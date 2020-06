Review – The Elder Scrolls Online: Greymoor

Es increíble que Bethesda aún encuentre la manera de vendernos Skyrim 9 años después del lanzamiento de la quinta entrega de The Elder Scrolls. Solo que en esta ocasión viene en una presentación diferente.

The Elder Scrolls Online, el MMO de Zenimax Online Studios entra en su sexto año de vida con Greymoor, una expansión que lleva a los jugadores a una de las zonas más memorables de Tamriel, Skyrim. Y aunque ya podíamos acceder a una sección, Greymoor nos lleva a la parte este de la región. Aquí podemos encontrar ciudades como Solitude, que es el lugar alrededor del que gira toda la historia. También podemos visitar otras ciudades y ubicaciones conocidas, como Morthal, Blackreach o Dragon Bridge. Como fan de la serie, estaba emocionado por volver a una de mis zonas favoritas de la tierra donde se desarrolla la historia de este universo creado por Bethesda. Pero veamos si Greymoor logra complacer a alguien que es veterano de la serie así como a nuevos jugadores.

Un vistazo al pasado

La nueva expansión de este MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game por sus siglas en inglés) se desarrolla 1000 años antes de los hechos que vimos en TES V: Skyrim. Muchos de los conflictos, personajes, facciones o incluso ciudades que vimos en ese título no están presentes. Ciertamente esto puede ser una amarga sorpresa para nuevos jugadores que esperen pasear de nuevo por lugares que ya conocían y revivir sus aventuras en ellos. Lo único que permanece intacto aquí es Solitude, es una representación casi exacta de lo que vimos en el título de 2011, pero fuera de ahí lugares como Morthal o Dragon Bridge, no son más que unas cuantas casas cerca una de la otra.

Otra sorpresa es que en esta expansión no hay dragones, en su lugar la historia gira alrededor de otras razas que fueron importantes en Skyrim, hombres lobo y vampiros. Con estos últimos siendo los enemigos a vencer para evitar la caída del reino del norte de Tamriel. Nuestro papel como aventureros es el de ayudar destapar los planes de un grupo de magos que están tomando control poco a poco de zonas de la región utilizando a los pobladores, convirtiéndolos en una especie de zombies. Si bien, la ausencia de dragones es notoria, los conflictos políticos siguen siendo un elemento clave, aunque el juego carece de consecuencias a tus elecciones, es lineal y te llevará a un solo resultado, propio de la naturaleza del genero al que pertenece.

La historia está bien escrita aunque no es espectacular y le falta impacto, cosa que se puede atribuir a la falta de cinemáticas para entregar eventos importantes que han probado ser una excelente adición a un MMO, Final Fantasy XIV es un ejemplo de ello. Sin duda, Greymoor y todo Elder Scrolls Online se beneficiaría mucho de ello. Las actuaciones de voz son buenas, pero desgraciadamente, es un título que a pesar de tener 6 años en el mercado, no tiene una localización para jugadores de Latinoamérica y España. Poniendo una pared para usuarios que no hablen inglés, francés o alemán.

Un look familiar

Los MMO no son conocidos por poseer unos gráficos impresionantes, después de todo, sus mundos son enormes y la cantidad de jugadores en una zona puede ser masiva. Así que el ahorrar recursos es parte inherente de su diseño. Lo que puedes esperar es un juego con una calidad gráfica un poco menor a TES V: Skyrim en algunos aspectos, un juego mucho más colorido y fantasioso que el legendario título de Bethesda. La recreación de este reino es buena, pero donde brilla es en las nuevas zonas, Blackreach es una representación mucho más grande de lo que habíamos visto anteriormente y la parte más interesante de toda esta expansión. Junto con el castillo de Greymoor, esta nueva zona denota una calidad superior en comparación al resto del mundo. Lo que no pude dejar de notar es que siendo un mundo 1000 años antes de los eventos de la quinta entrega de la serie, el mundo se siente vació en comparación.

Algo que debe de ser mencionado es que existen algunos bugs y glitches visuales, texturas que duran una cantidad de tiempo considerable en cargarse, así como otras que nunca lo hacen, que son principalmente las de terreno. Así que no te sorprenda en ocasiones ver parches de una calidad muy baja por las zonas que vas caminando, lo cual resulta muy molesto.

El alma de T amriel

Antes de continuar, debo mencionar que inicié un nuevo personaje para hacer esta reseña con el objetivo de ponerme en el lugar de un jugador nuevo, pero también conozco bien TESO desde hace ya un par de años.

The Elder Scrolls Online es un juego muy diferente a los demás MMORPG en el mercado. Mientras otros juegos requieren que recorras historias base o contenido de otras expansiones. TESO te da el contenido nuevo desde el inicio, gracias a un sistema donde el juego se adapta al nivel de tu personaje conforme vas avanzando para que puedas explorar libremente. También es diferente en el sentido de que, al igual que en la última entrega de la serie, puedes mejorar prácticamente cualquiera de tus habilidades y ser mago, caballero o arquero, tu decides. Sin embargo si existen las clases y me sorprendió no ver ninguna clase nueva en esta expansión. Y esto se replica enlas mecánicas del juego, el combate que caracteriza a esta entrega está prácticamente intacto. No existen cambios significativos a la fórmula que ya existe dentro del juego antes de esta reciente adición. Algo que apreciar es el nuevo tutorial que hace un mejor trabajo que el anterior en mostrarte cómo utilizar las armas y habilidades a tu disposición. Greymoor se concentra en contenido, puedes visitar varias zonas de Skyrim, unos cuantos calabozos y existen nuevos raids que retaran tus habilidades.

Pero si eres un jugador nuevo, interesado en este juego de rol masivo en línea, te explico rápidamente de que va TESO. El sistema es muy parecido a lo que se ha visto en la serie, cuentas con un ataque base, el cual tu tienes la libertad de elegir ya que en el tutorial el juego te da la oportunidad de usar un arco, espadas, hachas o báculos mágicos para ver que se acomoda más a tu estilo. Tienes habilidades activas y pasivas, las pasivas son usadas principalmente para mejorar la resistencia de tu personaje a ciertos ataques o condiciones y las activas son usadas para causar daño o recuperar tu salud. Una diferencia de este título a otros del género es que el tiempo de enfriamiento en las habilidades es muy corto o nulo, lo cual te permite usarlas constantemente mientras tu aguante o magia lo permitan. Para subir el nivel de maestría de armadura, uso de armas o las habilidades en general, deberás utilizarlas. Pero su sistema es peculiar en el sentido de que puedes cambiar de usar armas de 2 manos a arcos en cualquier punto y empezar a dominar su uso. Cada nivel que subas te otorgará puntos de habilidad para desbloquear o hacer evolucionar las que ya hayas adquirido para mejorar sus efectos. Tambien se te otorgan puntos de mejora para distribuir entre salud, aguante o magia. Y alguna recompensa extra como armas, materiales, entre otras cosas. Eso es, en terminos generales, el sistema de combate y mejora de TESO.

Si bien, como mencioné las mecánicas no cambian mucho con esta expansión, hay un elemento que si fue reconstruído, el vampirismo. Cuenta con diferentes niveles que te darán acceso a nuevas habilidades pasivas y activas que te pueden hacer una fuerza imparable pero con un costo que balancea muy bien el peso de ser agresivo. Sus beneficios se ven contrastados con el tiempo que debes de esperar para poder activarlas, la falta de auto recuperación de salud, o incluso el que algunos NPCs estén indispuestos a interactuar contigo. El cambio del árbol de habilidades vampíricas viene con nuevas animaciones de ataque que se ven agresivas comparado a lo que existía anteriormente. Este es uno de los cambios más disfrutables del juego, si es que deseas ser vampiro, si no, te perderás una gran parte de lo que Greymoor tiene que ofrecer en una de las clases que más necesitaban ser pulidas.

La historia se desarrolla a través de alrededor de 20 horas en las cuales las misiones, debo de admitir, se sentirán repetitivas. Con algunos encuentros con jefes que si no estás preparado van a ser un reto, pero así como pueden ser exigentes, pueden sentirse extremadamente fáciles. Y me refiero a todos los encuentros, de inicio a fin, pueden sentirse faltos de dificultad si ya haz jugado anteriormente este título. Afortunadamente los encuentros de las tormentas que aparecen a través de Skyrim, llamadas Harrowstorms, van a requerir que varios jugadores se reúnan para acabar con los monstruos que aparecerán dentro de ellas. Estas batallas te recompensará con loot necesario para crear nuevas piezas de armadura, pociones, encantamientos, entre otras tantas cosas que el sistema de creación de este juego provee a sus jugadores. Y los nuevos calabozos requerirán que te prepares y hagas uso de tus alianzas o de algunos amigos. Pero el juego nunca impide el que puedas aventurarte solo en ellos y salir triunfante.

Un nuevo elemento es la arqueología. Esta nueva adición te permite navegar por las tierras de Skyrim en búsqueda de antigüedades que debes desenterrar por medio de un mini juego, eres el Indiana Jones de Tamriel. Esto es una nueva manera interesante de motivar al jugador a explorar la zona y que recompensa con una cantidad considerable de loot si se tomas el tiempo de localizar las diferentes áreas de excavación que se esconden en los rincones del reino.

Conclusión

Si soy sincero, estaba ansioso de volver a Skyrim, TES V es uno de mis juegos favoritos y he pasado una buena cantidad de horas jugando The Elder Scrolls Online a traves de los años que lleva en el mercado, pero me quede con la sensación de que faltaron varios elementos para hacer de esta entrega algo que elevara el estado de este MMORPG.

La historia presentada en Greymoor es buena y es tal vez la mejor dentro de las expansiones que ha entregado este juego. Si bien Harrowstorm y este arco histórico de Solitude son el primer acto dentro de Dark Heart of Skyrim, que va a ser desarrollado a través del año, como apertura dejó que desear. Y aunque promete entregar nuevas mazmorras, eventos y nuevos elementos de historia, Greymoor en este momento para jugadores veteranos se siente un poco falto de cosas nuevas que empujen el juego más allá de sus límites. También, por otra parte, es importante mencionar si eres jugador nuevo, una gran cantidad de misiones primarias y secundarias te esperan junto con otras zonas que explorar.

Los bugs pueden romper la experiencia, ya que aparte de los glitches visuales, en ocasiones algunos enemigos serán imposibles de dañar o de matar y otros podrían ignorarte completamente. Las misiones secundarias, aunque repetitivas, pueden entregar una gran cantidad de historia, cosa que era de esperar de un juego de esta serie.Esta expansión se ve manchada por los bugs y glitches presentes, problemas de desempeño en zonas ocupadas y otros pequeños detalles que dan la sensación de que pudieron esperar un poco más para el lanzamiento.

Si bien es disfrutable durante sus 20 horas de historia o alrededor de 30 si contamos misiones secundarias, no genera ese nivel de emoción o sorpresa que una expansión que hace uso del nombre Skyrim para atraer a nuevos y viejos jugadores merece. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla Dark Heart Of Skyrim a través de este año y ver la conclusión de este capítulo del MMO de Zenimax y Bethesda.