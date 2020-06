El battle royale de Black Ops 4 podría regresar en Call of Duty 2020

Call of Duty 2020, también conocido como Call of Duty: Black Ops Cold War o simplemente Call of Duty: Black Ops, es el enfoque de un par de rumores últimamente. Tan sólo el día de ayer surgió información que habla sobre la exclusión de un modo battle royale. Sin embargo, recientemente, un informador del medio, ha mencionado que este tal vez no sea el caso.

De acuerdo con Jeff Grub, escritor en Venture Beat y un experto de la industria que ha demostrado ser confiable en numerosas ocasiones en el pasado, el siguiente Call of Duty traería de regreso el battle royale de Black Ops 4, Blackout, algo que contradice varios de los rumores y especulaciones previamente mencionadas.

In other shocking news, Blackout is going to return in some form with Black Ops this year.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 10, 2020