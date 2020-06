Amazon UK filtra información sobre juegos para PS5 y Xbox Series X

El día de mañana, 11 de junio, Sony llevará a cabo una presentación dedicada a conocer los juegos en desarrollo para el PlayStation 5, conocida como The Future of Gaming. Aunque por el momento no se ha confirmado qué títulos estarán presentes durante el evento, tal vez Amazon UK ya arruinó un par de sorpresas.

De acuerdo con Amazon UK, juegos de Konami, 2K, Koch Media, Rockstar, Bethesda, Bandai Namco y muchas compañías más están en camino al PlayStation 5. Estas páginas de producto no presentan más información que nos indique de qué experiencia se pueda tratar. Lo que llama la atención es que menciona que sus precios serán £69.99 libras, aunque es posible que esto sólo sea temporal. Es importante señalar que estos títulos ya no están enlistados.

Amazon UK has 3 placeholder listings for some PS5 games

De igual forma, un vendedor de Amazon UK ha mencionado que, en total, hay 118 productos relacionados para PS5 y 132 para Xbox Series X en su catálogo. Esto no sólo incluye juegos, ya que se toman en cuenta consolas y diferentes accesorios. También se menciona que las consolas cuentan con modelos de 500GB, 1TB y 2TB, aunque especifica que esto no es 100% seguro.

Someone who claims to be a vendor on Amazon says there are 118 PS5 listings in total

Also, those two PlayStation 5 console listings that have been floating around are probably inaccurate

..and PLEASE do not expect 118 games to be announced tomorrowhttps://t.co/nErOyhrKu2 pic.twitter.com/HVVzMkFjdy

— Nibel (@Nibellion) June 10, 2020