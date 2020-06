Los zombies podrían llegar a Call of Duty Warzone

El día de hoy surgió el rumor de que Call of Duty 2020 reciclaría el modo Battle Royale de Black Ops 4, conocido como Blackout. Por si no lo sabes, este modo de juego también incluye mapas con zombies, mismos que podrían estar presentes en Warzone.

Ahora, sería ilógico tener dos modos battle royale de la misma franquicia, por lo que Activision tiene pensado unir ambos en uno solo. Es decir, combinaría elementos que vemos en Blackout con elementos presentes en Warzone, y uno de éstos serían por supuesto los zombies. Claro, nada de esto es oficial, pero debido a la naturaleza de los reportes, muchos fans creen que es una grande posibilidad.

La persona responsable por esta información es Tom Henderson, quien anteriormente ha demostrado ser una fuente confiable de rumores y filtraciones. Por medio de Twitter, el insider publicó lo siguiente:

A lot of people are worried about this, but what I’ve been told is that they will not be separate entities. Their won’t be IWs Warzone and Treyarchs Blackout. They’ll be the same BR… Just bits of both incorporated (maybe bits of the Blackout map?) https://t.co/gwqrmOBk6D

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) June 10, 2020