puedes usar para lanzárselas a tus agresores, pero es mucho más divertido y efectivo jugar a la bruja malvada al producir dos o tres murciélagos que se abalancen sobre quien nos quiera eliminar. Al igual que con los ecos de objetos, acá te puedes poner bastante creativo.

Con creativo quiero decir que muchas veces no basta con generar un eco de un Octorok y esperar lo mejor. Para ser más efectivo, es importante el hecho de por ejemplo, coloques a tu aliado a la espalda del enemigo en cuestión. Además, tendrás que ser muy inteligente al decidir qué eco es efectivo contra el adversario que tienes enfrente. Si el monstruo está hecho de nieve, puede que algo que lance fuego sea tu mejor opción. Por cierto, la química del mundo está de regreso, de manera no tan compleja como en los pasados títulos de la serie, pero sí puedes esperar a que el pasto se queme si le acercas fuego al igual que los objetos de madera, o que por ejemplo, esos cubos de hielo que quieres usar como plataformas, se derritan si son colocados en agua tibia.

Ahora, a pesar de que normalmente tendrás que tener asistencia de tus ecos al momento de los combates, incluso con jefes, Zelda también podrá entrarle al combate y ensuciarse un poco las manos directamente. Durante las primeras horas de la aventura, encontraremos la mismísima espada de Link, la cual, nos da el poder de absorber su espíritu y básicamente convertirnos en él. Cuando eso pasa, además de que podemos saltar más alto y lejos, lo cual debes de tener en cuenta si no puedes llegar cierto punto cuando estás explorando, podemos atacar con nuestra espada como pasaba en Link’s Awakening, además de poder tirar flechas con el arco. Dicha habilidad solo dura por un tiempo limitado, por supuesto, te recomiendo usarla solo cuando no haya otra opción, pues regenerar su barra requiere de unos cristales especiales que no son tan fáciles de encontrar.

Del lado del progreso tenemos los tradicionales cuartos de corazón que aumentarán nuestra barra de salud, además de unas piedras especiales que sirven para mejorar el nivel de nuestra barra cuando nos convertimos en Link, así como el nivel de daño de la espada y del arco. Tri aumenta su capacidad de generar ecos cada que cerramos uno de los portales que Ganon abrió en todo Hyrule. Además, el uso de ingredientes para preparaciones está de regreso, solo que en una forma simplificada. Verás, ahora hay unas estaciones en las que podremos preparar Smoothies de diferentes sabores que además de poder curarnos, aumentan tu resistencia al daño, recuperan tu barra para ser Link, o te permiten no morir de frío. Sí, todo es muy parecido a como funcionaban las cosas en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, solo que en una forma más sencilla.

Lo anterior también sucede con el equipo que lleva Zelda consigo. Acá no tenemos los complejos atuendos de Link que sí vimos en los dos últimos títulos de la serie, pero sí contamos con accesorios que harán nuestra vida más sencilla como por ejemplo, unas sandalias que te permiten caminar más rápido en arenas movedizas, unas aletas que te dejan nadar de forma más efectiva, o mi favorito, un anillo de rana que te permite saltar más alto. La ropa de la princesa sí puede ser cambiada, pero es un tema meramente estético… ¿o no?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un juego marcadamente más sencillo y accesible que lo que vimos en las dos últimas masivas aventuras de Link. Acá tenemos un videojuego mucho más contenido y controlado, pero que igualmente todo el tiempo te está invitando a ser creativo con las herramientas que tienes a la mano. Me parece muy impresionante lo que uno puede lograr con apilar unas cuantas mesas para después prenderles fuego y usar la corriente de aire caliente para cruzar un risco colgado de una gaviota que nosotros mismos producimos. Estamos ante otra entrega de esta legendaria franquicia llena de propuesta a nivel de gameplay que confía plenamente en las capacidades intelectuales de los jugadores.

Mundo abierto y… ¡templos!

Los juegos de mundo abierto se comenzaron a convertir en un verdadero problema. Publishers como Ubisoft pusieron tanto enfoque en esta forma de diseño, que lo desgastaron en poco tiempo. En 2017 cuando el Switch precisamente se estaba estrenando, Nintendo presentó su propia visión de lo anterior, tomando como inspiración a un montón de títulos e incluso, regresando a parte de la filosofía bajo la cual se creó el primer The Legend of Zelda. Breath of the Wild fue un éxito rotundo en todo sentido por la forma en la que modificó cómo es que nosotros como jugadores interactuábamos con un espacio abierto. Luego del también maravilloso Tears of the Kingdom, la saga de Link hace un nuevo intento en este apartado, pero con una visión considerablemente más modesta.

¿Es The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom un juego de mundo abierto? Creo que la respuesta más franca es que sí. A pesar de que tenemos un mapa mucho más pequeño que en las dos últimas entregas, prácticamente desde que arranca el juego, se te da la libertad de explorar el mundo como mejor te parezca. Ahora, tampoco es como que puedas ir directo a pelear con Ganon para ver los créditos, no, acá tenemos algo más controlado. Verás, luego de completar lo que podríamos considerar el primer templo, se te da a elegir entre dos objetivos principales para que los hagas en el orden que quieras, mismos que al ser completados, abren otros tres que igualmente pueden ser realizados cuando quieras. En un momento más tocamos específicamente el tema de los templos o calabozos.

A diferencia de lo que vimos en Link’s Awakening, por ejemplo, en donde su overworld estaba claramente delimitado por pasillos disfrazados de áreas abiertas, cosa que claro, siempre había pasado con la serie hasta antes de Breath of the Wild, en Echoes of Wisdom sí tenemos genuina libertad de decidir si vamos al norte, sur, este o este. Lo que le da valor al final a esto, es que la exploración y nuestra curiosidad siempre se ven recompensadas, ya sea descubriendo una cueva con un intrincado puzzle, un campamento resguardado por Moblins o simplemente un pedazo de corazón que está en la parte más alta de una columna, el juego siempre te está sorprendiendo con pequeñas o grandes actividades para realizar. Puede que el mundo abierto como tal no tenga eventos espontáneos, pero siempre tiene guardada una sorpresa para nosotros.

Los sidequests son otra parte importante de todo Echoes of Wisdom. A lo largo de tu aventura por las diferentes tierras de Hyrule, te toparás con un montón de NPCs que buscarán de tu asistencia. Estas tareas van desde cosas sencillas como una madre que no encuentra a su hijo, o la clásica actividad de encontrar a los Cuccos que se escaparon del corral, hasta hallar a un soldado que se ha infiltrado al ejército del rey en donde la tenemos que hacerla de detectives. Ahora, mi única queja con todo este tema de los quests secundarios y en general con las actividades que realizas en el mundo abierto, tiene que ver con que las recompensas a veces solo se limitan a ingredientes para hacer smoothies. ¿De verdad me dieron unas uvas por resolver todo eso?

Una de las principales quejas que hubo sobre Breath of the Wild, tenía que ver con la falta de calabozos o templos tradicionales, cosa que cambió hasta cierto grado en Tears of the Kingdom. Ahora, para Echoes of Wisdom, este elemento tan querido de The Legend of Zelda regresa de la forma más tradicional posible. Sí, en este nuevo título tendrás que resolver estos espacios contenidos altamente enfocados en los puzzles y en cuartos, muy por la línea de Link’s Awakening, Ocarina of Time, A Link Between Worlds y más. Esto para cerrar con un enfrentamiento de jefe. Cada uno de los templos tiene su propia temática, pero no su ítem como tal. Acá más bien se toma a un grupo de ecos que servirán como base para abrirte paso.

El trabajo de Grezzo con el diseño de mundo abierto y calabozos que exploramos en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es brillante. Lo más impresionante es la manera en la que mantuvieron todo sobre una escala mucho más reducida que lo que vimos en los dos pasados juegos de la serie, pero a la vez entendieron que la sorpresa y el recompensar la curiosidad del jugador, era lo que hizo tan especiales a esos títulos. Estamos ante uno de esos espacios de juego en el que constantemente estás corriendo de un lado a otro como niño en dulcería para ver ahora con qué cosa te vas a topar y sobre todo, para ver ahora qué alocada solución se te ocurre para lograr tu cometido.

De Link’s Awakening

En 2011 cuando el 3DS vivía uno de sus mejores momentos, Nintendo confió en un no tan conocido estudio para traer de regreso al que es probablemente, su título más querido de todos los tiempos, asunto que claro, dada la historia de la compañía es mucho, pero mucho decir. Grezzo se lució con lo que fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, para unos años más tarde, coronar su trabajo con el también fantástico, The Legend of Zelda: Mejora’s Mask 3D, ambos jugos que por cierto, siguen atrapados en la ya discontinuada plataforma. La buena noticia acá es que esas no serían las últimas veces que el estudio tocaría las aventuras de Link, pues en 2019 nos regalaría el hermoso remake de Link’s Awakening ya en el Switch. Como ya te lo contábamos, lo lógico era pensar que se siguieran con las entregas de Game Boy Color usando el mismo estilo de su último remake, pero el camino fue otro, aunque siguiendo una misma línea en términos de presentación.

Arrancando con el apartado técnico, te cuento The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se despliega de forma verdaderamente preciosa en el Nintendo Switch. Estando dentro del dock, podemos ver una limpia imagen a una resolución de 1080p, mientras que en modo portátil todo brilla en un 720p nativo de auténtico alarido. La cosa se complica un poco cuando hablamos de rendimiento, pues el juego corre a unos no tan estables 30 cuadros por segundo. Pasa algo muy similar a lo que vimos en el remake de Link’s Awakening de hace unos años, en el que el scroll no era del todo limpio, sobre todo cuando pasamos de una zona del mapa a otra, es notorio que los famosos FPS se vengan abajo. ¿Esto es un problema? Pues depende de qué tan quisquilloso seas. Para mi no lo fue, pero repito, depende de cada quien. Lo que sí te reitero es que es algo fácil de notar.

Gráficamente, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es una auténtica delicia para los ojos. Tomando como base todo lo que ya se había construido para Link’s Awakening de 2019, Grezzo nos maravilla con este mundo que parece haber salido de una maqueta hecha de diferentes materiales que nosotros como jugadores, estamos viendo a través de una lupa. Cosas como efectos de oclusión y una viñeta de desenfoque muy bien lograda, hacen que el juego cobre vida de una forma maravillosa. El trabajo del estudio no solo es sorprendente por el enorme tamaño del mundo que presentan en esta ocasión, sino que impresiona por la gigantesca cantidad de enemigos y objetos que tenemos a nuestro alrededor y que por supuesto, se pueden convertir en ecos para nuestro uso. La consistencia y cuidado de cada uno de ellos es algo de destacar.

La música es otro de los elementos más importantes de todo The Legend of Zelda. A lo largo de su historia, la franquicia de Nintendo nos ha regalado a varios de los soundtracks más memorables de toda la historia del medio. En este apartado, ¿en qué posición se coloca Echoes of Wisdom? A pesar de presentar una banda sonora que indudablemente está a la altura tanto con composiciones originales, como con arreglos de viejos clásicos como el tema principal de la serie o la siempre increíble, Zelda’s Lullaby, me parece que en esta ocasión no tenemos algo demasiado destacado o que sea memorable. Por favor, no me malinterpretes, la música es excelente, pero si hacemos la dura comparación con lo que se ha hecho en el pasado, este nuevo título no termina por despuntar.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un deleite visual y auditivo que por un lado nos deja claro que en las manos correctas, el Switch no dejará de impresionar por más de sus ya señaladas limitantes, y por el otro nos recuerda precisamente que es una plataforma con cierta edad que algunos de sus juegos, incluso los first party, le empiezan a quedar un tanto grandes. Lo importante es que cosas como la dirección de arte de Grezzo y sobre todo, la manera en la que es ejecutada, consiguen entregar a uno de los videojuegos más bonitos de todo este competido 2024.

En estado inmejorable

Mientras que la industria está revuelta entre miles de despidos, crisis de producción videojuegos AAA y demás complicaciones, Nintendo navega tranquilamente en un mar azul gracias al gigantesco éxito del Switch y sobre todo, a una filosofía de apostar por desarrollos no tan grandes, pero que sean constantes y de mucha calidad. Indudablemente nos encontramos en el ocaso de la actual plataforma, una que será recordada como de los mejores productos jamás hechos por los padres de Mario. Aún es temprano para poder hacer un análisis concreto de todo esto, pero créeme cuando te digo que dentro de unos años más que tengamos la distancia apropiadas, este periodo que arrancó en 2017, será visto con especial cariño por quienes amamos tanto este medio. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es prueba de los impresionantes resultados que se están dando con la marca gracias a una dirección digna de admiración.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un juego con una escala considerablemente menor a las últimas dos entregas de la serie y por consiguiente, con metas y objetivos bastante más terrenales, no obstante, Grezzo pone sobre la mesa a un título también con mucha propuesta que supo perfectamente cómo mezclar toda la nueva filosofía de la franquicia, con sus tradiciones más añejas y queridas por los fans. Esto abre una línea completamente nueva de pensamiento que nos indica que los The Legend of Zelda de menor tamaño también tienen un lugar en el futuro. Sobra decirlo, pero estamos ante uno de los grandes videojuegos de éste muy fuerte 2024, uno que por supuesto, no te deberías de perder por nada.