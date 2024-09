¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Te contamos de toda la información que apareció relacionado al Nintendo Switch 2, incluido lo que parece ser el primer vistazo a cómo es que luce. Además, impresiones finales de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y de Disney Epic Mickey: Rebrushed. Ponte cómodo que se puso muy buena la charla.